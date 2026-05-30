kicker dergisinin haberine göre, SGE yönetimi ile eski teknik direktörü arasında gelecek sezondan itibaren yeniden görevlendirilmesi konusunda yürütülen görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor. Her iki taraf da bir anlaşmaya varılacağı konusunda "iyimser".
Göz alıcı geri dönüş şekilleniyor: Eintracht Frankfurt, hafta başında yeni bir teknik direktöre kavuşabilir
Hala "ayrıntıların" netleştirilmesi gerekiyor ve görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması "her ne kadar hala mümkün olsa da, pek olası görünmüyor". Buna göre Hütter, önümüzdeki haftanın başında, kısa süre önce görevden alınan Albert Riera'nın halefi olarak tanıtılabilir. Eintracht ile 56 yaşındaki Avusturyalı teknik direktör arasındaki görüşmeler Mayıs ortasından beri sürüyor.
Hütter, 2018 ile 2021 yılları arasında Eintracht'ta başarılı bir performans sergilemiş, ardından Bundesliga'daki rakip takım Borussia Mönchengladbach'a pek de şerefli olmayan bir transfer yapmıştı. Yine de bugüne kadar eski kulübüne olan bağlılığını sürdürüyor. Birkaç hafta önce Frankfurt'a uğradığı söyleniyor.
"Gladbach da harika bir kulüp, ama duygusal olarak hâlâ Frankfurt'a çok bağlı olduğumu hissediyorum," demişti Hütter, 2023'te Borussia'dan ayrıldıktan sonra kicker dergisine. "Eintracht'ın maçlarını izlediğimde içimde bir şeyler kıpırdanıyor. İnanılmaz harika bir dönemdi."
- AFP
Adi Hütter en son AS Monaco'da çalışıyordu
Hütter en son Ligue 1'de AS Monaco'da görev yapıyordu, ancak geçen Ekim ayında yaklaşık iki yılın ardından görevinden ayrıldı. Bundan önce, Monako'lu kulübü iki kez Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı.
Son zamanlarda daha çok Premier Lig'de bir göreve göz diktiği söyleniyor. L'Equipe ayrıca onu Monaco'nun lig rakibi Olympique Marsilya ile ilişkilendirdi.
Hütter dışında, son haftalarda Frankfurt'ta birçok başka teknik direktör adayı da gündeme geldi. Bunlar arasında: Matthias Jaissle (Al-Ahli, AC Milan'ın teknik direktörlüğü için de gündemde), Kjetil Knutsen (Bodö Glimt), Jacob Neestrup (kulüpsüz), Domenico Tedesco (kulüpsüz), Roger Schmidt (Japon Ligi Global Spor Direktörü), Mike Tullberg (FC Midtjylland), Tobias Strobl (SC Verl), Tonda Eckert (FC Southampton) ve Danny Röhl (Glasgow Rangers).
Adi Hütter’in Eintracht Frankfurt teknik direktörü olarak sergilediği performans
Oyunlar 141 Galibiyet 67 Beraberlik 31 Mağlubiyet 43 Gol farkı 265:218 Puan ortalaması 1,65