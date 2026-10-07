Robinson, daha önce İngiltere'de üst düzey bir performans sergilediği beş sezonda dikkat çekerek, bu kriteri kesinlikle karşılar. İngiltere'de üst düzey bir performans sergilediği beş sezonun ardından şu anda altıncı sezonunu geçiriyor; Milton Keynes doğumlu yıldız, 2026'da ABD formasıyla ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda yer almasının ardından moralli durumda.

Batı Londra ekibiyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak cazip teklifler gelmesi halinde Fulham satış seçeneğini değerlendirebilir. Kulüp, Robinson'ın artık 29 yaşında olduğunun ve değerinin muhtemelen bu noktadan sonra düşmeye başlayacağının farkında.

Eğer United, onu kadrosuna katmak için ciddi bir harcama yapmaya hazırsa, ortaya çıkacak bir anlaşma ilgili tüm tarafların yararına olabilir. Manchester United, sol bek pozisyonunda hâlâ Luke Shaw'a güveniyor, ancak bu bölgede bir güvenilir seçeneğe daha ihtiyaç duyabilir.

Kanatlardaki atak çıkışlarıyla Robinson, Michael Carrick'in kadrosuna farklı bir özellik katacaktır. Sık sık geniş oyuncuların içe kat ettiği bir sistemde önemli bir genişlik sağlayabilir; ayrıca Fulham'da etkileyici bir asist sayısına da ulaştı.