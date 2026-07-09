"Geçen yıl kadroda olmayan yeni oyuncular bulacağız. İyi oynarlarsa, benim fikirlerimi benimserse, onlara bir yer buluruz. Gençleri değerlendireceğiz." Ruben Amorim'in coşkusu hissedilir derecede ve bu, oyuncularıyla kurduğu insani ilişkiye de katkı sağlayabilir. Bu husus, 20 yaşın eşiğinde olan ve Rossoneri'de kendine bir yer edinmek isteyenlerin hedeflerine somut bir boyut kazandırmak açısından daha da önemli olacak. Alphadjo Cissè gibi 6 aydır bunu bekleyenler var ve bu haftalarda zamanını boşa harcamadı: Verona ve Catanzaro’nun eski oyuncusu, 13 Temmuz Pazartesi günü yapılması planlanan toplanma gününe hazır olmak için son iki haftadır tek başına sıkı bir şekilde antrenman yaptı. İtalya U21 Milli Takımı’nın yetenekli oyuncusu, sağ uyluk adduktor tendonunun yırtılması nedeniyle dört ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı. Amorim, son günlerde aldığı olumlu geri bildirimleri doğrulamak için onu yakından görmek istiyor. Milan’ın, Cissè’nin olabileceği gibi hücumda çok yönlü bir oyuncuya ihtiyacı var.
Çeviri:
Guernier’den haberler, Cissè’den ilginç bilgiler: Milan, işte Amorim’in genç oyuncular için hazırladığı plan
COMOTTO İÇİN ONAY, GUERNIER İÇİN SÜRPRİZ
Üç yıllık sözleşme 23 Haziran'da imzalandı, ancak görünüşe göre hedef Milan Futuro'ydu. Geçmiş zaman kipini kullanıyoruz çünkü Aurelien Guernier, Ruben Amorim tarafından kamp sırasında değerlendirilecek ve A takım kadrosunda kalma şansı var. Eski Birmingham oyuncusu, hem sağ hem de sol kanatta ofansif orta saha olarak oynayabilir ve 2007 doğumlu olduğu için gelişme potansiyeli oldukça yüksek. Onun yönetimi, Futuro teknik direktörü Sergio Navarro ile ortaklaşa yürütülecek.
Milan, 2031’e kadar sürecek bir sözleşme yenilemesi üzerinde çalışıyor; Amorim ise kamp döneminde onu dikkatle değerlendirmek istediğini doğrudan doğruladı: Christian Comotto’nun Spezia’ya kiralanmasının ardından 2026/2027 kadrosuna dönme şansı yüksek. Teknik ekip ve yönetimin ona olan güveni yüksek ve bu nedenle Juventus’un teklifi gibi kesin transfer teklifleri reddedildi.
ASILI KALAN CAMARDA
Bir yetenekten diğerine: Camarda, 2031’e kadar sürecek sözleşme yenilemesine yaklaşıyor. Amorim’in basın toplantısında, 2008 doğumlu forvetten hiç bahsedilmedi: bu bir unutkanlık mı, yoksa gelecekle ilgili bir işaret mi? Şu anki durumda en olası senaryo, 2028’de sona erecek mevcut sözleşmenin uzatılmasının yanı sıra yeni bir kiralama anlaşması yapılması.
SÜRPRİZLER
Yahya Idrissi bu aşamanın sürprizi olabilir: Geçen Ocak ayında Chelsea’den transfer edilen 2007 doğumlu oyuncu, Cheveyo Balentien gibi A takımda şans bulacak. Ayrıca, son derece motive olan ve Milan’daki yeni macerasına atılmaya hazır olan Andrej Kostic’e de dikkat etmek gerekiyor. Buradaki amaç, Milan Futuro ile A takımı arasında dengeli bir yönetim sağlamak.
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