Guardiola, teknik direktörlük görevine dönüşü ve milli takım görevini reddetti: "Tekrar antrenörlük yapma ihtiyacı hissetmiyorum, kendime zaman ayırmak istiyorum"

Kripto para platformu OKX'te bir konuşma yapan Pep Guardiola, profesyonel geleceği hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Zihinsel olarak hiçbir eksiğim yok; 37 yaşında antrenörlüğe başladım, hayatım boyunca her şeyim futbolla bağlantılıydı. Artık hayatı keşfetmek, futbolla ilgisi olmayan başka şeyler de yaparak mutlu olmayı denemek istiyorum. İşimi seviyorum ama bir noktada ara vermen gerektiğini hissettiğin anlar olur. Belki bir gün uyanıp ‘Tamam, tekrar antrenörlük yapmak istiyorum’ diyeceğim; bunu özlediğimi hissetmem gerekiyor ve şu anda öyle hissetmiyorum.”