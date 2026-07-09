Guernier’den haberler, Cissè’den ilginç bilgiler: Milan, işte Amorim’in genç oyuncular için hazırladığı plan

Üç yıllık sözleşme 23 Haziran'da imzalandı, ancak görünüşe göre hedef Milan Futuro'ydu. Geçmiş zaman kipini kullanıyoruz çünkü Aurelien Guernier, Ruben Amorim tarafından kamp sırasında değerlendirilecek ve A takım kadrosunda kalma şansı var. Eski Birmingham oyuncusu, hem sağ hem de sol kanatta ofansif orta saha olarak oynayabilir ve 2007 doğumlu olduğu için gelişme potansiyeli oldukça yüksek. Onun yönetimi, Futuro teknik direktörü Sergio Navarro ile ortaklaşa yürütülecek.





Milan, 2031’e kadar sürecek bir sözleşme yenilemesi üzerinde çalışıyor; Amorim ise kamp döneminde onu dikkatle değerlendirmek istediğini doğrudan doğruladı: Christian Comotto’nun Spezia’ya kiralanmasının ardından 2026/2027 kadrosuna dönme şansı yüksek. Teknik ekip ve yönetimin ona olan güveni yüksek ve bu nedenle Juventus’un teklifi gibi kesin transfer teklifleri reddedildi.



