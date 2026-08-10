Gözde hazırlık maçı mı? Viktor Gyokeres, Arsenal Cardiff'te Community Shield karşılaşmasına hazırlanırken Manchester City'ye gözdağı verdi

Arsenal'ın golcüsü, kuzey Londra kulübü pazar günü Community Shield'da Manchester City ile karşılaşmaya hazırlanırken nezaket cümleleri kuracak havada değil. Geleneksel sezon açılışı sık sık "abartılmış bir hazırlık maçı" olarak etiketlense de İsveçli milli oyuncu, Mikel Arteta'nın kadrosundaki rekabet ateşinin hâlâ yüksek olduğunu vurguladı.

Gyokeres, maçın önem taşımadığı yönündeki düşünceyi reddederken, "City'ye karşı mı? Hazırlık maçı olarak mı? Başkalarının ne düşündüğünü bilmiyorum ama biz o maçı tabii ki, kesinlikle kazanmak istiyoruz" dedi. Takımın ivmesi açısından erken bir kupa kazanmanın hayati önem taşıdığına inanan oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şampiyonluklar kazandığınızda özgüven kazanırsınız, bununla birlikte gelen her şeyle birlikte bir yükseliş yaşarsınız. Yani evet, bununla ilgili sadece olumlu şeyler var. Sadece bunun zirvesinde kalmakla yetinmeyip yeni sezona hazır olduğumuzdan da emin olmak istiyoruz."



