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Güç seninle olsun! Man Utd, USMNT'li ‘Jedi’ Antonee Robinson'a olan ilgisini yeniden canlandırabilir mi? Eski Fulham golcüsü, Old Trafford'daki sol bek soru işaretleri sürerken transfer sorusuna yanıt verdi
Robinson, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu
Robinson, daha önce İngiltere'de beş sezon boyunca üst düzey bir performans ortaya koyarak dikkat çektiği için bu kriteri kesinlikle karşılıyor. Milton Keynes doğumlu yıldız, 2026'da kendi sahasında düzenlenen Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil ettikten sonra moralli bir şekilde altıncı sezonunu geçiriyor.
Batı Londra ekibiyle sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor, ancak cazip teklifler Fulham'ın bonservis geliri elde etmeyi değerlendirmesine yol açabilir. Kulüp, Robinson'ın artık 29 yaşında olduğunun ve değerinin bu noktadan sonra muhtemelen düşmeye başlayacağının farkında.
United, onu kadrosuna katmak için büyük bir harcama yapmaya hazır olursa, anlaşma ilgili herkes için faydalı olabilir. Manchester United, sol bek pozisyonunda hâlâ Luke Shaw'a güveniyor, ancak o bölgede bir güvenilir seçeneğe daha ihtiyaç duyabilir.
Kanatlardaki atak çıkışlarıyla Robinson, Michael Carrick'in kadrosuna farklı bir özellik katacaktır. Geniş oyuncuların sık sık içe kat ettiği bir sistemde önemli bir genişlik sağlayabilir; Fulham'da da etkileyici bir asist sayısına ulaştı.
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Manchester United, Fulham'a transfer baskını yapmayı düşünmeli mi?
United, son transfer döneminde savunma dörtlüsüne ciddi yatırım yapmamayı tercih etti, ancak bu tavır 2027'de değişebilir mi? Robinson'ın yeniden Manchester United'ın gündemine girip girmeyeceği sorulan Zamora, BetWright Premier League bahisleri iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bence evet. Yıllar içinde bek olarak nispeten istikrarlıydı. Artık ciddi bir tecrübeye sahip olan isimlerden biri olabilir.
“Premier League'de uzun yıllar oynadı, tabii ki milli takım seviyesinde de oynadı, bu yüzden o da iyi bir yetenek ve Fulham adına kendini göstermeye devam ediyor. Dürüst olmak gerekirse, [Alvaro] Arbeloa yönetiminde nasıl olacaklarını görmek ilgimi çekiyor.”
Robinson neden Manchester United için akıllıca bir takviye olabilir?
Robinson'ın Old Trafford'a transferi daha önce eski United savunmacısı Jonathan Spector tarafından da gündeme getirilmişti. 36 kez USMNT forması giyen yıldız, aynı konuda GOAL'a yöneltilen soruya şu yanıtı vermişti: “Luke Shaw'ın sakatlıklarla boğuştuğunu biliyorum. Bu yüzden sezonun büyük bölümünde sağlıklı kalacak ve güvenebilecekleri birine ihtiyaçları var. Antonee Robinson da kesinlikle bu profile uyuyor.
“Ayrıca hücum yönü çok güçlü bir bek, aynı zamanda inanılmaz atletik. Bu yüzden orada aradıkları profile uygun olduğunu düşünüyorum. Bence çok ama çok iyi bir bek. Oyun tarzı açısından United'a uyabileceğini düşünüyorum ve profil olarak Luke Shaw'la benzerlik görüyorum.
“Çalışma temposu olağanüstü, enerjisi muazzam. Bu yüzden o kanatta durmaksızın gidip gelen bir oyuncu olacaktır.
“Carrick'in oyun anlayışında biraz değişikliğe gidip gitmeyeceğini bilmiyorum ama eğer kanatta sürekli gidip gelecek, hücuma destek verecek bir oyuncu arıyorsa, bence Robinson en iyi performansını o zaman gösterir.
“Uzun süreler boyunca savunma yapmak zorunda kalırsa, bunun mutlaka en güçlü yanı olduğunu düşünmüyorum. Ama ileri çıkma özgürlüğüne sahip olduğunda gerçekten en iyi olduğu anlar bunlar. Orta kalitesi, teknik seviyesi ve son üçüncü bölgedeki etkisi açısından bence Luke Shaw'la aynı seviyede değil ama çalışma temposu çok yüksek olduğu için ondan bu üretkenliği alırsınız.”
- Getty/GOAL
USMNT yıldızı kulübü ve ülkesi için etkilemeye devam ediyor
Çocukluk yıllarında Star Wars sevgisi ve sihire dair her şeye olan ilgisi nedeniyle sevgiyle ‘Jedi’ olarak anılan Robinson, son milli arada Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı’yla birlikteydi ve A Milli Takım seviyesindeki maç sayısını 61’e çıkardı.
Atlantik’i aşmadan önceki son maçı, Craven Cottage’ta Manchester United’a karşı 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmaydı ve Premier League ile Şampiyonlar Ligi planları açısından kendisinin faydalı bir takviye olacağı konusunda Manchester United’ı ikna etmek için yeterince şey yapıp yapmadığı henüz belli değil.
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