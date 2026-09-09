Greenwood ve Lukaku Türkiye'de nasıl gidiyor: Fenerbahçe-Roma aynı zamanda onların da maçı

Yedi yıllık bekleyişin bir geceye sığdığı an: özlenen Şampiyonlar Ligi dönüşü. Ancak Roma'nın rakibi hiç de yumuşak olmayacak: Mason Greenwood ve Romelu Lukaku'lu Fenerbahçe.

İşte onlar, eski ve... neredeyse eski. Şöyle ki Lukaku Roma'da oynadı, ancak yalnızca bir sezon, 2023/2024. Greenwood ise orada oynayabilirdi ama oynamadı: yaz aylarında Roma ciddi ve kararlı bir şekilde girişimde bulundu, ancak sonunda İngiliz oyuncu Türkiye'nin yolunu tuttu.

Bu yüzden Greenwood ve Lukaku'ya dikkat. İkisi de yaz aylarında İstanbul'a geldi; zaten son derece ilgi çekici ve Avrupa futbolunun büyük sahnelerinden birçok eski tanıdıkla dolu bir kadroyu daha da güçlendirdiler.

İki sol ayağın Türkiye'deki performansı nasıl gidiyor? Bir dizi nedenle birbirinden çok farklı.







