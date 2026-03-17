Goal.com
Canlı
Gabriele GravinaGetty Images
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Gravina: "Hakemler üzerinde dayanılmaz bir baskı var. Açık VAR mı? Şeffaflık istismar ediliyor, bu şekilde olmaz"

Hakemlikkonusu, Serie A’da şu anda kaçınılmaz olarak en çok tartışılan konu. Birbiri ardına gelen hatalar, şampiyonayı ve ilgili 20 takımın hedeflerini o kadar etkiliyor ki, Serie A Ligi ve hakemler önümüzdeki günlerde açık bir görüşme yapmak üzere bir araya gelmeye karar verdiler. 

Ancak bugün AIA ile ilgili dünyayı savunmak için söz alan, İtalyan Futbol Federasyonu oldu. Federasyon Başkanı Gabriele Gravina, bu gençlerin çalışmak zorunda kaldıkları, adeta terör ortamını vurguladı. 

Bearzot Ödülü basın toplantısının kenarında konuşan FIGC'nin 1 numarası, DAZN'de yayınlanan ve VAR odasındaki seslerin dinletildiği, sahada yapılan hataların yorumlandığı OpenVar formatının iptal edilmesine bile açık olduğunu belirtti.

İşte sözleri.

  • "HATA SIFIRLANAMAZ"

    "Her maçta hakem hatalarının %100 ortadan kaldırılabileceğini düşünüyorsak, şunu bugün size söyleyeyim: bu asla mümkün olmayacak. Mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için çalışıyoruz. Yirmi maçta iki olay olması, birkaç yıl önceki on olaya kıyasla gayet normal bir durumdur"
  • "DAYANILMAZ İKLİM"

    "Davranışlarımızda bazı şeylerin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün ortada bir hava oluştu ve bunun farkındayız; İtalyan liginin hassas bir aşamasında yönetim içinde dayanılmaz bir atmosfer var. Her birimiz küçük bir katkı sağlayarak yeniden sükûneti yakalamalıyız."

  • OPEN VAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

    "Open VAR konusunda bir değerlendirme yapacağız: Tam şeffaflık konusundaki istekliliğimiz açıkça istismar edildi; bu nedenle, gelecek yıl için FIFA ile birlikte bu konuyu yeniden gözden geçirmemiz gerekecek. Hedefimiz her zaman fikir alışverişinde bulunmak, ancak her şeyden önce olumsuz anlamda her türlü istismarı önlemektir. 

    AIA ile tam bir işbirliği içindeyiz ve hakemlerin mesleğini en iyi şekilde icra edebilmeleri için ideal koşulları yaratmak istediğimizden bu konuyu görüşüyoruz."

