İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, bugün Federasyon merkezinde düzenlenen Federal Konsey toplantısı vesilesiyle bir basın toplantısında konuştu.
Çeviri:
Gravina: "Open VAR konusunda yersiz spekülasyonlar var. Tonali mi? Endişe var ama orta derecede"
FEDERAL KONSEY
"Bugünkü toplantı çok önemliydi. AIA içindeki gerginlikleri ve bazı yorumlara yol açan gerilimleri çok dikkatli bir şekilde incelemek istedim. 23 Şubat'ta onaylanan AIA başkanının görevden alınmasına ilişkin itiraz dilekçesini bekliyoruz; bu konuda henüz bize bir bildirimde bulunulmadı."
OPEN VAR'A YÖNELİK ELEŞTİRİ
"Diğer bir sorun ise, bazı yersiz spekülasyonlara yol açan Open VAR ile ilgiliydi. Bazı yorumlar, tam şeffaflık ilkesinden esinlenerek eğitim ve bilgilendirme aracı olarak tasarlanan projenin amacından saptırdı. Ne yazık ki bu durum, projenin kötüye kullanılmasına yol açtı; hakemlere yönelik şiddeti kınadık ve federasyonun 2019 yılından bu yana yaptırımları sertleştirmek için attığı adımları bir kez daha vurguladık."
TONAL'DA
"Endişeli değilim, aksine oldukça sakinim. Gattuso ile sıkı temas halindeyim; son aylarda yaptığı olağanüstü çalışma için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Takdire şayan bir iş çıkarıyor. Dün akşam Sandro'yu Gattuso hoca ve Dr. De Carli ile birlikte konuştum; sahadan çıktığı zamana göre daha sakin görünüyordu. Bir endişe var ama orta derecede. Bu sabah yapılan testler oldukça güven verici sonuçlar verdi, elimizdeki ve Newcastle'ın elindeki tüm imkanları kullanarak onu iyileştirmeliyiz."
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ HAKKINDA
"2021'de, hepimiz mavi formanın önemini ve o formayı giymenin gururunu hissettirebilseydik, sıradan bir milli takımın özel bir takım haline gelebileceğinden bahsetmiştim. Kimseyi kırmak istemiyorum ve takımın teknik değerini kesinlikle küçümsemek istemiyorum, ancak bazı dev takımlara kıyasla sıradan bir takım olduğumuzu söyleyebiliriz. Genel bir bunalım döneminden çıkmalıyız, hepimiz şunu bilmeliyiz ki, ülkenin desteği bu çocukları Amerika'ya götürmelidir, gerekirse yüzerek bile."