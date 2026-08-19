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Çeviri:

"Guardiola ve Enrique seviyesinde değil": Mourinho hâlâ birinci sınıf bir teknik direktör mü?

FEATURES
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
P. Guardiola
Luis Enrique
İspanya
Portekiz

Yeni döneminin başlamasından önce Portekizli teknik direktör hakkında sert tartışma

Marca Radyo'daki "La Tribu" programı, José Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşünü, Portekizli teknik direktörün yıllar içindeki gelişimini ve kişiliği ile üslubu etrafında süregelen tartışmaları ele aldı.

Sohbetin büyük bir bölümü, Mourinho'nun Real Madrid ile birlikte bu yeni dönemde hangi versiyonuyla ortaya çıkabileceğine ve Santiago Bernabéu'daki ilk döneminde sergilediğinden daha sakin bir versiyon sunmaya muktedir olup olmadığına odaklandı.

Tartışmaya katılanlardan biri şöyle konuştu: "Sanırım 2011'de gördüğümüzden farklı bir versiyon göreceğiz."

Buna rağmen, bazıları Mourinho'nun güçlü kişiliğinden ayrılabilmesi konusunda kuşkularını dile getirdi; hatta katılımcılardan biri, onu tartışmalara yol açan doğasından uzak hayal etmenin zorluğuna işaret etti.

  • Mourinho: Eksiksiz bir paket

    Tartışma, Portekizli teknik direktörün kişiliğine ve kariyerine eşlik eden tartışmaların imajı üzerindeki etkisine kaydı.

    Katılımcılardan biri şöyle dedi: "Mourinho'nun yaptığı yapmacık bir şey değil, arkasına saklandığı bir kalkan da değil, Mourinho böyle biri." Ardından fikrini şöyle özetledi: "Onu paketin tamamıyla kabul etmelisin."

    Buna karşılık bazıları, Mourinho'nun gelişme ve hatalı olduğunu düşündüğü bazı davranışları düzeltme hakkına sahip olduğunu savunarak, "Herkesin, hatalı olduğunu fark ettiği şeyleri yeniden yönlendirmeye hakkı vardır" ifadesini kullandı.

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  • Mourinho hâlâ birinci sınıf bir teknik direktör mü?

    Mourinho'nun mevcut teknik direktörlük seviyesine dair değerlendirme, en keskin tartışma noktalarından biriydi. Katılımcılardan biri onun "çok iyi bir teknik direktör" olduğunu, ancak artık futbolsal anlamda Guardiola ya da Luis Enrique ile aynı seviyede olmadığını savundu.

    Yanıt gecikmedi: "Mourinho birinci sınıf; birinci, birinci."

    Kariyerini savunurken, Portekizli teknik adamın "yenilikler getirdiği ve takımlarını rekabetçi kıldığı", futbola olan etkisinin ise son yıllarda çalıştırdığı takımların sonuçlarının ötesine geçtiği vurgulandı.

    Buna karşın eleştirmenleri, onun son dönemdeki kariyerine ve kazandığı kupa sayısındaki düşüşe dayandılar; Roma dönemini, Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya karşı aldığı yenilgiyi ve ardından Türkiye ile Portekiz'deki tecrübelerini hatırlattılar.

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  • Real Madrid sadece bir teknik direktörle anlaşmadı

    Tartışma, Real Madrid'i Mourinho'yu seçmeye iten sebeplerin araştırılmasıyla sona erdi. Bazı katılımcılara göre kulüp yalnızca bir futbol modeli aramakla kalmadı, aynı zamanda belirli bir kişiliği ve büyük maçlarla başa çıkmada farklı bir yöntemi de geri getirmek istedi.

    Katılımcılardan biri, Mourinho'nun kulüple geçirdiği ilk döneme dair hatıralara ve Barcelona karşısında doğrudan rekabet edebilme kabiliyetine atıfta bulunarak şöyle konuştu: "Real Madrid, Mourinho'yla anlaştı çünkü o bir kurumdur ve bir var olma biçimini temsil ediyor."

    Sonuçta belirleyici etken yine sonuçlar olacak. Zira tartışma sırasında dile getirildiği gibi, Mourinho'nun asıl mücadelesi "kendi kişisel mücadelesi olmayacak, aksine Real Madrid'i kazandırma çabası olacak".

    Mourinho, Real Madrid'e kulübün son sezonların gidişatını değiştirmeye çalıştığı bir dönemde geri dönüyor. Kulüp, Barcelona'nın kupaya hakim olduğu bir tabloda iki yıl boyunca La Liga'yı kazanamadı. Tartışma şu ifadeyle son buldu: "Mourinho, Florentino Perez'in getirdiği şeydir."

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