Bajcetic'in Anfield'daki mevcut sözleşmesinde son yıla girmesiyle birlikte Liverpool, kalıcı bir ayrılığa kapıyı aralamış gibi görünüyor. Bu ayın başındaki haberler, orta sahanın kulüpten ayrılığı için zaten görüşmeler yürüttüğünü ve bunun kendi ülkesinden ciddi ilgi gördüğünü ortaya koymuştu.

La Liga'dan üç kulüp durumu yakından takip ediyor, ancak bir anlaşma için en güçlü aday olmaya devam eden taraf Celta Vigo. İspanyol ekibinin genç oyuncuyla uzun yıllara dayanan bir bağı bulunuyor; Liverpool onu 2021'de transfer etmeden önce altyapısında yetiştiren kulüp olan Celta Vigo'nun teknik direktörü Claudio Giraldez de kısa süre önce onu geri dönmeye ikna etmek için doğrudan görüşmeler yaptı.