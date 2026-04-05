Grand Slam şampiyonu Jannik Sinner, bir şampiyonluk kupasını İtalya'nın Dünya Kupası kadrosuna girme şansı karşılığında takas eder mi? 1 numaralı tenis yıldızı, Azzurri'nin bir başka utanç verici başarısızlığının ardından kupa sorusuna yanıt verdi

İtalya'da spor dünyası, milli futbol takımı için tam anlamıyla felaketle sonuçlanan bir haftanın ardından şu anda toparlanmaya çalışıyor. Bu kasvetli ortamda, tenis dünyasının yıldızı Sinner, bir ulusun ruh halini özetleyerek, Azzurri'nin gururunun korttaki kendi bireysel başarılarından bile daha ağır bastığını ima etti.

İtalya'ya futbolun en büyük sahnesinde bir yer sağlamak için zor kazanılmış kupalarından birini feda etmeye hazır olup olmadığı sorulduğunda, Sinner'in cevabı çok anlamlıydı. “Bakın, durum bu. Zor bir durum. Bana sorarsanız, bu takası yapmayı isterim çünkü bu basit bir şey. Birçok genç ve çocuk henüz Dünya Kupası'nı görmedi, özellikle de İtalya orada olmadığı için," dedi Grand Slam şampiyonu Eurosport'a. "Benim için de durum aynı - o zamanlar çok küçüktüm, maçı yakından takip edemezdim."