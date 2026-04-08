Griezmann'ın Atlético Madrid'den ayrılışına gözyaşları döken Simeone: "Hem bir futbolcu hem de bir dost olarak sana teşekkür ederim"

Arjantinli teknik direktörün yanında seçtiği isim tam da Griezmann’dı; basın toplantısına başlamadan ve gazetecilerin sorularını yanıtlamadan önce, Atlético’nun teknik direktörü Fransız forvetin İspanyol kulübü için ifade ettiği her şey için kendisine teşekkür etmek istedi: "Atletico'nun teknik direktörü olarak değil, bir taraftar olarak konuşmak istiyorum," dedi duygulanarak, "Madrid'de yaptığın işler ve alçakgönüllülüğün için sana teşekkür etmek istiyorum. Sen hayranlık uyandıran bir insansın ve bugünün gençleri için senin gibi bir figürün olması çok önemli. Yaptığın, yaptığın ve seni yapmaya zorlayacağım her şey için teşekkür ederim. Çabaların ve profesyonelliğin için teşekkür ederim. Aile olarak kurduğumuz güzel ilişkiyi ayırt etmeyi başardın ve teknik direktör ile oyuncu arkadaş arasındaki zor çizgiyi aşmadın. Seni önce bir futbolcu, sonra bir arkadaş olarak görüyorum."



