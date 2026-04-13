İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesi, forvetin Rossoneri'nin yaklaşan transfer dönemi için ana hedeflerinden biri olarak belirlendiğini bildiriyor.
Çeviri:
Göz alıcı bir üçlü transfer mi? FC Bayern München'in bir sonraki yıldızı, görünüşe göre Milan'ın transfer listesinde
Chelsea FC'den kiralanan Senegalli oyuncu, büyük olasılıkla bu sezonun ardından Almanya'nın rekor şampiyonu takımından ayrılacak; kalıcı bir transferin gerçekleşmesi neredeyse imkansız görünüyor.
Zaten oynama süresine bağlı satın alma şartı artık yerine getirilemeyecek ve 65 milyon avroluk satın alma opsiyonu da çok yüksek. Bu nedenle Jackson muhtemelen önce Blues'a geri dönecek. Ancak forvetin Londra'da da bir geleceği kalmamış gibi görünüyor.
Bu durum, Milan'ın yanı sıra birçok üst düzey kulübün ilgisini çekecek gibi görünüyor. SPOX'un ortak portalı calciomercato.com'un Mart ortasında bildirdiği gibi, Milan'ın yanı sıra SSC Napoli ve Juventus da Jackson'ın durumunu yakından takip ediyor.
- Getty Images Sport
Milan takviye arayışında - Jackson daha fazla süre almayı umuyor
Teknik direktör Massimiliano Allegri'nin takımı, bilindiği üzere hücum hattına takviye arıyor. Bu nedenle kış transfer döneminde Niclas Füllkrug kiralandı, ancak oyuncu İtalya'nın başkentinde şu ana kadar beklentilerin çok gerisinde kaldı. Dünya Kupası kadrosuna girmek amacıyla mücadele eden 24 kez Almanya milli forması giyen oyuncu, sadece bir gol atabildi. Bu yetersiz verim nedeniyle kadroda kendine kesin bir yer edinemedi. Bu nedenle, asıl kulübü West Ham United'a geri dönmesi çok muhtemel görünüyor.
Jackson ise Bayern'de olduğundan çok daha fazla süre alabilir. Harry Kane'in yedeği olarak birçok maçta yedek kulübesinde oturdu ve şu ana kadar toplamda 1.000 dakikaya biraz eksik bir süre sahada kaldı. Ancak bu süre içinde sekiz gol ve dört asist kaydetti.
Goretzka ve Kim'in de Milan'ın listesinde olduğu iddia ediliyor
Bunun yanı sıra, iki Bayern oyuncusunun da Milan'a transfer olabileceği konuşuluyor. Birincisi, yaz transfer döneminde bedelsiz olarak ayrılacak olan Leon Goretzka'nın transferi için yoğun çalışmalar yürütüldüğü bildiriliyor. İkincisi ise Min-Jae Kim'in isminin transfer listesinin en üst sıralarında yer aldığı söyleniyor.
Dayot Upamecano ve Jonathan Tah'ın ardından teknik direktör Vincent Kompany'nin savunma merkezinde sadece üçüncü seçenek olan stoper, bir süredir Serie A'ya dönüşle anılıyor. 2023 yılında, Güney Koreli oyuncu SSC Napoli'den Münih'e 50 milyon euroya transfer olmuştu.
2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen, geçen yaz satış adayı olarak gösterildikten sonra Bayern'in ona engel olmayacağı düşünülüyor. Ancak Kim kalmaya karar verdi ve genel olarak rolünü kabullendiği söyleniyor. Yine de sezon sonunda bu tutum değişebilir.
Nicolas Jackson: FC Bayern'deki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 27 Gol 8 Asist 4 Oynama süresi 971