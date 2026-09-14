Bianconeri, iki kez geriye düşmesinin ardından bir puanı kurtarmış gibi görünüyordu, ancak son anlardaki tam taktik disiplinsizlik, Vasilije Adzic'in ev sahibi ekip adına galibiyet golünü atmasına izin verdi. Tottenham'dan kiralık olarak geldikten sonra öne çıkan performans sergileyen Vicario'nun, son düdük çaldığında savunmacılarına bağırdığı görüldü; maçın bu şekilde kaybedilmesine açıkça öfkelenmişti.

Maç, konuk ekip için savunma açısından bir kâbusa dönüştü; ofsayt tuzakları gece boyunca defalarca aşıldı. Sebastiano Esposito ve Kieron Bowie'nin golleri Sassuolo'yu iki kez öne geçirirken, zayıf koordine edilen ve iletişim eksikliği yaşayan yüksek savunma hattını da gözler önüne serdi. Edon Zhegrova'nın bireysel becerisi, attığı iki solo golle Juve'yi maça yeniden ortak etse de savunma üçüncü bölgesini güvence altına alamayan takım savunması, sonunda belirleyici oldu.