Chelsea'nın genç kadrosunu dengelemek için tecrübeye agresif şekilde yöneldiği bir yaz döneminde, Xhaka Batı Londra kulübü için sürpriz bir öncelik olarak ortaya çıktı. Arsenal'den ayrıldıktan sonra kariyerinde dikkat çekici bir yeniden yükseliş yaşayan 33 yaşındaki İsviçreli milli oyuncu, Chelsea yönetimi tarafından orta sahanın merkezi için mükemmel isim olarak belirlendi. Ancak Chelsea'ye transferin taşıdığı prestije rağmen Xhaka, başkente dönüşün cazibesine karşı Sunderland'deki devam eden projeye olan bağlılığının daha ağır bastığını şimdi açıkladı.

Chelsea'nın girişimi sıradan bir yoklama değildi; Londra ekibi tecrübeli orta saha için resmî olarak 8 milyon sterlinlik teklif sundu, ancak bu teklif Sunderland yönetimi tarafından hızlı ve kararlı bir şekilde reddedildi. Bu görüşmelerin çökmesinin ardından Chelsea rotasını başka yöne çevirdi ve tecrübeli liderlik ihtiyacını karşılamak için 36 yaşındaki Jordan Henderson ile 35 yaşındaki Danny Welbeck'i kadrosuna katmak üzere anlaşmalar yaptı.