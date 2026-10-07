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Güç seninle olsun! Man Utd, USMNT'den ‘Jedi’ Antonee Robinson'a olan ilgisini yeniden alevlendirebilir mi? Eski Fulham forveti, Old Trafford'daki sol bek soru işaretleri arasında transfer sorusunu yanıtladı
Robinson, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu
Robinson, daha önce İngiltere'de üst düzey bir performans sergilediği beş sezonda dikkat çekerek, bu kriteri kesinlikle karşılar. İngiltere'de üst düzey bir performans sergilediği beş sezonun ardından şu anda altıncı sezonunu geçiriyor; Milton Keynes doğumlu yıldız, 2026'da ABD formasıyla ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda yer almasının ardından moralli durumda.
Batı Londra ekibiyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak cazip teklifler gelmesi halinde Fulham satış seçeneğini değerlendirebilir. Kulüp, Robinson'ın artık 29 yaşında olduğunun ve değerinin muhtemelen bu noktadan sonra düşmeye başlayacağının farkında.
Eğer United, onu kadrosuna katmak için ciddi bir harcama yapmaya hazırsa, ortaya çıkacak bir anlaşma ilgili tüm tarafların yararına olabilir. Manchester United, sol bek pozisyonunda hâlâ Luke Shaw'a güveniyor, ancak bu bölgede bir güvenilir seçeneğe daha ihtiyaç duyabilir.
Kanatlardaki atak çıkışlarıyla Robinson, Michael Carrick'in kadrosuna farklı bir özellik katacaktır. Sık sık geniş oyuncuların içe kat ettiği bir sistemde önemli bir genişlik sağlayabilir; ayrıca Fulham'da etkileyici bir asist sayısına da ulaştı.
- Getty
Manchester United, Fulham'a transfer baskını yapmayı düşünmeli mi?
United, son transfer döneminde savunma dörtlüsünü güçlendirmek için büyük yatırım yapmamayı tercih etti, ancak bu tutum 2027'de değişebilir mi? Robinson'ın büyük ihtimalle yeniden Manchester United'ın gündemine girip girmeyeceği sorulan Zamora, BetWright Premier League bahisleri iş birliğiyle konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Bence evet. Yıllar içinde bek olarak nispeten istikrarlıydı. Artık ciddi bir tecrübeye sahip isimlerden biri olabilir.
“Premier League'de uzun yıllar oynadı, tabii milli takım futbolunda da, bu yüzden o da iyi bir yetenek ve Fulham için kendini göstermeye devam ediyor. Dürüst olmak gerekirse, [Alvaro] Arbeloa yönetiminde nasıl olacaklarını görmek ilgimi çekiyor.”
Robinson neden Manchester United için akıllıca bir takviye olabilir?
Robinson'ın Old Trafford'a transferi daha önce de eski United savunmacısı Jonathan Spector tarafından gündeme getirilmişti; 36 kez USMNT forması giyen yıldız, aynı konu hakkında sorulduğunda TheFantasyTool.com aracılığıyla GOAL'e şunları söyledi: “Luke Shaw'un sakatlıklarla boğuştuğunu biliyorum, bu yüzden sezonun büyük bölümünde fit kalacak ve güvenebilecekleri birine ihtiyaçları var ve Antonee Robinson kesinlikle bu profile uyuyor.
“Ayrıca gerçekten hücumcu bir bek, aynı zamanda inanılmaz atletik, bu yüzden orada aradıkları profile uygun olduğunu düşünüyorum. Bence çok ama çok iyi bir bek. Oyun tarzları açısından United'a uyabileceğini düşünüyorum ve profil olarak Luke Shaw'la benzerlik görüyorum.
“Çalışma temposu olağanüstü, enerjisi müthiş, bu yüzden o kanatta durmaksızın gidip gelecek biri olacaktır.
“Carrick'in oyun anlayışında biraz değişiklik yapıp yapmayacağını bilmiyorum ama eğer kanatta gidip gelecek, hücumu destekleyecek o oyuncuyu arıyorsa, bence Robinson en iyi performansını o zaman ortaya koyuyor.
“Uzun süreler boyunca savunma yapmak zorunda kalırsa, bunun onun en güçlü yönü olduğunu düşünmüyorum. Ama ileri çıkma özgürlüğüne sahip olduğunda gerçekten en iyi olduğu anlar ortaya çıkıyor. Orta kalitesi ve son üçteki etkinliği açısından Luke Shaw'la aynı seviyede olduğunu düşünmüyorum ama çalışma temposu çok yüksek olduğu için ondan bu katkının miktarını alacağınızı düşünüyorum.”
- Getty/GOAL
USMNT yıldızı kulübü ve milli takım için etkilemeye devam ediyor
Çocukluğunda Star Wars’a ve sihirle ilgili her şeye duyduğu sevgi nedeniyle sevgiyle ‘Jedi’ olarak anılan Robinson, son milli arada Amerika Birleşik Devletleri ile birlikteydi ve A milli takım forma sayısını 61’e çıkardı.
Atlantik’i geçmeden önceki son maçı, Craven Cottage’da Manchester United’a karşı 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmaydı ve Manchester United’ı, iddialı Premier League ve Şampiyonlar Ligi planları için faydalı bir takviye olacağına ikna etmek adına yeterince şey yapıp yapmadığı henüz belli değil.
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