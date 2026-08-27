24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FBL-EUR-C1-QUALIFYING-LYON-FENERBAHCEAFP
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Guendouzi: "60 bin kişi aileme hakaret ediyordu, tahrik her iki taraftan da olur"

M. Guendouzi
Fenerbahçe
Lyon

Fenerbahçe’nin Fransız orta saha oyuncusu, Lyon maçının gergin geçen karşılaşma sonrasındaki hareketinin nedenlerini açıkladı.

Lyon-Fenerbahçe maçının ardından, RMC Sport'un aktardığına göre Guendouzi, kavgaya yol açan hareketine neden olan gerekçeleri açıklayarak kendini savundu: "Maçtan önce bile 60.000 kişi ailene, annene, çocuklarına hakaret ederken ve statta kimse susmalarını söylemezken. Tahrik etmek istiyorsan, bu iki taraflı olur. İstediğin gibi kutlama yapamıyorsan. JUL işareti yapılamıyorsa, nereye gidiyoruz!"


  • Lyon-Fenerbahçe maçının son bölümünde yaşananları hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında League Phase biletini alan ve sahadan galip ayrılan Türk ekibinin zaferiyle her şey yaşandı. Ev sahibi Fransızlar için büyük bir hayal kırıklığı vardı; maçın sonlarında öfkelerinin merkezinde özellikle sarı-lacivertli orta saha oyuncusu, eski Lazio futbolcusu Matteo Guendouzi yer aldı. Eski Marsilya oyuncusu ve OM taraftarlarının idolü olan Fransız futbolcu, rakipleriyle alay etti ve son düdüğün ardından bir kavgayı tetikledi.


    Türk ekibi tur atlamayı kutlarken Guendouzi, rakiplerini provoke etmek istedi ve başka şeylerin yanı sıra Jul'ün (Marsilyalı bir rapçi) işaretini yaptı. Bu hareket, Lyon taraftarları ile oyuncuların tepkisini çekti ve onlar da kendi adaletlerini sağlamaya çalıştı. Sahada, ardından da oyuncuların teknik ekipler tarafından ayrıldığı soyunma odası tünelinde kavga çıktı. Kameralara yansıyan eski Lazio futbolcusu daha sonra "Allez l’OM", yani "Haydi Marsilya" diye bağırdı.



    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
1. Lig
Lyon crest
Lyon
OL
Le Havre crest
Le Havre
LEH
Süper Lig
Samsunspor crest
Samsunspor
SAM
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB