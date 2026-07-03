Göz alıcı transfer muhtemelen kesinleşti! Marc-Andre ter Stegen yeni bir kulüp buldu

Ter Stegen, tekrarlayan ve kısmen ciddi sakatlıkları nedeniyle, en geç geçen yaz Joan Garcia’nın gelmesiyle birlikte Katalanlar’daki yıllardır süren as kaleci pozisyonunu kaybetmiş ve hatta üçüncü kaleciye indirilmişti. Yine de, ciddi bir kas sakatlığı ve maç tecrübesi eksikliği nedeniyle Dünya Kupası’nı kaçıran Alman milli kaleci, kaptanlığını bile yaptığı kulüpten ayrılmak istemiyordu.

Ancak Barça, yeni oyuncu transferleri ve kayıtları için ter Stegen’in yüksek maaşından tasarruf etmek istediği için, kısmen kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlık ve hatta kulüp tarafında tacizlere kadar varan olaylar yaşandı. Ter Stegen’in kısa süre içinde kaptanlık görevinden alınması planlandı, ancak takım buna karşı oy kullandı. Ayrıca, onu transfer etmeye ikna etmek amacıyla zaman zaman takımdan uzaklaştırılarak bireysel antrenmana mahkûm edildi.

Ter Stegen, takımdan dışlanmasına uzun süredir ertelenen sırt ameliyatını yaptırarak tepki gösterdi; bu da yangına körükle gitmek oldu. Barça, Ter Stegen aleyhine disiplin soruşturması başlattı; Marca gazetesi ise bunu “açık savaş” olarak nitelendirdi. Ter Stegen, Barça’nın sakatlık ve ameliyat raporunu İspanya Ligi Tıp Komisyonu’na iletmesine izin verecek onay belgesini uzun süre imzalamayı reddettiği anlaşılıyor.

Arka plan: Kulüp tarafından yedek kulübesine gönderilen kaleci, ameliyat nedeniyle sahalardan uzak kalacağı süreyi “yaklaşık üç ay” olarak belirtmişti. Bununla muhtemelen kulüp politikasına dair bir mesaj vermek istemişti: Zira Barcelona, ancak en az dört ay sahalardan uzak kalması durumunda maaşının yüzde 80’ini yeni oyuncuların transferi için kullanabilirdi.