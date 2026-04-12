Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

Guardiola, Arsenal'e "nazik bir mesaj" gönderdi... ve City'nin yükselişinin nedenini açıkladı

City'nin sırrının ardında yatan güneş!

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Pazar akşamı "Stamford Bridge" stadyumunda oynanan ve İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftası kapsamında iki takımı bir araya getiren maçta Chelsea'yi 3-0 mağlup etmelerinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bu galibiyetle Manchester City, 31 maçta 64 puana ulaşarak, 32 maçta 70 puana sahip lider Arsenal ile arasındaki farkı 6 puana indirdi ve böylece sezonun son haftalarında Premier Lig şampiyonluğu yarışı kızıştı.

Öte yandan, teknik direktör Liam Rossiner yönetimindeki Chelsea, 32 maçın ardından 48 puanda kalarak altıncı sırada yer aldı ve takım bu sezon da dalgalı sonuçlar vermeye devam etti.

  Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sürdürülebilirliğin sırrı

    Maçın ardından Guardiola şunları söyledi: "Daha dinç durumdayız ve antrenmanlarda herkes ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. 3 güçlü rakiple, 3 Şampiyonlar Ligi takımıyla karşılaştık. 90 dakika boyunca kusursuz bir performans sergilemedik ama yeterince organizeydik, çok fazla gol şansı vermedik ve hücumda her zaman tehlikeliydik."

    Ve ekledi: "Kulüp ve sistem olarak sırlarımızdan biri, arka arkaya elde ettiğimiz başarılara rağmen mütevazı kalmamız ve kendimize sürekli şu soruyu sormamızdır: Zirvede kalmak için ne yapmalıyız? Bir veya iki kez kazanmak normaldir, ancak geçen sezon hariç dokuz yıl boyunca zirvede kalmak, sistemin bütününün gücünü yansıtan şeydir."

  Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Güneşin şakası

    Manchester City'nin sezonun son haftalarında gösterdiği başarılı performansın nedeni hakkında Pep Guardiola şunları söyledi: "Güneş! Kasım ayında güneş parlasaydı, Ocak ayında lig şampiyonu olurduk... Hayır, tabii ki şaka yapıyorum. Manchester'da güneş pek parlamaz."

    Pazar günü Premier Lig'in 32. haftasında oynanacak Arsenal maçıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Arsenal maçı hem bizim hem de onlar için bir final niteliğinde olacak, ancak taktiksel olarak gözden geçirmemiz gereken bazı noktalar var ve belki de bazı değişiklikler yapabiliriz."

    Ve şöyle devam etti: "Herkes sadece Arsenal maçından bahsediyor, oysa Brentford, Bournemouth ve diğer takımlarla oynayacağımız diğer maçlar da en az bu kadar önemli. Sezonun daha çok var."

  Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Çatışmadan önce saygı

    Ve şöyle devam etti: "Arsenal üzerinde herhangi bir baskı yok; iki yıl içinde güçlü bir takım kurdular ve buna saygı duymalıyız; onları yenmek çok zor bir görev."

    Guardiola şunları vurguladı: "Arsenal kulübüne ve son birkaç yılda başardıklarına büyük saygı duyuyorum. Teknik direktörü ve oyuncuları iyi tanıyorum, kalitelerini ve her koşulda nasıl mücadele ettiklerini biliyorum."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Manchester City taraftarlarına şunu söylemek istiyorum: Arsenal'e büyük saygı gösterin, çünkü onlar olağanüstü bir takım. İlk dakikadan itibaren bize katılın ve bizi destekleyin, çünkü oyuncular elinden gelenin en iyisini yapacaklar."

