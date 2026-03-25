Graham Potter, Benfica teknik direktörünün İsveç milli takım teknik direktörünün kararını sorgulamasının ardından Jose Mourinho'ya yanıt verdi
Mourinho, kadroya alınmamasını sorguluyor
Tartışma, Mourinho'nun Dahl'ın Estadio da Luz'a gelişinden bu yana gösterdiği etkileyici gelişimi vurgulamasının ardından başladı. Benfica güçlü bir sezon geçiriyor ve teknik direktör, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun milli takımda yer almayı hak ettiğini düşünüyor. Sol bek oyuncunun son kadroda yer almamasına inanamadığını belirten efsanevi teknik adam, milli takım teknik direktörüne yönelik sert bir yorumda bulundu. O, "Samuel Dahl'ın milli takımda neden yer almadığını açıklamak zorunda olan kişi Potter'dır" dedi.
Potter, seçim kriterlerini savunuyor
Çarşamba günü Ukrayna ile oynayacakları kritik 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Potter, Portekiz'den gelen yorumlara doğrudan değindi. İngiliz teknik direktör soğukkanlılığını koruyarak, kadro seçimi konusundaki bu tür anlaşmazlıkların futbol dünyasının bir parçası olduğunu vurguladı. Potter, eleştirilere kapsamlı bir yanıt vererek şunları söyledi: "Son basın toplantısında da söylediğim gibi, her zaman sizin kararınızdan farklı bir karar savunacak insanlar olacaktır. Bu işin bir parçası. Elimizdeki oyunculardan memnunuz. Samuel ile ilgili hiçbir olumsuzluk yok. Bu sportif bir karar ve her zaman almamız gereken zor kararlar vardır."
Tüm turnuvalarda etkileyici istatistikler
Bu teknik direktörler arası tartışmanın temelinde, oyuncunun bu sezon üstlendiği olağanüstü iş yükü yatıyor. Lizbon ekibi, Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere tüm turnuvalarda toplam 46 maça çıkan genç oyuncunun hizmetlerine büyük ölçüde güveniyor. Sadece Portekiz Ligi’nde bile 26 maça çıktı. Çalışma temposu ve taktiksel disiplini, kulüp teknik direktörünün kamuoyu önünde onu savunmak zorunda hissetmesinin başlıca nedenleri; oyuncu, ilk on birde sağlam bir varlık olmaya devam ediyor.
Sınırlı uluslararası deneyim
Kulüpteki olağanüstü performansına rağmen, bu bek oyuncusunun A Milli Takım'daki geçmişi oldukça kısa. Bugüne kadar İsveç formasıyla sadece iki hazırlık maçında forma giydi; bunlar 2024 Ocak'ında Estonya ve geçen yıl Mart ayında Lüksemburg'a karşı oynanan maçlardı. Daha yakın zamanda, Dünya Kupası eleme aşamasının sonlarına doğru, teknik ekip tarafından ya yedek kulübesinde ya da kadro dışında bırakıldı. Şu anki kadro dışı kalışıyla ilgili tartışmalar son günlerde manşetleri süslerken, milli takımın tüm dikkatini bir an önce sahaya çevirmesi gerekiyor, zira Ukrayna karşısında elemeyi garantilemek mevcut kadro için en büyük öncelik.