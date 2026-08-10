Getty Images Sport
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Gözde hazırlık maçı mı? Viktor Gyokeres, Arsenal Cardiff'te Community Shield karşılaşmasına hazırlanırken Manchester City'ye gözdağı verdi
Gyokeres, dostane etiketi reddetti
Arsenal'ın golcüsü, kuzey Londra kulübü pazar günü Community Shield'da Manchester City ile karşılaşmaya hazırlanırken nezaket cümleleri kuracak havada değil. Geleneksel sezon açılışı sık sık "abartılmış bir hazırlık maçı" olarak etiketlense de İsveçli milli oyuncu, Mikel Arteta'nın kadrosundaki rekabet ateşinin hâlâ yüksek olduğunu vurguladı.
Gyokeres, maçın önem taşımadığı yönündeki düşünceyi reddederken, "City'ye karşı mı? Hazırlık maçı olarak mı? Başkalarının ne düşündüğünü bilmiyorum ama biz o maçı tabii ki, kesinlikle kazanmak istiyoruz" dedi. Takımın ivmesi açısından erken bir kupa kazanmanın hayati önem taşıdığına inanan oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şampiyonluklar kazandığınızda özgüven kazanırsınız, bununla birlikte gelen her şeyle birlikte bir yükseliş yaşarsınız. Yani evet, bununla ilgili sadece olumlu şeyler var. Sadece bunun zirvesinde kalmakla yetinmeyip yeni sezona hazır olduğumuzdan da emin olmak istiyoruz."
- AFP
Yeni mekân ve yeni yüzler
FA, bu yıl yüksek önem taşıyan karşılaşmanın farklı bir arka plana sahip olacağını doğruladı; 2026 Community Shield, Wembley'deki konser rezervasyonları nedeniyle Cardiff'teki Principality Stadium'da oynanacak.
Arsenal, Newcastle ile 75 milyon sterlinlik bir anlaşmaya varmasının ardından yapılan ses getiren Bruno Guimaraes transferiyle bu maça güç kazanmış şekilde çıkacak. Yeni transferle ilgili olarak forvet, "Evet, hepimiz çok mutluyuz" dedi. "O son derece iyi bir oyuncu ve takıma çok fazla enerjiyle birlikte kendi özelliklerini de katacağını düşünüyorum. Onun hakkında söyleyeceklerim sadece olumlu."
Savunma dersleri ve şampiyonluk açlığı
Hücum hattı etkili görünse de Arsenal, sezon öncesinde zaaflar gösterdi ve son iki hazırlık maçının her birinde üçer gol yedi. Gyokeres, eski kulübü Coventry City'ye karşı oynayacakları Premier League açılış maçı öncesinde yapılması gereken işler olduğunu kabul etti. Arsenal'ın Bundesliga devine 3-2 yenildiği maçta ikinci yarıda penaltıyı gole çeviren Gyokeres, karşılaşmanın ardından, "[Borussia] Dortmund adam adama oynadı, hücuma çıktıklarında çok yer değiştirdiler ve arkaya koşular attılar" dedi. "Bizim için iyi bir test oldu ve savunmada neleri çok daha iyi yapmamız gerektiğini öğrendik. Üçüncü gol kornerden geldi, baştaki diğer iki gol de elbette can sıkıcıydı."
Savunmadaki aksaklıklara rağmen, şampiyonluğunu korumaya çalışan takımın kampındaki açlığın zirve seviyede olduğu görülüyor. Mikel Arteta'nın gözlerinde yeni sezona yaklaşırken aynı arzuyu görüp görmediği sorulan 28 yaşındaki oyuncu, net bir yanıt vererek sadece şunu söyledi: "Daha fazla açlık!"
- Getty Images Sport
Şampiyonların meydan okuması
Premier League şampiyonluğunu korumak, çok az takımın başarabildiği bir başarıdır ve Gyokeres, önündeki görevin ne kadar zor olduğu konusunda hiçbir yanılsama içinde değil. Yenilmesi gereken takım olmanın kendine özgü baskılar getirdiğini kabul ediyor.
"Bunu [sezona şampiyon olarak başlamayı] milyon farklı şekilde düşünebilirsiniz" diyerek sözlerini tamamladı. "Daha zor olup olmadığını bilmiyorum ama ligi kazanmak zor olacak. Geçen sezon kazanmış olsanız bile bu hâlâ büyük bir meydan okuma.
"Bu, dünyanın en iyi ligi ve çok iyi oyunculara sahip çok sayıda takım çok iyi durumda. Geçen sezon kazandık ve bu sezon da kazanmaya çalışacağız."
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