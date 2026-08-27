Lyon-Fenerbahçe maçının son bölümünde yaşananları hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında League Phase biletini alan ve sahadan galip ayrılan Türk ekibinin zaferiyle her şey yaşandı. Ev sahibi Fransızlar için büyük bir hayal kırıklığı vardı; maçın sonlarında öfkelerinin merkezinde özellikle sarı-lacivertli orta saha oyuncusu, eski Lazio futbolcusu Matteo Guendouzi yer aldı. Eski Marsilya oyuncusu ve OM taraftarlarının idolü olan Fransız futbolcu, rakipleriyle alay etti ve son düdüğün ardından bir kavgayı tetikledi.





Türk ekibi tur atlamayı kutlarken Guendouzi, rakiplerini provoke etmek istedi ve başka şeylerin yanı sıra Jul'ün (Marsilyalı bir rapçi) işaretini yaptı. Bu hareket, Lyon taraftarları ile oyuncuların tepkisini çekti ve onlar da kendi adaletlerini sağlamaya çalıştı. Sahada, ardından da oyuncuların teknik ekipler tarafından ayrıldığı soyunma odası tünelinde kavga çıktı. Kameralara yansıyan eski Lazio futbolcusu daha sonra "Allez l’OM", yani "Haydi Marsilya" diye bağırdı.







