Paris Saint-Germain ile FC Bayern arasında oynanacak bu Şampiyonlar Ligi yarı final maçının başlama vuruşundan yaklaşık bir saat önce, Paris'teki Parc des Princes'te aniden Pep Guardiola'nın esintisi hissedildi. Takım kadroları açıklandığında FC Bayern kadrosunda Konrad Laimer'in adı yoktu, onun yerine Alphonso Davies'in adı yazıyordu. Evet, Koan Konny!
Guardiola'nın etkisi çabucak dağıldı! Vincent Kompany, FC Bayern'de hoş olmayan bir karardan kurtuldu
Teknik direktör Vincent Kompany, bu sezon oynanan pek çok önemli maçta başarısını kanıtlamış dörtlü savunma düzenini, tam da en heyecanlı maçlardan birinde, hiç gerek yokken değiştirdi. Bu hamlesiyle kaçınılmaz olarak akıl hocası Pep Guardiola'yı hatırlattı. Katalan teknik direktör gurusu, bilindiği üzere bir zamanlar şu ilkeyi benimsemişti: Maç ne kadar özelse, teknik direktörün aldığı önlemler de o kadar özel olmalı. Özellikle FC Bayern'de geçirdiği üç yıl boyunca Guardiola, maçları fazla düşünmeye, hatta belki de koçluk hatalarına düşmeye meyilliydi.
2014'teki Real Madrid ile oynanan yarı final rövanş maçında, (daha sonra ortaya çıktığı üzere lider oyuncuların ısrarı üzerine) takımına Bastian Schweinsteiger ve Toni Kroos'tan oluşan bir çift altı ile intihar niteliğinde bir diziliş dayattı. İlk maçtaki 0-1'lik yenilgiyi tersine çevirmek yerine, Münih ekibi acı bir kontra atağa maruz kaldı ve 0-4 kaybetti. İki yıl sonra, Guardiola, Atletico Madrid ile oynanan yarı final ilk maçında sürpriz bir şekilde Thomas Müller ve Franck Ribery'yi kadroya almadı; bunun yerine, Uli Hoeneß'in gözdesi Juan Bernat da dahil olmak üzere başka oyuncular sahaya çıktı. FC Bayern 0-1 yenildi ve sonuçta yine elendi.
- AFP
FC Bayern: Laimer ve Stanisic, sezonun en büyük kazananları arasında yer alıyor
Şimdi ise Laimer'in yerine Kompany ve Davies. Neden böyle bir karar aldı? Sonuçta Laimer ve onun uyumlu partneri Josip Stanisic, bu etkileyici sezonun gizli kahramanları arasında yer alıyor. Her ikisi de sert ikili mücadelelerde ve özellikle de hücumda itici güç olarak etkileyici performanslar sergiliyor. Laimer bu sezon şimdiden 15 puan topladı, Stanisic ise 10 puan.
Son zamanlarda mesele ikisinin oynayıp oynamayacağı değil, kimin solda kimin sağda oynayacağıydı. "Bu konuyu haftada en az bir kez koçluk odamızda tartışıyoruz," diye açıkladı Kompany geçen hafta. "Konrad mı yoksa Stani mi sol veya sağda daha iyi oynuyor, hiçbirimiz bilmiyoruz. Bana ikisinden hangisinin sol, hangisinin sağda daha iyi oynadığını sorarsanız, buna cevap vermek neredeyse imkansız. Bu bizim için bir lüks."
Ancak PSG maçında Kompany sürpriz bir şekilde bu lüksten vazgeçti ve bunun yerine Davies'i tercih etti. Bir zamanlar sol bek pozisyonunun en iyisi olan Davies, çapraz bağ yırtılması nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalmıştı. Aralık ayında sahalara döndükten sonra birkaç kez sakatlık yaşadı, hatta zaman zaman yaz transfer döneminde satılacağı yönünde spekülasyonlar bile yapıldı. Son zamanlarda Davies, oyuna sonradan girerek iyi performanslar sergiledi ve Bundesliga'da iki maç üst üste ilk 11'de yer aldı. Bunun sadece Laimer ve Stanisic'i dinlendirmek için olduğu düşünülüyordu, ancak bu yanlış bir düşünceydi.
- Getty Images Sport
Vincent Kompany, Alphonso Davies'in hızına güvendi
Davies'in oyuna girmesiyle Kompany öncelikle tempoyu artırmayı tercih etti. Bir bakıma teknik direktör, kendi oyun planına sarsılmaz bir şekilde güvenmek yerine rakibe göre hareket etti. Kompany kendini savunmasız bir duruma soktu ve planın başarısız olması halinde, tıpkı bir zamanlar Guardiola'nın başına geldiği gibi, bir teknik direktör için muhtemelen en rahatsız edici eleştiriyi duymayı göze aldı: "Yanlış koçluk!"
Nitekim Davies, devre arasına kısa bir süre kala tartışmalı bir el hareketiyle, Ousmane Dembele'nin Paris'i 3-2 öne geçiren penaltıyı haklı kılan faulü yaptı. Bunun dışında iyi bir maç çıkardı ve Prinzenpark'ta Guardiola'nın esintisi hızla dağıldı. Kompany'nin taktik değişikliği dahice bir hamle olarak sonuçlanmasa da, "kötü koçluk"tan söz etmek mümkün değil.
Davies dikkatli bir performans sergiledi ve sol savunma kanadında Desire Doue'yi, muhtemelen Münih'in en zayıf oyuncusu olan Stanisic'in sağ kanatta iki gol atan Khvicha Kvaratskhelia'yı kontrol ettiği kadar iyi kontrol etti. Davies, kendi ceza sahasında yaptığı kafa vuruşuyla kontratağı başlattı ve bu da sonunda Münih'in 1-0 öne geçmesini sağlayan penaltıya yol açtı.
- AFP
FC Bayern: PSG ile oynanacak rövanş maçında kimler ilk 11'de yer alacak?
Yine de, cezalı Kompany'nin yerine kenarda görev yapan Aaron Danks, onu devre arasında oyundan aldı. Laimer oyuna girdi, ancak en iyi formuna ulaşamadı. 2-4'lük skorun öncesinde, kendi tarafını çok açık bıraktı. Hücumda aktifti, ancak paslarının sadece yüzde 74'ünü isabet ettirebildi; Stanisic'in yüzde 75'lik isabet oranı ise kaçınılmaz olarak daha iyiydi. Peki ya Davies? O, yüzde 96'lık pas isabet oranıyla Münih'in ilk 11'indeki oyuncular arasında en iyisi oldu.
Önümüzdeki Çarşamba günü Münih'te oynanacak rövanş maçı öncesinde, bek pozisyonlarının kadrosu tamamen belirsiz görünüyor. Kompany'nin Paris'te zayıf bir performans sergileyen Stanisic'i yedek kulübesine alıp, Laimer'i sağ bekte oynatması düşünülebilir - sonuçta o pozisyonda da diğer tarafta olduğu kadar iyi oynayabilir.