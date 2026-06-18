52. dakikada olay gerçekleşti: Ismael Kone, kendi yarı sahasında topu ele geçirmiş ve Assim Madibo’dan korumaya çalışıyordu. Katarlı oyuncu hırsla harekete geçti ve topu çalmaya çalışırken Kone’ye o kadar talihsiz bir şekilde vurdu ki, Kone’nin kaval kemiği ve baldır kemiği son derece talihsiz bir açıyla yerinden çıktı.
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Gözyaşları, dehşet ve şaşkınlık: Kanada’nın Katar’a karşı oynadığı Dünya Kupası maçı, korkunç bir sakatlık gölgesinde kaldı
Tüm oyuncular hemen dehşete kapıldı; büyük bir heyecan ve şaşkınlık içinde sağlık görevlilerini çağırdılar. Talihsiz faulcü de yüzünü formasına gömdü. İlk başta sadece sarı kart gördü; ancak bu talihsiz olay nedeniyle televizyonda gösterilmeyen kısa bir VAR incelemesinin ardından kırmızı kart geldi.
Tedavi sırasında Kone’nin Kanadalı takım arkadaşları, görüşünü engellemek için yarım daire oluşturdular; yıldız forvet Jonathan David’in gözleri yaşlarla dolarken, tamamen şaşkın bir halde olan Madibo da sahayı terk etti. Kanadalı ev sahibi seyircilerin sevincine, Kone stadyumdan taşınırken sedyeden doğruldu ve hayranlarına her şeyin yolunda olduğunu işaretlerle anlattı – ancak durumun öyle olduğu pek de söylenemez. Şubat ayında Olympique Marsilya’dan US Sassuolo’ya 10 milyon avroya transfer olan orta saha oyuncusu, aylarca sahalardan uzak kalacak.
Kameraların dışında da harika bir jest yaşandı. ZDF’nin aktardığına göre, hiçbir şekilde kasıtlı bir davranışta bulunduğu düşünülmemesi gereken Madibo, ağır yaralı Kone’nin yanına bir kez daha koşarak ona sarıldı. Kone’nin buna uygun bir şekilde tepki verdiği ve “suçluya”, kasıtlı bir davranış olmadığını bildiğini işaret ettiği belirtiliyor.
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Kanada, Dünya Kupası'nda Katar'ı ezip geçti – Kone için özel bir sevinç gösterisi
Katar açısından talihsiz geçen bu gecede, Madibo’nun tartışmasız kırmızı kartı ilk oyundan atılma vakası değildi. Homam Ahmed, 34. dakikada acil bir faulün ardından kırmızı kart görmüştü; o anda Katar, Cyle Larin ve Jonathan David’in golleriyle 0-2 gerideydi. Sayı üstünlüğünü elinde tutan David, devre bitmeden skoru 3-0'a çıkardı ve Kone'nin korkunç sakatlığından sonra bile gol yağmuru durmadı.
Nathan Saliba, sakatlık nedeniyle yaşanan uzun aradan kısa bir süre sonra, doğrudan serbest vuruşu muhteşem bir şekilde gole çevirdi. Ardından yedek kulübesine koştu ve Kone’nin 8 numaralı formasını çıkardı. Dünya Kupası ev sahibi takımın 5-0'lık skoru, Mohamed Al-Mannai'nin kendi kalesine attığı golle geldi; maçın bitimine kısa bir süre kala ise David hat-trick'ini tamamlayarak skoru 6'ya çıkardı ve Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında Lionel Messi'ye yetişti.
Bu ezici galibiyet ve daha önce Bosna-Hersek’e karşı alınan 1-1’lik beraberlik sayesinde Kanadalılar, yeniden güçlenen İsviçre ile oynayacakları son grup maçında eleme turuna yükselme şansını en üst düzeye çıkardı. Sadece İsviçre’ye karşı çok ağır bir mağlubiyet, Kanada’nın son 16 turuna yükselmesini engelleyebilir.
Orada, ülkenin en büyük umudu olan oyuncunun da nihayet büyük anı gelebilir. FC Bayern’den kaptan Alphonso Davies, Mayıs ayında geçirdiği kas sakatlığı nedeniyle hâlâ kadroda yer almıyor. Yine de Katar maçında ilk kez kadroya geri döndü, ancak sahaya çıkmadı.