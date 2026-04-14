Gözün önünde olan MLS teknik direktörleri: Bradley Carnell'in zamanı doldu mu? Peki Sporting Kansas City bir değişiklik yapma kararı alabilir mi?

Böylece, üç MLS teknik direktörü görevinden ayrıldı. Orlando City ilk hamleyi yaptı ve Oscar Pareja ile yollarını ayırdı. Sezonun açılışında sadece bir galibiyet alabilen Montreal’den Marco Donadel ikinci oldu. Javier Mascherano ise, her ne kadar kendi isteğiyle ayrıldığı söylense de, anlaşılmaz bir şekilde üçüncü sırada yer aldı.

Peki, sıradaki kim olabilir? Birkaç pozisyonun güvende olduğunu kesin olarak biliyoruz. Mikey Varas, San Diego FC'de kötü bir dönem geçiriyor olabilir, ancak kulüp onun oyun stiline ve kadro seçimine sarsılmaz bir güven duyuyor. Phil Neville de LAFC'ye karşı aldığı büyük galibiyetle işini kurtarmış olabilir. Ancak, koltuklarının sallantıda olduğunu hisseden pek çok kişi var. Dürüst olmak gerekirse, Bradley Carnell'in hâlâ Philadelphia Union'ın başında olması bir mucize. Sporting Kansas City, yakında Raphael Wicky ile yollarını kolayca ayırabilir. Greg Vanney de koltuğunun sallantıda olduğunu hissedebilir.

Teknik direktörlerin kovulması ne adil ne de tamamen gerekli. Çoğu zaman, bu kovulmalar haksız ya da aşırı tepki niteliğinde. Yine de, kovulmanın mantıklı olduğu bazı durumlar da var. GOAL, MLS'de koltukları sallanmaya başlayan bazı isimlere göz atıyor...