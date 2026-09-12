Getty Images Sport
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Granit Xhaka, Sunderland'da kalmak için neden Chelsea transferini geri çevirdiğini açıkladı
Stamford Bridge’in cazibesi reddedildi
Chelsea'nın genç kadrosunu dengelemek için tecrübeye agresif şekilde yöneldiği bir yaz döneminde, Xhaka Batı Londra kulübü için sürpriz bir öncelik olarak ortaya çıktı. Arsenal'den ayrıldıktan sonra kariyerinde dikkat çekici bir yeniden yükseliş yaşayan 33 yaşındaki İsviçreli milli oyuncu, Chelsea yönetimi tarafından orta sahanın merkezi için mükemmel isim olarak belirlendi. Ancak Chelsea'ye transferin taşıdığı prestije rağmen Xhaka, başkente dönüşün cazibesine karşı Sunderland'deki devam eden projeye olan bağlılığının daha ağır bastığını şimdi açıkladı.
Chelsea'nın girişimi sıradan bir yoklama değildi; Londra ekibi tecrübeli orta saha için resmî olarak 8 milyon sterlinlik teklif sundu, ancak bu teklif Sunderland yönetimi tarafından hızlı ve kararlı bir şekilde reddedildi. Bu görüşmelerin çökmesinin ardından Chelsea rotasını başka yöne çevirdi ve tecrübeli liderlik ihtiyacını karşılamak için 36 yaşındaki Jordan Henderson ile 35 yaşındaki Danny Welbeck'i kadrosuna katmak üzere anlaşmalar yaptı.
- Getty Images Sport
Sunderland projesine bağlılık
Xhaka’nın Sunderland’daki etkisi, gelişinden bu yana tam anlamıyla dönüştürücü oldu. Kaptanlık pazubandını takan Xhaka, ilk sezonunda takımı etkileyici bir Avrupa Ligi vizesine taşıdı; Premier League’de 34 maça çıktı ve takımın taktiksel kalbi haline geldi. Taraftarlar ve yönetimle kurduğu ilişki de güçlendi; bu da geleneksel “Büyük Altılı” rakiplerinden birine geri dönmek uğruna koparmak istemediği bir bağ yarattı.
Yaz dönemindeki süreci, Sports Agents Podcast programına katıldığında değerlendiren Xhaka, düşünce sürecine ve neden Sunderland’da kalmak zorunda hissettiğine dair ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Orta saha oyuncusu, 2025’te kulübe gelişinin kısa vadeli bir maceradan ziyade belirli bir uzun vadeli plana dayandığını vurguladı. Xhaka, “Burada sözleşme imzaladığımda perde arkasında bir plan vardı ve plan, bu projeye bağlı kalmak, bu projeye inanmak ve bu proje için çalışmaktı” dedi.
Wearside'da yarım kalan iş
Xhaka'nın kararının temelinde, Sunderland ile başarabileceklerinin sınırına henüz ulaşmadığına dair inancı yatıyor. Mevcut sözleşmesinin bitimine iki yıl kalan orta saha oyuncusu, kulübün yaklaşan Avrupa macerasına ve yurt içindeki ilerleyişine tamamen odaklanmış durumda. Yoğun spekülasyon döneminde kulübün sahibiyle yaptığı kritik bir görüşmenin, duruşunu netleştirmesine yardımcı olduğunu açıkladı.
"Sunderland'ın sahibiyle konuştuğumda, ona en başından şunu söyledim: Bu projenin henüz tamamlandığı hissine sahip değilim ve motivasyonum da bu" dedi Xhaka kararlı bir şekilde.
- Getty Images Sport
Avrupa geceleri ve gelecek hedefleri
Sunderland artık tarihi bir Avrupa Ligi macerasına hazırlanıyor; bu yolculuk AZ Alkmaar'a karşı sahasında oynayacağı maçla başlayacak. Bu kıta sahnesi, Xhaka'nın kalma isteğinde önemli bir etkendi; oyuncu, lig aşamasında Lech Poznan, Dinamo Zagreb ve Anderlecht gibi takımlara karşı Kara Kediler'e liderlik etmeyi hedefliyor. "Bu futbol kulübünde taraftarlarla birlikte Avrupa futbolunun keyfini çıkarmak istiyorum ve umarım bu sezondan sonra daha fazlasını elde edebiliriz," diye sözlerini tamamladı.
Ancak Avrupa serüvenine başlamadan önce Sunderland, cumartesi günü Premier League'de ilk olarak Arsenal ile karşılaşacak.
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