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Oliver Maywurm

Çeviri:

Granit Xhaka, öfke patlamasının ardından icraatlarıyla konuşuyor! Mucize yedek Johan Manzambi, kaptanının Dünya Kupası’ndaki sert eleştirilerini tersine çeviriyor

Dünya Kupası
FEATURES
İsviçre - Bosna Hersek
İsviçre
Bosna Hersek
G. Xhaka
J. Manzambi
R. Vargas

Granit Xhaka sadece eleştirmekle kalmıyor, eylemleriyle de kendini gösteriyor. Maçın son dakikalarında ise her yönüyle üstün bir performans sergileyen Johan Manzambi göze çarpıyor. Dikkat çeken üç nokta.

Muhteşem bir son dakikaya sahne olan maçın ardından İsviçre, 2026 Dünya Kupası’ndaki ikinci grup maçında Bosna-Hersek’i 4-1 (0-0) mağlup etti.

İsviçreli oyuncular uzun süre zorlandı, ancak yedek oyuncu Ruben Vargas ve özellikle de sahada adeta coşan Johan Manzambi, sonunda takımlarına önemli üç puanı kazandırdı. Bu galibiyetle grup favorisi, artık eleme turlarına doğru net bir şekilde ilerliyor.

Maç raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

  • Granit Xhakagetty

    Baş eleştirmen Granit Xhaka, eylemleriyle konuşuyor

    Dünya Kupası’nın açılış maçında grubun zayıf rakibi Katar’a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1 beraberliğin ardından, İsviçreli kaptan aynı zamanda en sert eleştirmen rolünü de üstlenmişti. Kamuoyu önünde takımının performansını hiç de iyi bulmadığını dile getirmiş, tabii ki kendini de bu eleştirinin dışında tutmamıştı. Yine de İsviçre gazetesi Blick’in haberine göre, Xhaka’nın sözleri orta saha oyuncusunun takım arkadaşları arasında hiç de iyi karşılanmamış. Xhaka’nın liderlik tarzıyla ilgili haberde, “Takımdaki havayı bozan aşırı olumsuzluk” ifadesine yer verildi. Hatta “zehirli bir atmosfer” ve oyuncuların kendilerini sindirilmiş hissettiklerinden söz edildi.

    Buna bağlı olarak, Katar’a karşı beklenmedik puan kaybı nedeniyle daha da önem kazanan Bosna-Hersek ile oynanan ikinci grup maçında tüm gözler Xhaka’nın üzerindeydi. Ve o da beklentileri karşıladı. MagentaTV uzmanı Thomas Müller, devre arasında “Sözlerini eyleme dökmek istediği görülüyor. Öne çıkıyor,” diyerek Xhaka’yı övdü.

    Xhaka, İsviçre’nin oyunundaki kilit isimdi; sürekli aranan isimdi ve defalarca tam doğru zamanlamayla, tam doğru keskinlikte hücum bölgesine olağanüstü paslar attı. En azından sahada, kaptan ile takımın geri kalanı arasında olduğu iddia edilen anlaşmazlıklardan hiçbir iz görülmedi.

    Xhaka da maçtan sonra bu iddiaları reddetti. "Benim hakkımda her zaman çok fazla kargaşa var, çok şey yazılıyor – bu durum benim tarafımdan da biraz kışkırtılıyor," dedi MagentaTV'ye: "Belki de milli takımda bu kadar çok maça çıkmış bir oyuncuyla gurur duyulabilir mi? Ama benim için sorun yok, benim için önemli olan sahadaki performans: Takımın arkamda olması, teknik direktörün arkamda olması.”

    İkinci yarıda Xhaka, devre arasından önceki kadar her yerde hissedilmezdi, ancak İsviçre’nin üçüncü golünün oluşumunda muhteşem bir derin pas ve skoru belirleyen penaltısıyla yine de öne çıkan anlar yaşadı. Ve belki de daha da önemlisi: Katar maçından sonra Xhaka’ya yöneltilen eleştirilerin bir kısmı, İsviçre için çok sevindirici bir şekilde tam tersine döndü.

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  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Xhaka’nın eleştirisinin tam tersi: Yakin galibiyeti garantiledi, Manzambi ve Vargas işi halletti

    Zira Xhaka, Katar maçı sonrası büyük yankı uyandıran açıklamalarında dolaylı olarak oyuna sonradan giren oyuncuları eleştirmişti. "Bu aynı zamanda disiplinle de ilgili. Bir teknik direktör bir oyuncuyu oyuna soktuğunda, o oyuncu her şeyi tek başına halletmeye çalışırsa işler zorlaşır," diyen 33 yaşındaki oyuncu, pozisyon sadakatinin eksikliğini eleştirdi ve bu sözleriyle ikinci yarı boyunca oyuna giren oyunculara atıfta bulundu. "İlk yarıdaki gibi pozisyonlarımızda oynamadık. Herkes biraz oraya buraya koştu," dedi Xhaka.

