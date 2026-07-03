Transfer muhabiri Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, 34 yaşındaki oyuncunun Ajax Amsterdam’a bir yıllık kiralanması kesinleşti ve iki kulüp arasındaki son ayrıntılar da netleşti. Buna göre Ter Stegen, yakında Amsterdam’da sağlık kontrolünden geçecek.
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Göz alıcı transfer muhtemelen kesinleşti! Marc-Andre ter Stegen yeni bir kulüp buldu
Romano’nun verdiği bilgilere göre, Hollandalı dev kulüp, kiralama anlaşması kapsamında ter Stegen’in Barça’daki maaşının büyük bir kısmını da üstlenecek. Marca gazetesi daha önce, Ajax’ın kendi cebinden ödeyeceği yıllık 20 milyon avronun yalnızca yüzde 10’unu karşılayacağını bildirmişti. Edinilen bilgilere göre, kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonu bulunmuyor.
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Ter Stegen ve Barça, geçen yaz “açık bir savaş” yaşadı
Ter Stegen, tekrarlayan ve kısmen ciddi sakatlıkları nedeniyle, en geç geçen yaz Joan Garcia’nın gelmesiyle birlikte Katalanlar’daki yıllardır süren as kaleci pozisyonunu kaybetmiş ve hatta üçüncü kaleciye indirilmişti. Yine de, ciddi bir kas sakatlığı ve maç tecrübesi eksikliği nedeniyle Dünya Kupası’nı kaçıran Alman milli kaleci, kaptanlığını bile yaptığı kulüpten ayrılmak istemiyordu.
Ancak Barça, yeni oyuncu transferleri ve kayıtları için ter Stegen’in yüksek maaşından tasarruf etmek istediği için, kısmen kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlık ve hatta kulüp tarafında tacizlere kadar varan olaylar yaşandı. Ter Stegen’in kısa süre içinde kaptanlık görevinden alınması planlandı, ancak takım buna karşı oy kullandı. Ayrıca, onu transfer etmeye ikna etmek amacıyla zaman zaman takımdan uzaklaştırılarak bireysel antrenmana mahkûm edildi.
Ter Stegen, takımdan dışlanmasına uzun süredir ertelenen sırt ameliyatını yaptırarak tepki gösterdi; bu da yangına körükle gitmek oldu. Barça, Ter Stegen aleyhine disiplin soruşturması başlattı; Marca gazetesi ise bunu “açık savaş” olarak nitelendirdi. Ter Stegen, Barça’nın sakatlık ve ameliyat raporunu İspanya Ligi Tıp Komisyonu’na iletmesine izin verecek onay belgesini uzun süre imzalamayı reddettiği anlaşılıyor.
Arka plan: Kulüp tarafından yedek kulübesine gönderilen kaleci, ameliyat nedeniyle sahalardan uzak kalacağı süreyi “yaklaşık üç ay” olarak belirtmişti. Bununla muhtemelen kulüp politikasına dair bir mesaj vermek istemişti: Zira Barcelona, ancak en az dört ay sahalardan uzak kalması durumunda maaşının yüzde 80’ini yeni oyuncuların transferi için kullanabilirdi.
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Ter Stegen, Almanya ile Dünya Kupası’nı trajik bir şekilde kaçırdı – Ajax’ta yeni bir başlangıç
Sonunda haftalar süren anlaşmazlık sona erdi ve ter Stegen, Aralık ayında geri döndükten sonra bile bir kez daha Katalan takımının kalesinde yer aldı. Copa del Rey’in on altıncı turunda, Guadalajara’yı 2-0 yendikleri maçta kaleyi korudu.
Yine de ter Stegen’in Barcelona’da artık hiçbir geleceği olmadığı çoktan belliydi. Dünya Kupası’na katılımını daha fazla tehlikeye atmamak için kış transfer döneminde kiralık olarak FC Girona’ya katıldı. Orada ilk iki maçında etkileyici bir performans sergiledi, ancak ardından yine sakatlık talihsizliği başını vurdu. Girona formasıyla oynadığı ikinci maçta ter Stegen ciddi bir uyluk sakatlığı geçirdi ve hatta ameliyat olmak zorunda kaldı.
Sonuç olarak sezonun geri kalanında hiçbir maça çıkamadı ve bu nedenle ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nı da kaçırdı. Daha önce, artık eski milli takım teknik direktörü olan Julian Nagelsmann, ona DFB milli takımıyla katıldığı büyük bir turnuvada ilk kez ilk on birde yer alacağını vaat etmişti. Sonuçta, ter Stegen’in uzun süredir rakibi olan Manuel Neuer, iki yıllık aranın ve şiddetli tartışmaların ardından geri döndü, ancak Paraguay’a karşı oynanan son 16 turunda yaşanan utanç verici elenmeyi engelleyemedi.
Bu arada ter Stegen, kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor. Ajax’ta hemen yeni bir numaralı kaleci olacak ve krizdeki rekor şampiyonu tekrar rayına oturtmak için kilit bir rol üstlenecek. Ajax, son yıllarda açık ara şampiyonluk adayı olma havasını yitirmişti. Bu köklü kulüp, 2022'den beri Hollanda futbol tahtına geri dönmeyi bekliyor. Geçtiğimiz sezonda Ajax sadece beşinci sırada yer aldı.
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