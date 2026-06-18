Gözyaşları, dehşet ve şaşkınlık: Kanada’nın Katar’a karşı oynadığı Dünya Kupası maçı, korkunç bir sakatlık gölgesinde kaldı

Tüm oyuncular hemen dehşete kapıldı; büyük bir heyecan ve şaşkınlık içinde sağlık görevlilerini çağırdılar. Talihsiz faulcü de yüzünü formasına gömdü. İlk başta sadece sarı kart gördü; ancak bu talihsiz olay nedeniyle televizyonda gösterilmeyen kısa bir VAR incelemesinin ardından kırmızı kart geldi.

Tedavi sırasında Kone’nin Kanadalı takım arkadaşları, görüşünü engellemek için yarım daire oluşturdular; yıldız forvet Jonathan David’in gözleri yaşlarla dolarken, tamamen şaşkın bir halde olan Madibo da sahayı terk etti. Kanadalı ev sahibi seyircilerin sevincine, Kone stadyumdan taşınırken sedyeden doğruldu ve hayranlarına her şeyin yolunda olduğunu işaretlerle anlattı – ancak durumun öyle olduğu pek de söylenemez. Şubat ayında Olympique Marsilya’dan US Sassuolo’ya 10 milyon avroya transfer olan orta saha oyuncusu, aylarca sahalardan uzak kalacak.

Kameraların dışında da harika bir jest yaşandı. ZDF’nin aktardığına göre, hiçbir şekilde kasıtlı bir davranışta bulunduğu düşünülmemesi gereken Madibo, ağır yaralı Kone’nin yanına bir kez daha koşarak ona sarıldı. Kone’nin buna uygun bir şekilde tepki verdiği ve “suçluya”, kasıtlı bir davranış olmadığını bildiğini işaret ettiği belirtiliyor.