Infantino, Sepp Blatter'ın yolsuzluk skandalları nedeniyle ayrılmasının ardından 2016'da göreve geldi. FIFA Konseyi, 2022'de onun ilk üç yılının üç dönem sınırına dahil edilmeyeceği konusunda mutabakata vardı; bunun gerekçesi olarak Blatter'ın yarıda kalan görev süresini tamamlıyor olması gösterildi. FairSquare, 13 Ağustos'ta gönderdiği mektupta İnceleme Komitesi'nden bu tutumu tersine çevirmesini istedi.

Mektupta, The Athletic'in aktardığına göre şu ifadeler yer aldı: "Size, Bay Infantino'nun halihazırda üçüncü ve son dönemini görevde geçirdiği gerekçesiyle FIFA Başkanlığı için yeniden aday olmaya uygun olmadığını hükme bağlamanızı talep etmek için yazıyoruz. Yönetişim, Denetim ve Uyum Komitesi'nin önceki dönemde onun ilk görev süresini hesaba katmama yönündeki kararı, FIFA tüzüğündeki başkanlık dönem sınırlarına ilişkin hükmün lafzını ve amacını açıkça ihlal ediyor."

"16 Aralık 2022'de FIFA Konseyi, Katar'ın Doha kentinde bir toplantı yaptı ve bunun ardından FIFA, bu karara atıfta bulunan bir basın bülteni yayımladı: 'FIFA Konseyi ayrıca, mevcut FIFA Başkanı için 2016 ile 2019 arasındaki dönemin bir görev süresi olarak sayılmadığı ve dolayısıyla ilk dönemini tamamlamak üzere olduğu yönündeki Yönetişim, Denetim ve Uyum Komitesi görüşüyle mutabakatını da oybirliğiyle teyit etti."