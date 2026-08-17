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'Gücü kötüye kullanma' - Gianni Infantino'nun FIFA başkanlığından men edilmesi için resmî girişim başlatıldı
FairSquare, Infantino için seçim yasağı çağrısında bulundu
FairSquare, Infantino’nun gelecek yılki başkanlık seçimi için uygun olmadığının hükme bağlanması çağrısıyla FIFA’nın Yönetişim, Denetim ve Uyum Komitesi’ne resmi bir mektup sundu. 56 yaşındaki isim, şu anda adaylığını koyma niyetini açıkladığını duyuran tek aday konumunda. Yeniden seçilmesi halinde Infantino, başkanlığını 2031’e kadar sürdürecek dördüncü bir dönem elde edecek. Ancak FairSquare, FIFA düzenlemelerine göre onun zaten üçüncü ve son dönemini görev yaptığında ısrar ediyor.
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Hukuki itiraz, indirimli ilk dönemi hedef alıyor
Infantino, Sepp Blatter'ın yolsuzluk skandalları nedeniyle ayrılmasının ardından 2016'da göreve geldi. FIFA Konseyi, 2022'de onun ilk üç yılının üç dönem sınırına dahil edilmeyeceği konusunda mutabakata vardı; bunun gerekçesi olarak Blatter'ın yarıda kalan görev süresini tamamlıyor olması gösterildi. FairSquare, 13 Ağustos'ta gönderdiği mektupta İnceleme Komitesi'nden bu tutumu tersine çevirmesini istedi.
Mektupta, The Athletic'in aktardığına göre şu ifadeler yer aldı: "Size, Bay Infantino'nun halihazırda üçüncü ve son dönemini görevde geçirdiği gerekçesiyle FIFA Başkanlığı için yeniden aday olmaya uygun olmadığını hükme bağlamanızı talep etmek için yazıyoruz. Yönetişim, Denetim ve Uyum Komitesi'nin önceki dönemde onun ilk görev süresini hesaba katmama yönündeki kararı, FIFA tüzüğündeki başkanlık dönem sınırlarına ilişkin hükmün lafzını ve amacını açıkça ihlal ediyor."
"16 Aralık 2022'de FIFA Konseyi, Katar'ın Doha kentinde bir toplantı yaptı ve bunun ardından FIFA, bu karara atıfta bulunan bir basın bülteni yayımladı: 'FIFA Konseyi ayrıca, mevcut FIFA Başkanı için 2016 ile 2019 arasındaki dönemin bir görev süresi olarak sayılmadığı ve dolayısıyla ilk dönemini tamamlamak üzere olduğu yönündeki Yönetişim, Denetim ve Uyum Komitesi görüşüyle mutabakatını da oybirliğiyle teyit etti."
Mercek altındaki bir başkanlık
Infantino’nun görev süresi son dönemde, kilit paydaşları kendisinden uzaklaştıran bir dizi yüksek profilli tartışmayla gölgelendi. Donald Trump’ın FIFA Barış Ödülü etrafındaki belirsiz süreçten FIFA organizasyonlarındaki hisselerin satılmasına ilişkin özel sermayeye yönelik plana kadar, 56 yaşındaki isim giderek daha fazla yalnız kalıyor. Savunuculuk grubu, Infantino’nun görev süresi sınırı kurallarını aşmasına izin verilmesinin gelecekteki liderler için tehlikeli bir emsal oluşturmasından endişe duymayı sürdürüyor.
“Ne FIFA Statüsü ne de FIFA Yönetim Düzenlemeleri, dört yıllık azami süreyi tamamlamadığı gerekçesiyle bir başkanlık döneminin hesaba katılmamasına ilişkin herhangi bir hüküm içeriyor” ifadeleri mektupta yer aldı.
“Statü, ‘hiç kimse Başkan olarak üç görev döneminden fazla görev yapamaz’ ifadesiyle bunu açıkça belirtiyor ve bu görev dönemleri arasında herhangi bir ayrım yapmıyor. Kuralın lafzı açık ve görev döneminin tam ya da eksik olmasına veya seçimin yapıldığı Kongre’nin türüne, yani Olağan ya da Olağanüstü olmasına, dayalı herhangi bir istisna öngörmüyor.
“Bay Infantino’nun çeşitli güç suistimalleri ve FIFA Konseyi’nin onu hesap vermeye zorlamaktaki başarısızlığı göz önüne alındığında, böyle bir senaryo ihtimal dahilindedir.”
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İnceleme Komitesi kritik uygunluk kararıyla karşı karşıya
FairSquare, Yönetişim, Denetim ve Uyum Komitesi'nin yönetiminin 2022'deki ilk karardan bu yana değiştiğine dikkat çekti. Savunuculuk grubu, mevcut İnceleme Komitesi üyelerinin durumu bağımsız şekilde yeniden değerlendirmesi gerektiğine inanıyor.
Grup, gelecek yılki seçimler öncesinde Infantino'nun uygun olmadığı yönünde karar vererek komitenin FIFA tüzüğünü uygulamasını resmen talep etti. Gözler şimdi, artan hukuki ve siyasi baskıya nasıl yanıt vereceklerini görmek için FIFA'nın iç komitelerine çevrilmiş durumda.
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