Graham Potter, Benfica teknik direktörünün İsveç milli takım teknik direktörünün kararını sorgulamasının ardından Jose Mourinho'ya yanıt verdi

Çarşamba günü Ukrayna ile oynayacakları kritik 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Potter, Portekiz'den gelen yorumlara doğrudan değindi. İngiliz teknik direktör soğukkanlılığını koruyarak, kadro seçimi konusundaki bu tür anlaşmazlıkların futbol dünyasının bir parçası olduğunu vurguladı. Potter, eleştirilere kapsamlı bir yanıt vererek şunları söyledi: "Son basın toplantısında da söylediğim gibi, her zaman sizin kararınızdan farklı bir karar savunacak insanlar olacaktır. Bu işin bir parçası. Elimizdeki oyunculardan memnunuz. Samuel ile ilgili hiçbir olumsuzluk yok. Bu sportif bir karar ve her zaman almamız gereken zor kararlar vardır."