FC Bayern'de gözler şu anda endişeyle Toronto'ya çevrilmiş durumda. Kanadalıların Cuma günü Bosna-Hersek ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesinde Alphonso Davies'in fiziksel durumu sadece Münihlileri değil, herkesi endişelendiriyor. Sakatlanan kaptan ve "Canucks"ın büyük umudu olan oyuncunun uyluk kasındaki sakatlığını zamanında atlatıp atlatamayacağı ya da büyük Dünya Kupası hayalini gömmek zorunda kalıp kalmayacağı, şu anda ev sahibi ülkede ve 6645 kilometre uzaklıktaki rekor şampiyonunda merak konusu.
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Grup aşamasında elenme umudu mu? FC Bayern’i Dünya Kupası’nda büyük bir endişe sarmış durumda
Kicker gazetesi geçtiğimiz günlerde, FC Bayern'in Davies'in "grup aşamasında elenmeleri durumunda Dünya Kupası'nda hiç forma giymemesini, aksi takdirde en fazla eleme turlarında oynamasını" umduğunu yazdı. Kulüp, Davies'in çok erken sahalara dönüp tekrar sakatlanmasından büyük endişe duyuyor.
Henüz her şey belirsiz. Davies son olarak gelişmeleri beklemesi gerektiğini söylemişti: "Rehabilitasyonuma ve ilerlememe devam edeceğim ve her gün, adım adım nasıl hissettiğime bakacağım."
Bosna-Hersek maçında forma giymesi en azından imkansız görünüyor. Kanada teknik direktörü Jesse Marsch, "Birkaç sakatlığı olduğunu ve ilk maça yetişmesinin planlanmadığını biliyorum" dedi. Peki ya sonrasında Katar (18 Haziran) ve İsviçre (24 Haziran) maçlarında? Marsch, "Ona baskı yapmak istemem ama Alphonso'ya inanıyorum" dedi.
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FC Bayern ve Kanada Futbol Federasyonu, Alphonso Davies yüzünden daha önce de anlaşmazlığa düşmüştü
Eski Leipzig teknik direktörü, Davies'in "olağanüstü bir sporcu ve mücadeleci" olduğunu da sözlerine ekledi. 25 yaşındaki oyuncunun, "sahada onunla neler başarabileceğimiz söz konusu olduğunda herkesin örnek aldığı ve inandığı kişi" olduğunu belirtti.
Sadece bu açıklamalar bile, Marsch'ın Kanada'nın eleme turuna yükselme hayalini gerçekleştirmek için Münih'in yıldız oyuncusunun bir an önce geri dönmesini ne kadar çok umduğunu gösteriyor. 1986 ve 2022'deki iki Dünya Kupası katılımında "Kırmızılar" hiç puan alamamıştı. Şimdi bu durumun değişmesi bekleniyor.
Davies'in Mayıs başında Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı yarı finalde elenmesi sırasında sol arka uyluk kasında yırtık meydana gelmesi, Münih'ten gelen haberleri daha da acı hale getirdi. Bayern, bunun ardından "birkaç haftalık" sakatlık süresinden bahsetti.
Ne de olsa, Davies'in milli takımda geçirdiği çapraz bağ yırtığı nedeniyle Mart 2025'te şiddetli bir tartışma yaşandıktan sonra, şu anda Kanada Futbol Federasyonu ile sıkı bir iletişim halindeler. Bayern patronu Jan-Christian Dreesen, Kanada Futbol Federasyonu'na hukuki işlem başlatmakla bile tehdit etmişti.
Peki şimdi ne olacak? Marsch, "hiçbir risk alınmayacağını" garanti etti. Bayern, Münih'ten bu durumu çok yakından takip edecek.