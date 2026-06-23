İlk iki grup maçında Avustralya’ya (0:2) ve Paraguay’a (0:1) yenilen Türkiye Milli Takımı’nın turnuvadan erken elenmesi şimdiden kesinleşti. Vincenzo Montella’nın takımının eleme turlarına katılamaması, turnuva formatındaki bir kural değişikliğiyle de bağlantılı; ve işte tam da bu durum, olayı özellikle acı hale getiriyor.
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Grup aşamasında yaşanan şok elenmenin ardından: Türkiye’yi Dünya Kupası’nda acı bir paradoks bekliyor
The Athletic’in ortaya koyduğu varsayımsal bir senaryo bunu açıkça ortaya koyuyor: Türkiye, grup aşamasındaki son maçında ABD’yi 2-0 yenerse ve aynı anda Paraguay da Avustralya’ya 0-2 yenilirse, her iki takımın da puanı 3 olur. Buna rağmen Türkiye, grubun son sırasında kalırdı. Bunun nedeni, puan eşitliği durumunda artık gol farkı yerine ilk olarak karşılıklı maçların sonucunun belirleyici olduğu yeni kuraldır. Paraguay, Türkiye ile oynadığı karşılıklı maçı kazandığı için Türkiye’nin önünde yer almaya devam ederdi.
Oysa bu durumda Türkiye’nin gol farkı açık ara daha iyi olurdu. Türkiye’nin gol farkı -1, Paraguay’ın ise -4 olurdu. The Athletic’in hesaplamalarına göre, üç puanı ve -1 gol farkı olan bir takımın, en iyi sekiz grup üçüncüsü arasında yer alarak son 16’ya yükselme olasılığı yüzde 83’tür. Buna karşılık, gol farkı -4 olan bir takımın şansı ise yalnızca yüzde 32 civarındadır.
- AFP
Arda Güler, Dünya Kupası'ndan elenmeyle ilgili: "Bu utanç verici"
Yani son derece ilginç bir durum ortaya çıkardı: Türkiye, bir üst tura çıkmak için istatistiksel olarak daha iyi koşullara sahip olmasına rağmen, karşılıklı maç sonuçları nedeniyle yine de Paraguay’ın gerisinde kalacaktı. Ancak sonuçta tüm bunlar bir işe yaramıyor.
ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen turnuvaya büyük beklentilerle başlayan Türkiye için, 1954 ve 2002’den sonra üçüncü kez katıldığı Dünya Kupası, büyük bir hayal kırıklığıyla sona eriyor. 2002’de Türkiye’nin üçüncü olduğu tarihi başarıya bu kez yaklaşmak bile mümkün olmadı. "Gerçekten, gerçekten çok üzgünüz, bu aynı zamanda utanç verici. Halkımızdan özür diliyoruz. Soyunma odasında ağlıyoruz. Bunu telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız," diyerek Real Madrid'in süperstarı Arda Güler, turnuvadan elenmeyi açıkladı.
“Takım içinde herhangi bir sorun yok. Sahada bunu başaramadık. Kendimize koyduğumuz hedefleri hayata geçiremedik. Fırsatlarımız vardı. Bu turnuvanın unutulup gitmesi için elimizden geleni yapacağız,” diye devam etti Güler, TRT Spor’a verdiği demeçte.