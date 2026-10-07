Robinson, daha önce İngiltere'de beş sezon boyunca üst düzey bir performans ortaya koyarak dikkat çektiği için bu kriteri kesinlikle karşılıyor. Milton Keynes doğumlu yıldız, 2026'da kendi sahasında düzenlenen Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil ettikten sonra moralli bir şekilde altıncı sezonunu geçiriyor.

Batı Londra ekibiyle sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor, ancak cazip teklifler Fulham'ın bonservis geliri elde etmeyi değerlendirmesine yol açabilir. Kulüp, Robinson'ın artık 29 yaşında olduğunun ve değerinin bu noktadan sonra muhtemelen düşmeye başlayacağının farkında.

United, onu kadrosuna katmak için büyük bir harcama yapmaya hazır olursa, anlaşma ilgili herkes için faydalı olabilir. Manchester United, sol bek pozisyonunda hâlâ Luke Shaw'a güveniyor, ancak o bölgede bir güvenilir seçeneğe daha ihtiyaç duyabilir.

Kanatlardaki atak çıkışlarıyla Robinson, Michael Carrick'in kadrosuna farklı bir özellik katacaktır. Geniş oyuncuların sık sık içe kat ettiği bir sistemde önemli bir genişlik sağlayabilir; Fulham'da da etkileyici bir asist sayısına ulaştı.