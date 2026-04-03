Manchester City FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

Guardiola: Salah, en büyükler arasında... Ve büyük bir vedayı hak ediyor

Salah, Liverpool ve Premier Lig için gerçek bir efsane

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Liverpool'un yıldızı Mısırlı Mohamed Salah'ın mirasını övdü.

Mohamed Salah, Anfield'da geçirdiği 9 yılın ardından bu sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Liverpool, yarın Cumartesi günü İngiltere Kupası çeyrek finalinde Manchester City'nin konuğu olacak.

Guardiola, City'nin internet sitesinde yayınlanan basın toplantısında, "Salah, istatistikleri ve istikrarlı performansı sayesinde en büyükler arasında yer alıyor" dedi.

"Ne harika bir oyuncu ve insan. Goller ve asistler. Liverpool ve Premier Lig için yaptığı her şeyle gerçek bir efsane" diye ekledi.

"Onun için veda etmenin tam zamanı ve özellikle bu ülkede futbol dünyasına kattıkları için büyük bir takdiri hak ediyor" diye devam etti.

    Foden yakında en iyi formuna kavuşacak

    Phil Foden konusunda Pep Guardiola, oyuncusunun yakında en iyi formuna kavuşacağından emin olduğunu belirtti.

    Gol ve asist sayıları en yüksek seviyelerine ulaşmamış olsa da, İspanyol teknik direktör Foden veya onun 2024 yılında Premier Lig'in En İyi Oyuncusu ödülünü ve Futbol Yazarları Birliği'nin En İyi Oyuncusu ödülünü kazanmasını sağlayan seviyesine geri dönme kabiliyeti konusunda hiçbir endişe duymadığını vurguladı.

    Sadece bu sezon, Foden 41 maçta 10 gol attı ve Guardiola, her oyuncunun kariyeri boyunca inişler ve çıkışlar yaşadığını vurguladı.

    Pep, "Foden 25 yaşında ve Premier Lig'de altı şampiyonluk ve daha pek çok başarıya imza attı" dedi.

    "Foden'in katkıları muhteşem. Bu, uzun bir kariyerde normal bir durum ve o tekrar formuna kavuşacaktır" diye ekledi.

