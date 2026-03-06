Guglielmo Vicario, Crystal Palace'ın mağlubiyeti sırasında Juventus'a transfer olmayı düşünmüş olabilir, çünkü Tottenham küme düşme korkusu nedeniyle kalecisini sadece 17 milyon sterline satmaya hazır

Vicario'nun durumunu yakından takip eden tek kulüp Juventus değil, Serie A'nın rakibi Inter de bu transferle ilgileniyor. Nerazzurri, Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan İsviçreli kaleci Yann Sommer'in ardından yeni bir kaleci arayışına girdi. Tuttosport, Inter'in Vicario'yu ideal bir yaz transfer hedefi olarak gördüğünü iddia ediyor. Bu durum, Spurs'un kadrosunda büyük bir revizyon yapmaya hazırlanırken, iki İtalyan devi arasında yaz boyunca sürecek bir transfer savaşına yol açabilir.