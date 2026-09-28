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Adhe Makayasa
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'Gözlerimi çevirirdim!' - Ivan Rakitic, Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası finalinde Fransa karşısında yaşadığı yıkımın özet görüntülerini hâlâ izleyemediğini itiraf etti

I. Rakitic
Hırvatistan
Fransa - Hırvatistan
Fransa
Dünya Kupası

Eski Hırvatistan orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, Fransa'ya karşı 2018 Dünya Kupası finalinde alınan yenilgiden herhangi bir görüntüyü hâlâ izlemeye kendini veremediğini itiraf etti. Eski orta saha maestrosu, Moskova'daki hayal kırıklığının yeniden dönüp bakılamayacak kadar taze olduğunu vurgularken, takımın kendi mütevazı ülkesine dünya çapında hayranlık kazandırmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

  • Eski orta saha oyuncusu Moskova'daki hayal kırıklığını yeniden hatırladı

    Rakitic, Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası finalinde Fransa'ya 4-2 yenildiği Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'ndaki acı anıyı yeniden hatırladı. Orta sahada 90 dakikanın tamamında görev yapan Rakitic, küresel sahnede tarih yazarak ilk kez finale çıkan Hırvatistan ekibinin ayrılmaz bir parçasıydı. Ancak eleme aşamasında üst üste üç geri dönüşün yaşandığı dikkat çekici bir seriye rağmen Rakitic, finalde son adımda yıkılmanın hâlâ dönüp bakmayı reddettiği derin bir yara bıraktığını itiraf etti.

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    "Tek bir görüntü bile izlemedim"

    Eski Sevilla kaptanı, Hırvatistan'ın İspanya ile oynayacağı maç öncesinde Sevilla'da düzenlenen tanıtım amaçlı 'Meet, Greet & Table Football' etkinliğinde konuşurken, geçmeyen kalp kırıklığı hakkında açıklamalarda bulundu. Bu yenilginin hâlâ fazlasıyla taze olduğunu kabul eden Rakitic, İspanyol yayın organı MARCA'nın aktardığına göre şunları söyledi: "Zordu. Bugüne kadar o finalden tek bir görüntü bile izlemedim ve şimdi oynatsanız da kafamı çeviririm."

  • Sürpriz başarılar büyük gurur getirir

    Uluslararası futbolun en büyük ödülünü kaçırmanın yarattığı geçmeyen pişmanlığa rağmen Rakitic, dört milyondan az nüfusa sahip bir ülke için finale yükselmenin olağanüstü bir başarı olduğunu vurguladı.

    Hırvatistan'ın küresel futbol camiasından kazandığı geniş saygıyı değerlendiren Rakitic, şöyle ekledi: "Kaybettikten 10 dakika sonra bile büyük bir gurur hissettik çünkü Hırvatistan, İspanya değil; çok küçük bir ülke, nüfusu dört milyona bile ulaşmıyor ama özel bir şey başardık: Fransa'daki çok sayıda insanın kalbini ve saygısını bile kazandık.

    "Kupayı kaldırmayı elbette çok daha fazla tercih ederdim ama buna rağmen dünyanın her yerinden mesajlar aldım."

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  • imago-sport-1083846486.jpgZUMA Press Wire

    Uluslar Ligi'nde zirve sınavı bekliyor

    Hırvatistan şimdi salı akşamı UEFA Uluslar Ligi A3 Grubu'ndaki son maçında Ramon Sanchez-Pizjuan'da İspanya ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Slaven Bilic'in ekibi, açılış maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ettikten sonra grupta La Roja'yı geride bırakarak zirveye çıkmak için üç puanın tamamını hedefliyor. Endülüs'teki zorlu karşılaşma, Vatreni'nin bu milli ara döneminin geri kalanında oynayacağı diğer iki maç öncesinde karakterini test edecek.

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