AFP
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Graham Potter, İsveç kadrosunu sakatlık ve hastalık krizinin vurmasının ardından Manchester City'nin FFP'siyle ilgili şaka yaptı
Ciddi fiziksel sorunlar kampta sarsıntı yarattı
Sakatlık ve hastalık nedeniyle art arda gelen çekilmeler, Potter'ı cuma günü Zenica'ya yapılacak zorlu deplasman öncesinde acil takviye çağırmaya zorladı. İlk darbede Taha Ali, Gustaf Nilsson ve Mattias Svanberg kamp öncesinde kadrodan çekildi, ardından Emil Holm, Hjalmar Ekdal ve yıldız golcü Alexander Isak'ın da forma giyemeyeceği açıklandı. Durum, Polonya maçının ardından ani bir viral enfeksiyonun beş ek takım oyuncusunu daha saf dışı bırakmasıyla tam anlamıyla krize dönüştü.
- AFP
Yorumcular, eşi benzeri görülmemiş bedel karşısında şaşkına döndü
Tek bir milli ara içinde 11 oyuncunun kaybedilmesi, yaşanan aksaklığın boyutu nedeniyle İsveç futbolunu takip edenleri şaşkına çevirdi. Eski milli takım forveti Johan Elmander, Radiosporten'e kariyeri boyunca hiç böyle bir sağlık krizi görmediğini söylerken, SVT analisti Magnus Eriksson da bu görüşe katıldı: "Daha önce hiç böyle bir sakatlık bilançosu görmedim. Bu gerçekten çok fazla oyuncu ve bunun İsveç'in şansını etkilediği açık."
Teknik direktör, başlama vuruşu öncesi ortamı rahatlattı
Soyunma odasını etkisi altına alan sağlık sorunlarına değinen Potter, maç öncesi basın toplantısında şunları doğruladı: "Bir enfeksiyon ya da virüsle karşı karşıyayız. Bu ideal değil."
İngiliz teknik adam, ülkesindeki saha dışı tartışmalarla ilgili saygısızca bir benzetme yaparak havayı yumuşattı: "Bu sayı, Man City'ye yöneltilen suçlamaların sayısı kadar."
Ancak Potter, Manchester kulübünü çevreleyen daha geniş yankılarla ilgili konuşurken daha ölçülü bir ton benimsedi: "Bu, futbol ya da İngiliz ligi için iyi değil. Aslında üzücü."
Kritik deplasman maçı öncesinde kadro seçimindeki kısıtlamalar üzerinde durmayı reddeden Potter, kararlı duruşunu korudu: "Sadece burada sahip olduğumuz oyunculara odaklanmanız gerekiyor. Herkesin hazır olduğu bir dünyada yaşamak isterdiniz ama yaşadığımız dünya bu değil."
- Getty Images Sport
Eksik kadro zorlu bir sınavla karşı karşıya
Uluslar Ligi B4 Grubu'nda kendine güvenen, yenilgisiz ev sahibi ülkeye karşı Bilino Polje Stadyumu'nda Blagult'u kadro derinliği açısından zorlu bir sınav bekliyor. Bosna-Hersek'ten puanla dönmek ciddi bir meydan okuma anlamına geliyor; Balkan ekibi önce Romanya'yı 4-2 mağlup etti, ardından deplasmanda Polonya'dan bir puan aldı. İsveç mükemmel başlangıcını sürdürüp liderlik koltuğunu korumayı hedeflerken, gol yükü artık tamamen Viktor Gyokeres'in omuzlarında olacak.
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