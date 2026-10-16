Yeni bir proje ve mümkün olan en kısa sürede Serie B'ye yükselme hedefi var. 7 Haziran'da Ascoli'ye kaybedilen play-off finalinin yarattığı hayal kırıklığı artık geride kaldı. Massimo Cellino'nun yönettiği kulübün iflasının ardından Lombardiya kentinde profesyonel futbolun devamını sağlamak amacıyla 2025 yazında kurulan Union Brescia hedefine hemen yeniden ulaşmayı denemek istiyor. Bu yeni başlangıçta istikrar tercih edildi: Aralık ayında görevden alınan Aimo Diana'nın yerine gelen Eugenio Corini, teknik direktörlük görevinde kaldı. Diana ise geçtiğimiz günlerde Perugia'nın başına geçti.
Gözyaşlarından yeniden üst lige yükselme hedeflerine: Union Brescia bir kez daha şansını deniyor
Corini'nin damgasını vurduğu yeniden başlangıç
56 yaşındaki teknik direktör, geçen sezonu 69 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Lider Vicenza'nın 20 puan gerisinde kalan deneyimli çalıştırıcı, ardından eleme turlarında Casarano ve Salernitana'yı geçmiş ancak Romagna temsilcisine boyun eğmişti. Sportif direktör Andrea Ferretti ise bu performansı yine de olumlu bulmuştu. Birlikte yola devam etme ve rekabetçi bir kadro kurma isteği de buradan doğmuştu. Sportif direktör haziran ayında, "Teknik direktör olağanüstü bir iş çıkardı ve hedefe yönelik transferlerle seviyemizi daha da yükseltmek istiyoruz" demişti.
YENİDEN KURULAN BİR TAKIM
Yönetim, yazın transfer piyasasına ciddi yatırım yaparak takımı fiilen yeniden kurdu: Corini'ye yapılan çok sayıdaki takviye arasında eski Cosenza oyuncusu, on numara Andrea Rizzo Pinna (350 bin euroya transfer edildi), forvet Valerio Crespi (Avellino'dan 500 bin euro karşılığında bonservisi alındı) ve orta saha oyuncusu Alessandro Mallamo (Sudtirol'den 120 bin euro karşılığında bonservisiyle transfer edildi) yer aldı. Tiago Casasola da şehre geldi; Catania'dan bedelsiz olarak transfer edildi. Yönetim, 20'den fazla giden transfer işlemini de tamamlayarak Corini'nin elindeki kadroyu kökten değiştirme niyetini ortaya koydu.
Sahadaki gidişat
Bu köklü yeniden yapılanma, sezonun ilk bölümünde beklenen sonuçları hemen verdi. Nitekim Union (şu ana kadar yenilgi yüzü görmedi), 19 puanla lider Cittadella'nın 5 puan gerisinde ve üçüncü sıradaki Ospitaletto Franciacorta'nın 1 puan önünde ikinci sırada. Pro Vercelli'yi 2-0 yendikleri maçın ardından teknik direktör Corini, "Şampiyonluğu kazanmak isteyenlerin hırsını gördüm" dedi. Corini şimdi gözünü, 5 puanla sondan ikinci sırada bulunan ve üst üste beş maçtır berabere kalan Giana Erminio ile pazartesi günü deplasmanda oynayacakları maça çevirdi.
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