Getty Images Sport
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Gözden düşen Liverpool orta sahası, La Liga transferini tamamlamak için sağlık onayı almak üzere Finlandiya'ya uçtu
Tıbbi onay bekliyor
İspanyol oyuncu, A takıma yükseldikten sonra Liverpool'da düzenli ilk 11 oyuncusu olarak kendine yer edinmekte zorlandı. Geçen sezon yaşadığı ve ameliyat gerektiren bir arka adale sakatlığı nedeniyle ciddi şekilde aksayan hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminin ardından Bajcetic, şimdi aktif olarak yeni bir başlangıç arıyor.
İspanyol gazeteci Diego Otero'ya göre Bajcetic, daha önce kendisini ameliyat eden uzmanla görüşmek için "Finlandiya'ya gitti". Oyuncu, Merseyside'dan ayrılarak bir transferi tamamlamak için resmi tıbbi onayı beklerken önümüzdeki birkaç gün boyunca ülkede kalacak.
- Getty Images Sport
La Liga kulüpleri devrede
Bajcetic'in Anfield'daki mevcut sözleşmesinde son yıla girmesiyle birlikte Liverpool, kalıcı bir ayrılığa kapıyı aralamış gibi görünüyor. Bu ayın başındaki haberler, orta sahanın kulüpten ayrılığı için zaten görüşmeler yürüttüğünü ve bunun kendi ülkesinden ciddi ilgi gördüğünü ortaya koymuştu.
La Liga'dan üç kulüp durumu yakından takip ediyor, ancak bir anlaşma için en güçlü aday olmaya devam eden taraf Celta Vigo. İspanyol ekibinin genç oyuncuyla uzun yıllara dayanan bir bağı bulunuyor; Liverpool onu 2021'de transfer etmeden önce altyapısında yetiştiren kulüp olan Celta Vigo'nun teknik direktörü Claudio Giraldez de kısa süre önce onu geri dönmeye ikna etmek için doğrudan görüşmeler yaptı.
Anfield'daki sıkıntılar ve kiralık gönderimler
Bajcetic, 2022'de Liverpool formasıyla Bournemouth karşısında alınan 9-0'lık farklı galibiyette A takım debutunu yaptığında büyük bir umut vaat etmişti. Ancak yaşadığı kalıcı fiziksel sorunlar nedeniyle ivmesi kesildi ve Liverpool formasıyla yalnızca 22 maça çıkıp tek gol atabildi.
Sonraki kiralık hamleleri de gereken kıvılcımı yaratmadı; Las Palmas'a katılmadan önce Red Bull Salzburg'daki kısa döneminde 19 maça çıkabildi. İspanya'daki döneminde 14 maçta sadece bir gol attı ve bu da hem oyuncunun hem de Liverpool'un son tarih öncesinde kalıcı bir ayrılığa açık olmasına yol açtı.
- Getty Images Sport
Orta saha oyuncusu için sırada ne var?
Celta Vigo, Liverpool ile resmi görüşmelere başlamadan önce Bajcetic'in Finlandiya'daki doktorlarından tam sağlık onayı almasını bekliyor. Mevcut transfer döneminin kapanmasına yalnızca bir hafta kaldığı için, ayrılığını kesinleştirmek adına hızlı hareket etmesi gerekiyor. Temiz sağlık raporu alınır alınmaz resmi teklifin kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
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