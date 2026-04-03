Phil Foden konusunda Pep Guardiola, oyuncusunun yakında en iyi formuna kavuşacağından emin olduğunu belirtti.

Gol ve asist sayıları en yüksek seviyelerine ulaşmamış olsa da, İspanyol teknik direktör Foden veya onun 2024 yılında Premier Lig'in En İyi Oyuncusu ödülünü ve Futbol Yazarları Birliği'nin En İyi Oyuncusu ödülünü kazanmasını sağlayan seviyesine geri dönme kabiliyeti konusunda hiçbir endişe duymadığını vurguladı.

Sadece bu sezon, Foden 41 maçta 10 gol attı ve Guardiola, her oyuncunun kariyeri boyunca inişler ve çıkışlar yaşadığını vurguladı.

Pep, "Foden 25 yaşında ve Premier Lig'de altı şampiyonluk ve daha pek çok başarıya imza attı" dedi.

"Foden'in katkıları muhteşem. Bu, uzun bir kariyerde normal bir durum ve o tekrar formuna kavuşacaktır" diye ekledi.

