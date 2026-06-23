Grup aşamasında yaşanan şok elenmenin ardından: Türkiye’yi Dünya Kupası’nda acı bir paradoks bekliyor

The Athletic’in ortaya koyduğu varsayımsal bir senaryo bunu açıkça ortaya koyuyor: Türkiye, grup aşamasındaki son maçında ABD’yi 2-0 yenerse ve aynı anda Paraguay da Avustralya’ya 0-2 yenilirse, her iki takımın da puanı 3 olur. Buna rağmen Türkiye, grubun son sırasında kalırdı. Bunun nedeni, puan eşitliği durumunda artık gol farkı yerine ilk olarak karşılıklı maçların sonucunun belirleyici olduğu yeni kuraldır. Paraguay, Türkiye ile oynadığı karşılıklı maçı kazandığı için Türkiye’nin önünde yer almaya devam ederdi.

Oysa bu durumda Türkiye’nin gol farkı açık ara daha iyi olurdu. Türkiye’nin gol farkı -1, Paraguay’ın ise -4 olurdu. The Athletic’in hesaplamalarına göre, üç puanı ve -1 gol farkı olan bir takımın, en iyi sekiz grup üçüncüsü arasında yer alarak son 16’ya yükselme olasılığı yüzde 83’tür. Buna karşılık, gol farkı -4 olan bir takımın şansı ise yalnızca yüzde 32 civarındadır.