Geçtiğimiz haftalarda Antoine Griezmann'ın önümüzdeki yazdan itibaren transfer olacağı duyuruldu: Fransız forvet, MLS sezonunun ikinci yarısında Orlando City'nin yeni takviyesi olacak (oradaki yaz transfer dönemi en kısa olanıdır), ancak Amerikan kulübüyle sözleşme imzaladıktan sonra mayıs ayına kadar tüm dikkatini yeniden Atlético Madrid'e verecek. Ardından yeni bir sayfa açacak ve ayrılışı tüm Colchoneros taraftarları için büyük bir darbe olacak. Griezmann'ın Atlético Madrid içindeki önemini tam olarak anlamak için, Barcelona ile Atlético Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesinde Cholo Simeone'nin düzenlediği basın toplantısını dinlemek gerekiyor.
Çeviri:
Griezmann'ın Atlético Madrid'den ayrılışına gözyaşları döken Simeone: "Hem bir futbolcu hem de bir dost olarak sana teşekkür ederim"
SIMEONE'NİN SÖZLERİ
Arjantinli teknik direktörün yanında seçtiği isim tam da Griezmann’dı; basın toplantısına başlamadan ve gazetecilerin sorularını yanıtlamadan önce, Atlético’nun teknik direktörü Fransız forvetin İspanyol kulübü için ifade ettiği her şey için kendisine teşekkür etmek istedi: "Atletico'nun teknik direktörü olarak değil, bir taraftar olarak konuşmak istiyorum," dedi duygulanarak, "Madrid'de yaptığın işler ve alçakgönüllülüğün için sana teşekkür etmek istiyorum. Sen hayranlık uyandıran bir insansın ve bugünün gençleri için senin gibi bir figürün olması çok önemli. Yaptığın, yaptığın ve seni yapmaya zorlayacağım her şey için teşekkür ederim. Çabaların ve profesyonelliğin için teşekkür ederim. Aile olarak kurduğumuz güzel ilişkiyi ayırt etmeyi başardın ve teknik direktör ile oyuncu arkadaş arasındaki zor çizgiyi aşmadın. Seni önce bir futbolcu, sonra bir arkadaş olarak görüyorum."
GRIEZMANN'IN ATLETICO MADRID'DE GEÇİRDİĞİ YILLAR
Ancak ondan kesin olarak veda etmeden önce Simeone, sezonun sonuna odaklandı: "La Liga'da sekiz maç kaldı," diye bitirdi Cholo, "bir Copa del Rey maçı ve Tanrı izin verirse Şampiyonlar Ligi'nde beş maç daha. Bu anların tadını çıkarmanı diliyorum, seni çok seviyorum ve bugün burada bir Atlético taraftarı olsaydı sana aynı şeyleri söylerdi." Griezmann, 2014'ten 2019'a kadar Atletico Madrid'de oynadı ve Barcelona'da geçirdiği kısa bir dönemin ardından 2021'de geri döndü ve bu sezonun sonuna kadar kalacak.