Guglielmo Vicario, Crystal Palace'ın mağlubiyeti sırasında Juventus'a transfer olmayı düşünmüş olabilir, çünkü Tottenham küme düşme korkusu nedeniyle kalecisini sadece 17 milyon sterline satmaya hazır
Juventus, Vicario'yu çözüm olarak belirledi
Juventus, kaleci departmanını tamamen yenilemeyi planladıkları için eski Empoli oyuncusunu transfer etmek için öncü olduğu düşünülüyor. Bianconeri, 1 numaralı kaleci Michele Di Gregorio'nun bir dizi yüksek profilli hatasının ardından kale arasında istikrarı sağlamak için çaresiz durumda.Tuttosport, "yaz transferini görüşmek için oyuncunun temsilcileriyle ön temasların kurulduğunu" bildirirken, İtalyan devi 17 milyon sterlin (20 milyon euro) fiyatını tamamen uygun buluyor.
Vicario şimdiden Juve'yi hayal ediyor mu?
Tottenham'ın yaşadığı zorluklar takımda kargaşaya neden oldu ve Crystal Palace'a evinde 3-1 yenilmesiyle moral bozukluğu daha da arttı. Bu yenilgi, kulübün birinci ligdeki konumuna dair ciddi soruların ortaya çıkmasına neden oldu. Hatta Tuttosport, Vicario'nun dikkatinin maç sırasında "Turn'a kaymış olabileceğini" öne sürüyor. Bunun nedeni, kötü sonuç ve Vicario'nun geleceğine dair artan spekülasyonlar.
Igor Tudor üzerindeki baskı artıyor
Vicario'nun transferiyle ilgili söylentiler dolaşırken, Tottenham'ın acil sorunu Premier Lig tablosundaki tehlikeli konumu. Crystal Palace'a yenilgi, tüm sezon boyunca takımı rahatsız eden savunma zayıflıklarını ortaya çıkardı. Takımı dengelemek için devreye giren Tudor, bu görevin tahmin ettiğinden çok daha zor olduğunu fark etti ve bu istikrarsızlık, Vicario gibi yıldızların kaçış yolu aradığına dair spekülasyonları körükledi.
Inter yarışa katılıyor
Vicario'nun durumunu yakından takip eden tek kulüp Juventus değil, Serie A'nın rakibi Inter de bu transferle ilgileniyor. Nerazzurri, Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan İsviçreli kaleci Yann Sommer'in ardından yeni bir kaleci arayışına girdi. Tuttosport, Inter'in Vicario'yu ideal bir yaz transfer hedefi olarak gördüğünü iddia ediyor. Bu durum, Spurs'un kadrosunda büyük bir revizyon yapmaya hazırlanırken, iki İtalyan devi arasında yaz boyunca sürecek bir transfer savaşına yol açabilir.
