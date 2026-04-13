Göz alıcı bir üçlü transfer mi? FC Bayern München'in bir sonraki yıldızı, görünüşe göre Milan'ın transfer listesinde

Chelsea FC'den kiralanan Senegalli oyuncu, büyük olasılıkla bu sezonun ardından Almanya'nın rekor şampiyonu takımından ayrılacak; kalıcı bir transferin gerçekleşmesi neredeyse imkansız görünüyor.

Zaten oynama süresine bağlı satın alma şartı artık yerine getirilemeyecek ve 65 milyon avroluk satın alma opsiyonu da çok yüksek. Bu nedenle Jackson muhtemelen önce Blues'a geri dönecek. Ancak forvetin Londra'da da bir geleceği kalmamış gibi görünüyor.

Bu durum, Milan'ın yanı sıra birçok üst düzey kulübün ilgisini çekecek gibi görünüyor. SPOX'un ortak portalı calciomercato.com'un Mart ortasında bildirdiği gibi, Milan'ın yanı sıra SSC Napoli ve Juventus da Jackson'ın durumunu yakından takip ediyor.