    SC Freiburg’dan Johan Manzambi de Katar maçında oyuna girmişti. İsviçreli teknik direktör Murat Yakin, geçen Bundesliga sezonunun parlayan yıldızını Bosnalılar karşısında da sahaya sürdü, ancak bu sefer biraz daha geç (66. dakika yerine 72. dakikada). Ve Manzambi maçı belirleyecekti.

    Oyuna girdikten sonraki ilk pozisyonda, birçok kulübün ilgisini çeken bu orta saha oyuncusu, galibiyeti getiren atağı bizzat başlattı; kendisiyle birlikte oyuna giren Ruben Vargas’ın ortası, ceza sahası içinde birkaç kez seken topun ardından tekrar Manzambi’ye geldi. Freiburglu oyuncu da topu vole ile ağlara gönderdi; Bosna-Hersek kalecisi Nikola Vasilj topa uzanabildi ancak şutun şiddeti karşısında çaresiz kaldı.

    Bundan sonra Manzambi, maçın son çeyrek saatinde sahadaki en belirleyici isim oldu. Onun güzel pası, Breel Embolo ile Tarek Muharemovic arasındaki ikili mücadelede sonuçlandı; bu mücadelenin sonunda Bosnalı stoper, acil fren yaptığı için kırmızı kart görerek sahadan atıldı (80.). Zaten her İsviçre atağı Manzambi üzerinden gelişiyordu; o, ikinci golün oluşmasında da rol oynadı. Golcü: Yedek oyuncu Vargas, 90. dakikada skoru geçici olarak 3-0’a getiren golün asistini yaptı. Golcü: Tabii ki Manzambi. İlk 11’de yer almak için bundan daha iyi bir başvuru mektubu olamaz.

  • Bosna-Hersek teknik direktörü Barbarez’in yaptığı bir taktik değişikliği, uzun süre İsviçre’nin işini zorlaştırdı

    Bosna-Hersek’in tutkusu ilk dakikadan itibaren etkileyiciydi. Ancak Balkanlı oyuncular, ilk yarının ilk yarısında sağ kanatta istikrarlı bir oyun sergileyemedi. Bunun üzerine teknik direktör Sergej Barbarez, su molasını temel dizilişte önemli bir değişiklik yapmak için değerlendirdi.

    Maça 4-4-2 dizilişiyle başlayan Bosnalılar, bundan sonra 5-3-2'ye geçti. Sead Kolasinac, sol savunma kanadından içe doğru kaydı ve Breel Embolo'yu uzun süre iyi kontrol altında tutan Nikola Katic ve Tarik Muharemovic ile birlikte üçlü savunma hattını oluşturdu. Amar Memic orta sahadan geriye çekildi ve Kolasinac’ın sol kanat oyuncusu rolünü üstlendi; sağ kanattaki karşılığı ise Amar Dedic oldu.

    İsviçre ilk 20 dakikada zaman zaman üstünlük kurmayı başarmış olsa da, Bosna-Hersek artık favorinin işini zorlaştırmada çok daha başarılı oldu. Barbarez’in takımı yeni dizilişte belirgin şekilde daha rahat hissetti ve bu sayede sahada daha etkili bir mücadele sergiledi.

    Ancak ikinci yarının ortasındaki ikinci su molasının hemen ardından, maç Bosna-Hersek açısından ters yönde ilerlemeye başladı. Özellikle oyuna sonradan giren Manzambi’nin öngörülemezliği, Bosnalılar için 5-3-2 dizilişinde bile büyük bir sorun oluşturdu. 80. dakikada Muharemovic’in kırmızı kart görmesinin ardından ise sahada tam bir kaos hakim oldu.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    İsviçre - Bosna-Hersek 4:1 (0:0) - Maç istatistikleri


    Maç

    İsviçre - Bosna-Hersek

    Sonuç

    4:1 (0:0)

    Goller

    1:0 Manzambi (74.), 2:0 Vargas (84.), 3:0 Manzambi (90.), 3:1 Mahmic (90.+3), 4:1 Xhaka (90.+8, penaltı)

    Turnuva

    2026 Dünya Kupası, Grup Aşaması, 2. Maç Günü

    Maç yeri

    Los Angeles (ABD)

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