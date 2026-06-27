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Graham Potter, ‘rüya gibi’ Fransa maçı için heyecanlanırken, İsveç teknik direktörü Kylian Mbappé, Michael Olise ve arkadaşlarına karşı Dünya Kupası’nda sürpriz bir galibiyet hedefliyor
İskandinav takımları, tur atladı
Grup aşaması maçlarının tamamlanmasının ardından İsveç’in eski dünya şampiyonlarıyla oynayacağı eleme maçı kesinleşti. Potter’ın takımı, Dallas’ta Japonya ile 1-1 berabere kalarak 4 puanla üçüncü sırada yer alarak bir üst tura yükseldi. Buna karşılık, güçlü Fransız takımı, Norveç’i 4-1’lik ezici bir galibiyetle mağlup ederek grubunu kusursuz bir performansla rahatlıkla lider tamamladı.
- AFP
Potter, en zorlu sınavı sabırsızlıkla bekliyor
Eski Premier Lig teknik direktörü, Fransa milli takımının taktiksel derinliği ve köklü geçmişine övgüler yağdırdı. İsveç Futbol Federasyonu’nun resmi web sitesine konuşan Potter, futbolun en büyük uluslararası sahnesinde mücadele etmenin duygusal önemini vurguladı.
Potter şöyle konuştu: "Harika bir maç olacak, çocukken yaşamayı hayal ettiğiniz türden bir maç. New Jersey'de Dünya Kupası eleme turunda Fransa'ya karşı oynamak... Bundan daha büyük bir şey olamaz. Onlar dünyanın en iyi takımlarından biri ve tabii ki onlara büyük saygı duyuyoruz, ancak maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz."
Fransızlardan büyük bir tehdit baş gösteriyor
Didier Deschamps’ın takımı, Mbappé, Olise ve Ousmane Dembélé’nin hücumdaki muhteşem performansıyla tüm turnuvalarda üst üste dört galibiyet elde ederek, müthiş bir formda eleme turlarına girdi. Rakip oyuncuların kalitesine rağmen Potter, bu maçı turnuvada ilerlemek için doğal bir beklenti olarak görüyor.
Potter şunları ekledi: "Her pozisyonda dünya klasında oyuncuları var, daha önce Dünya Kupası'nı kazandılar ve maçları kazanmayı bilen bir teknik direktörleri var; bu yüzden bu çok büyük bir zorluk. Ancak Dünya Kupası'nın eleme turlarında tam da böyle bir şey beklenir."
- Getty Images Sport
Devasa bir nakavt engeli yaklaşıyor
İsveç, Salı günkü kritik maç öncesinde Dallas’taki antrenman kampından New Jersey’e taşınacak. Tur atlama şansı yakalayabilmek için Potter’ın savunma hattı, son altı maçında 17 gol atan golcü Fransız hücumunu durdurmak üzere sağlam bir strateji geliştirmelidir. Bu devasa sınav, İsveç için kalite açısından büyük bir sıçrama anlamına geliyor ve takıma hiçbir hata payı bırakmıyor.