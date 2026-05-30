Göz alıcı geri dönüş şekilleniyor: Eintracht Frankfurt, hafta başında yeni bir teknik direktöre kavuşabilir

Hala "ayrıntıların" netleştirilmesi gerekiyor ve görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması "her ne kadar hala mümkün olsa da, pek olası görünmüyor". Buna göre Hütter, önümüzdeki haftanın başında, kısa süre önce görevden alınan Albert Riera'nın halefi olarak tanıtılabilir. Eintracht ile 56 yaşındaki Avusturyalı teknik direktör arasındaki görüşmeler Mayıs ortasından beri sürüyor.

Hütter, 2018 ile 2021 yılları arasında Eintracht'ta başarılı bir performans sergilemiş, ardından Bundesliga'daki rakip takım Borussia Mönchengladbach'a pek de şerefli olmayan bir transfer yapmıştı. Yine de bugüne kadar eski kulübüne olan bağlılığını sürdürüyor. Birkaç hafta önce Frankfurt'a uğradığı söyleniyor.

"Gladbach da harika bir kulüp, ama duygusal olarak hâlâ Frankfurt'a çok bağlı olduğumu hissediyorum," demişti Hütter, 2023'te Borussia'dan ayrıldıktan sonra kicker dergisine. "Eintracht'ın maçlarını izlediğimde içimde bir şeyler kıpırdanıyor. İnanılmaz harika bir dönemdi."