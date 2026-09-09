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Greenwood LukakuGetty Images
Stefano Silvestri

Çeviri:

Greenwood ve Lukaku Türkiye'de nasıl gidiyor: Fenerbahçe-Roma aynı zamanda onların da maçı

Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe - Roma
Fenerbahçe
Roma

Belçikalı santrfor başkentte bir sezon forma giydi, İngiliz solak oyuncu ise yazın gelebilirdi: şimdi ikisi de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta rakip olacak.

Yedi yıllık bekleyişin bir geceye sığdığı an: özlenen Şampiyonlar Ligi dönüşü. Ancak Roma'nın rakibi hiç de yumuşak olmayacak: Mason Greenwood ve Romelu Lukaku'lu Fenerbahçe.

İşte onlar, eski ve... neredeyse eski. Şöyle ki Lukaku Roma'da oynadı, ancak yalnızca bir sezon, 2023/2024. Greenwood ise orada oynayabilirdi ama oynamadı: yaz aylarında Roma ciddi ve kararlı bir şekilde girişimde bulundu, ancak sonunda İngiliz oyuncu Türkiye'nin yolunu tuttu.

Bu yüzden Greenwood ve Lukaku'ya dikkat. İkisi de yaz aylarında İstanbul'a geldi; zaten son derece ilgi çekici ve Avrupa futbolunun büyük sahnelerinden birçok eski tanıdıkla dolu bir kadroyu daha da güçlendirdiler.

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  • GREENWOOD ANINDA İDOL OLDU

    Zira Marsilya ile Fransa'da geçirdiği iki sezonda Greenwood'un yaptıkları göz önüne alındığında, bu konuda büyük şüpheler yoktu. Ancak Fenerbahçe'nin onu İstanbul'a getirmek için ödediği yaklaşık 40 milyon euro gerçekten yerinde harcanmış oldu.

    Mason, Türkiye macerasına harika başladı. Ismail Kartal'ın 4-2-3-1 düzeninde yine sağ kanatta görev yapan eski Manchester United oyuncusu, Roma'ya karşı ise Dorgeles Nene'nin onun yerine genişte konumlanması halinde daha merkezde, 10 numara pozisyonunda oynayabilir.

    Greenwood şu ana kadar 10 maça çıktı. Gol katkısı ve hücumdaki etkisi ise üst düzey: İngiliz oyuncu, biri Lyon'a karşı play-off ilk maçında, diğeri de bir önceki turda Sturm Graz karşısında olmak üzere şimdiden 4 gol attı ve buna iki asist ekledi.

    Greenwood, cumartesi günü Beşiktaş'a karşı kaybedilen ve Skriniar-Vlahovic tartışmasına sahne olan derbide etkili olamadı. Yine de 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Ancak çok kısa bir uyum sürecinin ardından ilk 11'deki yerini almış ve bunu tartışmasız şekilde korumuştu.



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  • Olmayabilirdi tehlikesi yaşadı

    İşin komik yanı, Greenwood yazın yaşananlar nedeniyle kendisi için açıkça özel bir maç olan Fenerbahçe-Roma'da ciddi şekilde oynayamama riskiyle karşı karşıya kalmış olmasıydı. Ve bu bir sakatlık yüzünden değildi.

    İngiliz oyuncu, Türk ekibine Şampiyonlar Ligi lig aşaması biletini getiren Lyon-Fenerbahçe maçının son bölümünde çıkan kavgaya karıştığı için UEFA tarafından 30 bin euro para cezasına çarptırıldı. Ancak endişe, Roma'ya karşı ilk maçını kaçırmak zorunda kalabileceği yönündeydi.

    Aslında Greenwood bir maç men cezası da alacaktı. Ama ertelenmiş olarak. Nitekim UEFA'nın birkaç gün önce açıkladığı üzere bu ceza, "bu karar tarihinden itibaren bir yıllık deneme süresi boyunca" askıya alındı.

  • Lukaku’nun kadroya yavaş yavaş dahil edilmesi

    Lukaku da olacak, evet. Ama ilk 11'de değil. Zaten şu ana kadar da her zaman böyle oldu; bunun nedeni yeni ortama yavaş ve kademeli şekilde adapte olması.

