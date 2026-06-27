Graham Potter, ‘rüya gibi’ Fransa maçı için heyecanlanırken, İsveç teknik direktörü Kylian Mbappé, Michael Olise ve arkadaşlarına karşı Dünya Kupası’nda sürpriz bir galibiyet hedefliyor

Didier Deschamps’ın takımı, Mbappé, Olise ve Ousmane Dembélé’nin hücumdaki muhteşem performansıyla tüm turnuvalarda üst üste dört galibiyet elde ederek, müthiş bir formda eleme turlarına girdi. Rakip oyuncuların kalitesine rağmen Potter, bu maçı turnuvada ilerlemek için doğal bir beklenti olarak görüyor.

Potter şunları ekledi: "Her pozisyonda dünya klasında oyuncuları var, daha önce Dünya Kupası'nı kazandılar ve maçları kazanmayı bilen bir teknik direktörleri var; bu yüzden bu çok büyük bir zorluk. Ancak Dünya Kupası'nın eleme turlarında tam da böyle bir şey beklenir."