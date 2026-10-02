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Adhe Makayasa
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Graham Potter, İsveç kadrosunu sakatlık ve hastalık krizinin vurmasının ardından Manchester City'nin FFP'siyle ilgili şaka yaptı

G. Potter
İsveç
Bosna Hersek - İsveç
Bosna Hersek
UEFA Nations League B
M.City
Premier Lig

Graham Potter, İsveç kadrosunu hem fiziksel sakatlıkların hem de viral bir salgının adeta kırıp geçirdiği kâbus gibi milli araya karşı koymak için kara mizaha sığındı. Eski Chelsea teknik direktörünü, takımını Bosna-Hersek ile oynanacak kritik UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına hazırlarken zorlu bir görev bekliyor.

  • Ciddi fiziksel sorunlar kampta sarsıntı yarattı

    Sakatlık ve hastalık nedeniyle art arda gelen çekilmeler, Potter'ı cuma günü Zenica'ya yapılacak zorlu deplasman öncesinde acil takviye çağırmaya zorladı. İlk darbede Taha Ali, Gustaf Nilsson ve Mattias Svanberg kamp öncesinde kadrodan çekildi, ardından Emil Holm, Hjalmar Ekdal ve yıldız golcü Alexander Isak'ın da forma giyemeyeceği açıklandı. Durum, Polonya maçının ardından ani bir viral enfeksiyonun beş ek takım oyuncusunu daha saf dışı bırakmasıyla tam anlamıyla krize dönüştü.

  • FBL-EUR-NATIONS-SWE-ROUAFP

    Yorumcular, eşi benzeri görülmemiş bedel karşısında şaşkına döndü

    Tek bir milli ara içinde 11 oyuncunun kaybedilmesi, yaşanan aksaklığın boyutu nedeniyle İsveç futbolunu takip edenleri şaşkına çevirdi. Eski milli takım forveti Johan Elmander, Radiosporten'e kariyeri boyunca hiç böyle bir sağlık krizi görmediğini söylerken, SVT analisti Magnus Eriksson da bu görüşe katıldı: "Daha önce hiç böyle bir sakatlık bilançosu görmedim. Bu gerçekten çok fazla oyuncu ve bunun İsveç'in şansını etkilediği açık."

  • Teknik direktör, başlama vuruşu öncesi ortamı rahatlattı

    Soyunma odasını etkisi altına alan sağlık sorunlarına değinen Potter, maç öncesi basın toplantısında şunları doğruladı: "Bir enfeksiyon ya da virüsle karşı karşıyayız. Bu ideal değil."

    İngiliz teknik adam, ülkesindeki saha dışı tartışmalarla ilgili saygısızca bir benzetme yaparak havayı yumuşattı: "Bu sayı, Man City'ye yöneltilen suçlamaların sayısı kadar."

    Ancak Potter, Manchester kulübünü çevreleyen daha geniş yankılarla ilgili konuşurken daha ölçülü bir ton benimsedi: "Bu, futbol ya da İngiliz ligi için iyi değil. Aslında üzücü."

    Kritik deplasman maçı öncesinde kadro seçimindeki kısıtlamalar üzerinde durmayı reddeden Potter, kararlı duruşunu korudu: "Sadece burada sahip olduğumuz oyunculara odaklanmanız gerekiyor. Herkesin hazır olduğu bir dünyada yaşamak isterdiniz ama yaşadığımız dünya bu değil."

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  • Sweden v Poland - UEFA Nations League 2026/27 Group B4 MD2Getty Images Sport

    Eksik kadro zorlu bir sınavla karşı karşıya

    Uluslar Ligi B4 Grubu'nda kendine güvenen, yenilgisiz ev sahibi ülkeye karşı Bilino Polje Stadyumu'nda Blagult'u kadro derinliği açısından zorlu bir sınav bekliyor. Bosna-Hersek'ten puanla dönmek ciddi bir meydan okuma anlamına geliyor; Balkan ekibi önce Romanya'yı 4-2 mağlup etti, ardından deplasmanda Polonya'dan bir puan aldı. İsveç mükemmel başlangıcını sürdürüp liderlik koltuğunu korumayı hedeflerken, gol yükü artık tamamen Viktor Gyokeres'in omuzlarında olacak.

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