    Napoli'nin eski santrforu, fiilen neredeyse hiç sahaya çıkmadığı bir sezonun ardından geliyor. Bunun sebebi, bir yıl önceki kampta yaşadığı ciddi sakatlık, yavaş ilerleyen iyileşme süreci ve ligin son bölümünde eski kulübüyle gerilim ve sürtüşmelere yol açan yeni fiziksel sorunlardı.

    Lukaku, İstanbul'da bir yıldız gibi karşılandı; Fenerbahçe'nin Osimhen'e ve Vlahovic'in gelecekte Beşiktaş'a gelişine verdiği yanıt olarak görüldü. Ancak şu ana kadar çok az oynadı. Ve her zaman kulübeden gelerek. 5 maçta kısa süreler aldı, sonuncusu cumartesi günü Beşiktaş derbisindeydi: attığı gol sayısı sıfır, asistleri de aynı şekilde.

    Bu nedenle Roma'ya karşı da Fenerbahçe hücumunda Serie A'dan bir başka eski tanıdık forma giyecek: Vedat Muriqi. Lazio'nun eski oyuncusu olan Muriqi, mavi-beyazlılarda geçirdiği iki yılın ardından derbi havasını iyi biliyor. Kosovalı oyuncu haziranda Mallorca'dan geldi ve şu ana kadar biri Lyon deplasmanında olmak üzere üç kez gol attı.

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  • "Dayanıklılık konusunda bazı sorunları var"

    Teknik direktörü Ismail Kartal, ağustos ayının ortasında Lukaku hakkında şöyle konuşuyordu. Kartal, Beşiktaş'a kaybettikten sonra Roma karşısında alınacak yeni bir yenilgide görevden alınma riskiyle karşı karşıyaydı:

    "Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çok çalışkan ve iyi bir profesyonel. Altı dil konuşuyor. Üç ay içinde birlikte Türkçe konuşacağımızı söyledi. Kendine güvenen bir oyuncu. Şu anda bazı eksikleri var ama onu yarınki maçın kadrosuna alacağım (Lyon'a karşı ilk maç, ed.). Henüz yüzde 100 değil ama çok cesur ve kararlı bir oyuncu. Çok pozitif. Onu katkısına güvenebilmek için transfer ettik. Çok tecrübeli ve güçlü bir oyuncu. Şu anda kilo problemi yok, sadece dayanıklılıkla ilgili bazı sorunları var ama bunu birkaç hafta içinde çözeceğiz".

    Kısacası Lukaku'nun en iyi halini yeniden görebilmek için biraz daha zamana ihtiyaç olacak. Ancak daha sonra Roma ve İtalya'nın eski oyuncusu, Fenerbahçe'nin santrfor pozisyonu için Muriqi ile somut şekilde rekabete girebilecek.

  • GuendouziGetty Images

    GUENDOUZI CEZALI

    Lukaku Roma'nın eski oyuncusu, Greenwood ise neredeyse eski oyuncusu olsa da Fenerbahçe kadrosunda Serie A'dan tanıdık başka isimler de eksik değil. Inter'in eski oyuncusu Milan Skriniar gibi; savunmanın merkezinde Aké ile ikili oluşturması bekleniyor.

    Kesin olarak forma giyemeyecek isim ise Matteo Guendouzi. Muriqi gibi onun da derbide yer alma ihtimali vardı. Sebep mi? Greenwood ile aynı: Lyon'a karşı oynanan rövanşın ardından çıkan kavga. Ancak eski Lazio oyuncusu, takım arkadaşının aksine ceza aldı ve bu nedenle perşembe akşamı sahaya çıkamayacak.

    Guendouzi'ye "maçta bulunan diğer kişilere hakaret ettiği, seyircileri tahrik ettiği ve iyi davranışa ilişkin temel kuralları ihlal ettiği için" 50 bin euro para cezası ve 4 maç men cezası verildi. Bu 4 maçın ikisi bir yıl süreyle ertelendi. Ancak Fransız oyuncu, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ancak üçüncü maçta forma giyebilecek. Dolayısıyla "düşman" Paulo Dybala'ya karşı oynayamayacak.

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