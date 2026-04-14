MLS Managers on the Hot Seat (4.14.2026)
Thomas Hindle

Çeviri:

Gözün önünde olan MLS teknik direktörleri: Bradley Carnell'in zamanı doldu mu? Peki Sporting Kansas City bir değişiklik yapma kararı alabilir mi?

Sezonun başlamasından iki aydan az bir süre geçmesine rağmen iki MLS kulübü teknik direktörlerini kovdu ve önümüzdeki haftalarda başka teknik direktörlerin de görevinden ayrılabileceğine inanmak için pek çok neden var.

Böylece, üç MLS teknik direktörü görevinden ayrıldı. Orlando City ilk hamleyi yaptı ve Oscar Pareja ile yollarını ayırdı. Sezonun açılışında sadece bir galibiyet alabilen Montreal’den Marco Donadel ikinci oldu. Javier Mascherano ise, her ne kadar kendi isteğiyle ayrıldığı söylense de, anlaşılmaz bir şekilde üçüncü sırada yer aldı.

Peki, sıradaki kim olabilir? Birkaç pozisyonun güvende olduğunu kesin olarak biliyoruz. Mikey Varas, San Diego FC'de kötü bir dönem geçiriyor olabilir, ancak kulüp onun oyun stiline ve kadro seçimine sarsılmaz bir güven duyuyor. Phil Neville de LAFC'ye karşı aldığı büyük galibiyetle işini kurtarmış olabilir. Ancak, koltuklarının sallantıda olduğunu hisseden pek çok kişi var. Dürüst olmak gerekirse, Bradley Carnell'in hâlâ Philadelphia Union'ın başında olması bir mucize. Sporting Kansas City, yakında Raphael Wicky ile yollarını kolayca ayırabilir. Greg Vanney de koltuğunun sallantıda olduğunu hissedebilir.

Teknik direktörlerin kovulması ne adil ne de tamamen gerekli. Çoğu zaman, bu kovulmalar haksız ya da aşırı tepki niteliğinde. Yine de, kovulmanın mantıklı olduğu bazı durumlar da var. GOAL, MLS'de koltukları sallanmaya başlayan bazı isimlere göz atıyor...

    Bradley Carnell, Philadelphia Union

    Carnell, Cavan Sullivan konusunda el freni çekmeyi bırakmadığı için eleştiri oklarının hedefi oldu. Ancak bu, onun bu yılki tek hatası değil. Dürüst olalım: Philadelphia, tepeden tırnağa tam bir karmaşa içinde. En iyi oyuncularından bazılarını gönderdiler ve onların yerini doldurmadılar. Saha dışı skandallar ve devam eden MLS soruşturması, kulüp yönetimini tamamen meşgul etti. Şu anda Union’da beğenilecek pek bir şey yok.

    Carnell'in tüm suçu üstlenmemesi gerekse de, koçluğunun da kesinlikle yardımcı olmadığı bir gerçek. Union, ligde sadece bir kez galip geldi ve diğer altı maçı kaybetti. Daha az gol atan sadece bir kulüp var. Elbette, Montreal'e karşı alınan galibiyet ona biraz zaman kazandırdı, ancak Carnell'in kovulmasına sadece bir mağlubiyet kaldığı hissi hala devam ediyor.

    Raphael Wicky, Sporting KC

    Sezonun başında Sporting KC için hava oldukça iyiydi. Futbol operasyonlarını yönetmesi için David Lee’yi kadroya katarak akıllıca bir hamle yaptılar. Lee, NYCFC’de harikalar yaratmıştı. Wicky, MLS’yi pek iyi tanımıyordu ama sağlam bir teknik direktörlük geçmişine sahipti ve bir takım kurabilecek gibi görünüyordu.

    En azından teoride öyle. Eğer burada MLS seviyesinde bir teknik direktör varsa, henüz kendini göstermedi. Sporting KC her zaman biraz bir proje gibi hissettirdi ve Wicky, bir kimlik oluşturacak kalitede olduğunu kanıtlayamadı. Carnell'de olduğu gibi, burada da bazı şeyler onun aleyhine işliyor. Kansas City'nin kadrosu gülünç derecede zayıf ve deneyimden yoksun. Ancak Wicky bir kimlik oluşturamıyor gibi görünüyor. Bir değişiklik yapılması gerekebilir.

    Yoann Damet, St. Louis CITY

    Damet için iyi haber, St. Louis'in oldukça iyi bir savunma performansına sahip olması. Yedi maçta yedi gol yemek pek de iyi sayılmaz, ancak bu rakam MLS kulüpleri arasında ortalamanın biraz altında. San Diego, LAFC ve Seattle ile çoktan karşılaşmış olduklarını da hesaba katarsak, bu istatistik hiç de fena görünmüyor.

    Ancak ileriye dönük olarak büyük sorunlar var. St. Louis tüm sezon boyunca sadece altı kez gol attı ve bunların üçü tek bir maçta geldi. Gerçek basit: St. Louis'in güvenilir bir forvet seçeneği yok. Marcel Hartel, yetenekli bir hücum oyuncusu ama doğuştan golcü değil. Son zamanlarda Simon Becher forvette oynatılıyor ama henüz ikna edici bir performans gösteremedi. Damet'in şikayetleri olabilir. Yine de, kendi fikirlerini ortaya koyması gerekecek.

    Nico Estevez, Austin FC

    Bu son derece haksızlık olur. Austin geçen yıl beklentileri kesinlikle aştı ve Estevez, yıldız forvetlerinin ön çapraz bağını yırtmasının ardından takımı saygın bir playoff pozisyonuna taşıdı. Kadro eksikliği çekmelerine rağmen beklentilerin üzerinde bir performans sergilediler. Bu durum tek başına, zorlu bir dönemi atlatması için Estevez’in hak ettiği krediyi sağlamalıdır. Ve Austin için bu dönem kesinlikle kötü geçiyor. Beş maçtır galibiyet alamadılar ve hücumda fikir üretmekte zorlanıyorlar. Yine de durumun düzeleceğine inanmak için nedenler var. Bazı büyük isimler sakatlıktan dönüyor. Estevez'in koltuğu biraz sallantıda olabilir, ancak gerçek bir tehlike altında değil.

    Greg Vanney, LA Galaxy

    Vanney de son dönemdeki sonuçlardan faydalanan isimlerden biri. Austin deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyet durumu biraz daha iyi gösterdi, ancak bunun dışında oldukça vasat bir takım. Taraftarlar muhtemelen her zaman Riqui Puig'in sakatlığını gündeme getirecek; Puig, 2024 playofflarında ön çapraz bağını yırttıktan sonra aynı dizinden ikinci kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Ancak belki de gerçek şu ki, bu takım her zaman yıldız İspanyol oyuncusu olmadan idare etmek zorunda kalacak. Belki de Puig artık tamamen takımdan ayrılmıştır.

    Adil olmak gerekirse, teknik direktör onun yokluğunu hiçbir zaman mazeret olarak göstermedi ve her zaman elindeki kadroyla çalışmaya çalıştı. Buna karşılık, yönetim bu sezon arası ona gerçekten yetenekli oyuncular kazandırdı. Ancak o, şu ana kadar yeni transferlerden verim alamadı. Takım playoff sınırında kaldığı sürece Vanney'nin işi güvende. Ancak kötü bir seri yaşarsa, ciddi sorulara maruz kalabilir.