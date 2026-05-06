İtalyan spor gazetesi Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Real Madrid önümüzdeki sezon, yine şampiyonluktan mahrum kalacak olan bu sezonun intikamını almak istiyor. Ligde, son dört maç öncesinde ezeli rakibi FC Barcelona'nın on bir puan gerisindeler; Copa del Rey'de ise Albacete'ye karşı erken bir aşamada elendiler; Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde FC Bayern München'e karşı elendiler.
Güçlü başkanın transfer listesindeki isim: Real Madrid'in Juventus'un yıldızını kadrosuna katmak için çaba gösterdiği iddia ediliyor
Madrid'de Yıldız, yaz aylarında yeni bir kadro - ve büyük olasılıkla yeni bir teknik direktörle - yeni bir hamle başlatmak isteyen güçlü kulüp başkanının en çok istediği oyuncu olarak gösteriliyor.
Yıldız, şimdiye kadar Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra çıkışını yakaladığı kulüp olan Juventus ile olan özel bağını her zaman açıkça ortaya koydu. Ancak habere göre, Bianconeri ile olan bu bağ, Madrid'den gelecek bir teklifle ciddi bir sınava tabi tutulacak gibi görünüyor.
Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için hâlâ mücadele ediyor
Türk milli oyuncunun Real Madrid'deki başarı şansını belirleyen en önemli faktörlerden biri, Juve'nin Serie A'nın son haftalarında Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanıp kazanamayacağı olacaktır. Şampiyonluk Inter Milan'ın oldu; Torino ekibi ise şu anda Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya yetecek dördüncü sırada yer alıyor.
Ancak hafta sonu daha da iyi bir konumda olmalarına rağmen bu fırsatı kaçırdılar: Kendi sahalarında küme düşen Hellas Verona ile sadece 1-1 berabere kaldılar. Sezonun bitmesine üç hafta kala AS Roma, Turin ekibine bir puan farkla yaklaştı; ayrıca Juve'nin üç puan gerisinde olan Como da Şampiyonlar Ligi bileti için hala yarışta.
Kenan Yıldız, Juve'de çıkış yakaladı
Regensburg doğumlu Yıldız, FC Bayern'in altyapısında on yıl forma giydikten sonra, kulüple sözleşme uzatımı konusunda anlaşmaya varamayınca 17 yaşında Juventus'a transfer oldu. Genç takım ve ikinci takımda birkaç maçta forma giydikten sonra, kısa sürede A takımda yerini sağlamlaştırdı. Şu anda piyasa değeri 75 milyon avro.
Kenan Yıldız, 2025/2026 sezonunda Juventus'ta:
Oyunlar: 45 Oynama süresi: 3523 Goller: 11 Asist: 10