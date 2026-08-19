"Guardiola ve Enrique seviyesinde değil": Mourinho hâlâ birinci sınıf bir teknik direktör mü?

Marca Radyo'daki "La Tribu" programı, José Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşünü, Portekizli teknik direktörün yıllar içindeki gelişimini ve kişiliği ile üslubu etrafında süregelen tartışmaları ele aldı.

Sohbetin büyük bir bölümü, Mourinho'nun Real Madrid ile birlikte bu yeni dönemde hangi versiyonuyla ortaya çıkabileceğine ve Santiago Bernabéu'daki ilk döneminde sergilediğinden daha sakin bir versiyon sunmaya muktedir olup olmadığına odaklandı.

Tartışmaya katılanlardan biri şöyle konuştu: "Sanırım 2011'de gördüğümüzden farklı bir versiyon göreceğiz."

Buna rağmen, bazıları Mourinho'nun güçlü kişiliğinden ayrılabilmesi konusunda kuşkularını dile getirdi; hatta katılımcılardan biri, onu tartışmalara yol açan doğasından uzak hayal etmenin zorluğuna işaret etti.