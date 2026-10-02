Soyunma odasını etkisi altına alan sağlık sorunlarına değinen Potter, maç öncesi basın toplantısında şunları doğruladı: "Bir enfeksiyon ya da virüsle karşı karşıyayız. Bu ideal değil."

İngiliz teknik adam, ülkesindeki saha dışı tartışmalarla ilgili saygısızca bir benzetme yaparak havayı yumuşattı: "Bu sayı, Man City'ye yöneltilen suçlamaların sayısı kadar."

Ancak Potter, Manchester kulübünü çevreleyen daha geniş yankılarla ilgili konuşurken daha ölçülü bir ton benimsedi: "Bu, futbol ya da İngiliz ligi için iyi değil. Aslında üzücü."

Kritik deplasman maçı öncesinde kadro seçimindeki kısıtlamalar üzerinde durmayı reddeden Potter, kararlı duruşunu korudu: "Sadece burada sahip olduğumuz oyunculara odaklanmanız gerekiyor. Herkesin hazır olduğu bir dünyada yaşamak isterdiniz ama yaşadığımız dünya bu değil."