Gözyaşları, dehşet ve şaşkınlık: Kanada’nın Katar’a karşı oynadığı Dünya Kupası maçı, korkunç bir sakatlığın gölgesinde geçti

Tüm oyuncular hemen dehşete kapıldı; büyük bir heyecan ve şaşkınlık içinde sağlık görevlilerini çağırdılar. Dış mikrofonlardan oyuncuların “bacağı kırıldı” dediği duyuluyordu. Talihsiz faulü yapan oyuncu da yüzünü formasına gömdü. İlk başta sadece sarı kart gördü, ancak bu talihsiz olay nedeniyle televizyonda gösterilmeyen kısa bir VAR incelemesinin ardından kırmızı kart geldi.

Tedavi sırasında Kone’nin Kanadalı takım arkadaşları, görüşü engellemek için yarım daire oluşturdu; yıldız forvet Jonathan David’in gözleri yaşlarla dolarken, tamamen şaşkın bir halde olan Madibo da sahayı terk etti. Kanadalı ev sahibi seyircilerin sevincine, Kone stadyumdan taşınırken sedyeden doğruldu ve hayranlarına her şeyin yolunda olduğunu işaretlerle anlattı – ancak durumun öyle olduğu pek de söylenemez. Şubat ayında Olympique Marsilya’dan US Sassuolo’ya 10 milyon avroya transfer olan orta saha oyuncusu, aylarca sahalardan uzak kalacak.

Kameraların dışında da harika bir jest yaşandı. ZDF’nin aktardığına göre, hiçbir şekilde kasıtlı bir davranışta bulunduğu düşünülmemesi gereken Madibo, ağır yaralı Kone’nin yanına bir kez daha koştu ve ona sarıldı. Kone’nin buna uygun bir şekilde tepki verdiği ve “suçlu”ya kasıtlı bir davranış olmadığını bildiğini işaret ettiği belirtiliyor.