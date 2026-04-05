Grand Slam şampiyonu Jannik Sinner, bir şampiyonluk kupasını İtalya'nın Dünya Kupası kadrosuna girme şansı karşılığında takas eder mi? 1 numaralı tenis yıldızı, Azzurri'nin bir başka utanç verici başarısızlığının ardından kupa sorusuna yanıt verdi
Sinner’ın Azzurri için yaptığı en büyük fedakarlık
İtalya'da spor dünyası, milli futbol takımı için tam anlamıyla felaketle sonuçlanan bir haftanın ardından şu anda toparlanmaya çalışıyor. Bu kasvetli ortamda, tenis dünyasının yıldızı Sinner, bir ulusun ruh halini özetleyerek, Azzurri'nin gururunun korttaki kendi bireysel başarılarından bile daha ağır bastığını ima etti.
İtalya'ya futbolun en büyük sahnesinde bir yer sağlamak için zor kazanılmış kupalarından birini feda etmeye hazır olup olmadığı sorulduğunda, Sinner'in cevabı çok anlamlıydı. “Bakın, durum bu. Zor bir durum. Bana sorarsanız, bu takası yapmayı isterim çünkü bu basit bir şey. Birçok genç ve çocuk henüz Dünya Kupası'nı görmedi, özellikle de İtalya orada olmadığı için," dedi Grand Slam şampiyonu Eurosport'a. "Benim için de durum aynı - o zamanlar çok küçüktüm, maçı yakından takip edemezdim."
Zenica'daki ağır yenilgi İtalya'nın kaderini belirledi
İtalya’nın Dünya Kupası’na geri dönme hayalleri Salı akşamı Zenica’da acı bir şekilde sona erdi. Hayati öneme sahip play-off maçında Bosna-Hersek ile karşı karşıya gelen dört kez dünya şampiyonu olan İtalya, maçı berabere tamamladıktan sonra, Avrupa futbol dünyasını sarsan yürek burkan bir penaltı atışları serisinde elendi.
Pio Esposito ve Bryan Cristante'nin penaltı vuruşlarını kaçırması, bu başarısızlığı daha da ağırlaştırdı. Buna tam tersine, Bosna-Hersek dört penaltısını da gole çevirerek Azzurri'yi dört yıl daha uluslararası sahalardan uzak tuttu. İtalya'nın 2006'da kupayı kaldırdığından bu yana Dünya Kupası eleme maçlarında galibiyet alamaması şaşırtıcı bir istatistik.
Kayıp bir futbolsever kuşağı
2026 turnuvası, ünlü mavi formaların yer almadığı üst üste üçüncü turnuva olacak; bu, geleneksel bir tenis devleri için hayal bile edilemez bir senaryo.
Tenis yıldızı Sinner, yakın zamanda verdiği bir röportajda bu soruların yarattığı baskı hakkında şaka bile yaptı. “Bu çok çılgınca çünkü röportajın tamamını yaptım ve şimdi Fransızlar gelip bana bunu soruyorlar. Hayır, şaka yapıyorum. Bu değiş tokuşu çok isterim. Birçok genç ve çocuk İtalya ile Dünya Kupası'nı izlemedi,” diye ekledi ve ülkenin kolektif sevincinin kişisel övgülerden daha öncelikli olduğu konusundaki tutumunu pekiştirdi.
Kayıp Azzurri kimliğinin yeniden kazanılması
Play-off'tan elenmenin yarattığı acıya rağmen Sinner, milli takımın bir zamanlar tüm dünyanın gıpta ettiği formülü eninde sonunda yeniden bulabileceğine dair umudunu koruyor. Ancak, neredeyse yirmi yıldır büyük sahnelerde sürekli zorluklar yaşayan bir takım için hızlı çözümlerin olmadığı gerçeği konusunda gerçekçi davranıyor.
"Şimdi birkaç şeyi değiştirmek ve umarım hak ettiğimiz ve olmak istediğimiz yere geri dönmek için biraz zamanımız var. Bakalım ne olacak. Ama evet, şu anda artık hiçbir şeyi değiştiremeyiz," dedi Sinner.