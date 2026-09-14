Getty Images Sport
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Guglielmo Vicario, savunmadaki geç kaosun Juventus'un Sassuolo'ya yenilmesine yol açmasının ardından hesap sorulmasını istedi
Savunmadaki kırılganlık Juventus'un peşini bırakmıyor
Bianconeri, iki kez geriye düşmesinin ardından bir puanı kurtarmış gibi görünüyordu, ancak son anlardaki tam taktik disiplinsizlik, Vasilije Adzic'in ev sahibi ekip adına galibiyet golünü atmasına izin verdi. Tottenham'dan kiralık olarak geldikten sonra öne çıkan performans sergileyen Vicario'nun, son düdük çaldığında savunmacılarına bağırdığı görüldü; maçın bu şekilde kaybedilmesine açıkça öfkelenmişti.
Maç, konuk ekip için savunma açısından bir kâbusa dönüştü; ofsayt tuzakları gece boyunca defalarca aşıldı. Sebastiano Esposito ve Kieron Bowie'nin golleri Sassuolo'yu iki kez öne geçirirken, zayıf koordine edilen ve iletişim eksikliği yaşayan yüksek savunma hattını da gözler önüne serdi. Edon Zhegrova'nın bireysel becerisi, attığı iki solo golle Juve'yi maça yeniden ortak etse de savunma üçüncü bölgesini güvence altına alamayan takım savunması, sonunda belirleyici oldu.
- Getty Images Sport
Zafere ulaşmanın bedeli
Vicario, yenilen gollerin niteliğinin takımın özellikle önlemeye çalıştığı bir şey olduğunu açıkça belirtti. Maçın ardından DAZN'a konuşan Vicario, takımın zihinsel yaklaşımına dair değerlendirmesinde oldukça netti. 29 yaşındaki kaleci, "Büyük bir burukluk var, çünkü maça gidip kazanma isteğini anlıyorum; çünkü biz Juventus'uz ve her zaman galibiyeti hedeflemek zorundayız, ama dengemizi kaybettik ve hafta boyunca da bunu konuştuk" dedi.
"Juventus böyle iki gol yiyemez. Bu, şanlı bir tarihe sahip bir kulüp ve böyle gollere izin veremeyiz. Daha sakin ve dengeli olmamız gerekiyor, çünkü kalite dolu bir takıma sahibiz ve fırsatlar yaratabileceğiz."
Sakatlık krizine rağmen mazeret yok
Juventus şu sıralar, başta kaptan Manuel Locatelli olmak üzere birçok önemli oyuncusunun sakatlığı nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Menisküs ameliyatı sonrası orta sahanın dört ila altı ay sahalardan uzak kalması bekleniyor ve bu durum orta alanda önemli bir boşluk yaratıyor. Takımın, liderinin yokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Vicario, performans için sakatlık krizini bir kalkan olarak kullanmayı reddetti.
"Manuel'i kaybedeceğimiz için üzgünüz ama bu uzun süreli bir sakatlık ve kadromuzda kaliteli oyuncular var. Sürekli bahane üretemeyiz," dedi Vicario.
- AFP
Mapei Stadyumu'nda pişmanlık ve öfke
Bu sonuç, özellikle de Bianconeri'nin yalnızca bir hafta önce benzer şartlarda sonuç almayı başarmış olduğu düşünüldüğünde, yakalanan ivmeye ciddi bir darbe oldu. O maçta Federico Gatti, yedek kulübesinden gelerek Milan karşısında son dakikalarda 1-1'lik beraberliği getirmişti. Sonucun soyunma odasında daha çok öfke mi yoksa pişmanlık mı yarattığı sorulduğunda Vicario, şu anda takım içinde her iki duygunun da yoğun olduğunu kabul etti. Kaleci, Juventus gibi bir kulübün, özellikle de skoru eşitlemek için bu kadar çok çalıştıktan sonra, maçın gidişatını yönetebilecek olgunluğa sahip olması gerektiğini vurguladı.
"Bence ikisi de, çünkü gidişatı lehimize çevirmeyi başarmıştık. Bu maç anlarını daha iyi kontrol edebilmeliyiz, çünkü buna yetecek kaliteye sahibiz" dedi.
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