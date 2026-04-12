Guardiola, Arsenal'e "nazik bir mesaj" gönderdi... ve City'nin yükselişinin nedenini açıkladı

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Pazar akşamı "Stamford Bridge" stadyumunda oynanan ve İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftası kapsamında iki takımı bir araya getiren maçta Chelsea'yi 3-0 mağlup etmelerinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Bu galibiyetle Manchester City, 31 maçta 64 puana ulaşarak, 32 maçta 70 puana sahip lider Arsenal ile arasındaki farkı 6 puana indirdi ve böylece sezonun son haftalarında Premier Lig şampiyonluğu yarışı kızıştı.
Öte yandan, teknik direktör Liam Rossiner yönetimindeki Chelsea, 32 maçın ardından 48 puanda kalarak altıncı sırada yer aldı ve takım bu sezon da dalgalı sonuçlar vermeye devam etti.
