Pep Guardiola, sadece birkaç hafta önce 10 yıl boyunca görev yaptığı ve hem İngiltere’de hem de uluslararası alanda tüm şampiyonlukları kazandığı (toplamda 20, aralarında 2023’teki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan) Manchester City’den ayrıldıktan sonra, yakın zamanda teknik direktörlük görevine geri dönme olasılığını sert bir şekilde reddetti. Adı, İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüyle de anılmıştı; özellikle de İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malagò'nun, Paolo Maldini'yi yeni teknik direktör olarak atadığını ve Leonardo'nun da danışman olarak görev alacağını resmen duyurmasının ardından son günlerde bu isim sıkça gündeme gelmişti.
Çeviri:
Guardiola, teknik direktörlük görevine dönüşü ve milli takım görevini reddetti: "Tekrar antrenörlük yapma ihtiyacı hissetmiyorum, kendime zaman ayırmak istiyorum"
İŞ SIKINTIM YOK
Kripto para platformu OKX'te bir konuşma yapan Pep Guardiola, profesyonel geleceği hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Zihinsel olarak hiçbir eksiğim yok; 37 yaşında antrenörlüğe başladım, hayatım boyunca her şeyim futbolla bağlantılıydı. Artık hayatı keşfetmek, futbolla ilgisi olmayan başka şeyler de yaparak mutlu olmayı denemek istiyorum. İşimi seviyorum ama bir noktada ara vermen gerektiğini hissettiğin anlar olur. Belki bir gün uyanıp ‘Tamam, tekrar antrenörlük yapmak istiyorum’ diyeceğim; bunu özlediğimi hissetmem gerekiyor ve şu anda öyle hissetmiyorum.”
AİLENİN ÖNEMİ
Guardiola’nın düşünceleri şu sözlerle tamamlanıyor: “Hayatımın bundan sonra nasıl olacağını anlamaya çalışıyorum; kendime biraz daha özen göstermek istediğim için durmaya karar verdim. Çocuklarımla ve 95 yaşında olmasına rağmen hâlâ aramızda olan babamla daha fazla zaman geçirmek istiyorum. 56 yaşına geldim, artık genç değilim, bakış açım biraz değişti. Emekli olduktan sonra hâlâ yenihayatıma alışmaya çalışıyorum ama işler oldukça iyi gidiyor.”
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