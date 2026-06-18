Granit Xhaka, öfke patlamasının ardından icraatlarıyla konuşuyor! Mucize yedek Johan Manzambi, kaptanının Dünya Kupası’ndaki sert eleştirilerini tersine çeviriyor

Dünya Kupası’nın açılış maçında grubun zayıf rakibi Katar’a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1 beraberliğin ardından, İsviçreli kaptan aynı zamanda en sert eleştirmen rolünü de üstlenmişti. Kamuoyu önünde takımının performansını hiç de iyi bulmadığını dile getirmiş, tabii ki kendini de bu eleştirinin dışında tutmamıştı. Yine de İsviçre gazetesi Blick’in haberine göre, Xhaka’nın sözleri orta saha oyuncusunun takım arkadaşları arasında hiç de iyi karşılanmamış. Xhaka’nın liderlik tarzıyla ilgili haberde, “Takımdaki havayı bozan aşırı olumsuzluk” ifadesine yer verildi. Hatta “zehirli bir atmosfer” ve oyuncuların kendilerini sindirilmiş hissettiklerinden söz edildi.

Buna bağlı olarak, Katar’a karşı beklenmedik puan kaybı nedeniyle daha da önem kazanan Bosna-Hersek ile oynanan ikinci grup maçında tüm gözler Xhaka’nın üzerindeydi. Ve o da beklentileri karşıladı. MagentaTV uzmanı Thomas Müller, devre arasında “Sözlerini eyleme dökmek istediği görülüyor. Öne çıkıyor,” diyerek Xhaka’yı övdü.

Xhaka, İsviçre’nin oyunundaki kilit isimdi; sürekli aranan isimdi ve defalarca tam doğru zamanlamayla, tam doğru keskinlikte hücum bölgesine olağanüstü paslar attı. En azından sahada, kaptan ile takımın geri kalanı arasında olduğu iddia edilen anlaşmazlıklardan hiçbir iz görülmedi.

Xhaka da maçtan sonra bu iddiaları reddetti. "Benim hakkımda her zaman çok fazla kargaşa var, çok şey yazılıyor – bu durum benim tarafımdan da biraz kışkırtılıyor," dedi MagentaTV'ye: "Belki de milli takımda bu kadar çok maça çıkmış bir oyuncuyla gurur duyulabilir mi? Ama benim için sorun yok, benim için önemli olan sahadaki performans: Takımın arkamda olması, teknik direktörün arkamda olması.”

İkinci yarıda Xhaka, devre arasından önceki kadar her yerde hissedilmezdi, ancak İsviçre’nin üçüncü golünün oluşumunda muhteşem bir derin pas ve skoru belirleyen penaltısıyla yine de öne çıkan anlar yaşadı. Ve belki de daha da önemlisi: Katar maçından sonra Xhaka’ya yöneltilen eleştirilerin bir kısmı, İsviçre için çok sevindirici bir şekilde tam tersine döndü.