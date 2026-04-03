Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Liverpool'un yıldızı Mısırlı Mohamed Salah'ın mirasını övdü.
Mohamed Salah, Anfield'da geçirdiği 9 yılın ardından bu sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Liverpool, yarın Cumartesi günü İngiltere Kupası çeyrek finalinde Manchester City'nin konuğu olacak.
Guardiola, City'nin internet sitesinde yayınlanan basın toplantısında, "Salah, istatistikleri ve istikrarlı performansı sayesinde en büyükler arasında yer alıyor" dedi.
"Ne harika bir oyuncu ve insan. Goller ve asistler. Liverpool ve Premier Lig için yaptığı her şeyle gerçek bir efsane" diye ekledi.
"Onun için veda etmenin tam zamanı ve özellikle bu ülkede futbol dünyasına kattıkları için büyük bir takdiri hak ediyor" diye devam etti.