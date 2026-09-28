Uluslararası futbolun en büyük ödülünü kaçırmanın yarattığı geçmeyen pişmanlığa rağmen Rakitic, dört milyondan az nüfusa sahip bir ülke için finale yükselmenin olağanüstü bir başarı olduğunu vurguladı.

Hırvatistan'ın küresel futbol camiasından kazandığı geniş saygıyı değerlendiren Rakitic, şöyle ekledi: "Kaybettikten 10 dakika sonra bile büyük bir gurur hissettik çünkü Hırvatistan, İspanya değil; çok küçük bir ülke, nüfusu dört milyona bile ulaşmıyor ama özel bir şey başardık: Fransa'daki çok sayıda insanın kalbini ve saygısını bile kazandık.

"Kupayı kaldırmayı elbette çok daha fazla tercih ederdim ama buna rağmen dünyanın her yerinden mesajlar aldım."