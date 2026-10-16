56 yaşındaki teknik direktör, geçen sezonu 69 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Lider Vicenza'nın 20 puan gerisinde kalan deneyimli çalıştırıcı, ardından eleme turlarında Casarano ve Salernitana'yı geçmiş ancak Romagna temsilcisine boyun eğmişti. Sportif direktör Andrea Ferretti ise bu performansı yine de olumlu bulmuştu. Birlikte yola devam etme ve rekabetçi bir kadro kurma isteği de buradan doğmuştu. Sportif direktör haziran ayında, "Teknik direktör olağanüstü bir iş çıkardı ve hedefe yönelik transferlerle seviyemizi daha da yükseltmek istiyoruz" demişti.



