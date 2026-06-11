Grup aşamasında elenme umudu mu? FC Bayern’i Dünya Kupası’nda büyük bir endişe sarmış durumda

Eski Leipzig teknik direktörü, Davies'in "olağanüstü bir sporcu ve mücadeleci" olduğunu da sözlerine ekledi. 25 yaşındaki oyuncunun, "sahada onunla neler başarabileceğimiz söz konusu olduğunda herkesin örnek aldığı ve inandığı kişi" olduğunu belirtti.

Sadece bu açıklamalar bile, Marsch'ın Kanada'nın eleme turuna yükselme hayalini gerçekleştirmek için Münih'in yıldız oyuncusunun bir an önce geri dönmesini ne kadar çok umduğunu gösteriyor. 1986 ve 2022'deki iki Dünya Kupası katılımında "Kırmızılar" hiç puan alamamıştı. Şimdi bu durumun değişmesi bekleniyor.

Davies'in Mayıs başında Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı yarı finalde elenmesi sırasında sol arka uyluk kasında yırtık meydana gelmesi, Münih'ten gelen haberleri daha da acı hale getirdi. Bayern, bunun ardından "birkaç haftalık" sakatlık süresinden bahsetti.

Ne de olsa, Davies'in milli takımda geçirdiği çapraz bağ yırtığı nedeniyle Mart 2025'te şiddetli bir tartışma yaşandıktan sonra, şu anda Kanada Futbol Federasyonu ile sıkı bir iletişim halindeler. Bayern patronu Jan-Christian Dreesen, Kanada Futbol Federasyonu'na hukuki işlem başlatmakla bile tehdit etmişti.

Peki şimdi ne olacak? Marsch, "hiçbir risk alınmayacağını" garanti etti. Bayern, Münih'ten bu durumu çok yakından takip edecek.