Gravina: "Hakemler üzerinde dayanılmaz bir baskı var. Açık VAR mı? Şeffaflık istismar ediliyor, bu şekilde olmaz"

Hakemlikkonusu, Serie A’da şu anda kaçınılmaz olarak en çok tartışılan konu. Birbiri ardına gelen hatalar, şampiyonayı ve ilgili 20 takımın hedeflerini o kadar etkiliyor ki, Serie A Ligi ve hakemler önümüzdeki günlerde açık bir görüşme yapmak üzere bir araya gelmeye karar verdiler.

Ancak bugün AIA ile ilgili dünyayı savunmak için söz alan, İtalyan Futbol Federasyonu oldu. Federasyon Başkanı Gabriele Gravina, bu gençlerin çalışmak zorunda kaldıkları, adeta terör ortamını vurguladı.

Bearzot Ödülü basın toplantısının kenarında konuşan FIGC'nin 1 numarası, DAZN'de yayınlanan ve VAR odasındaki seslerin dinletildiği, sahada yapılan hataların yorumlandığı OpenVar formatının iptal edilmesine bile açık olduğunu belirtti.

İşte sözleri.