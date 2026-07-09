Göz alıcı bir transfer yaklaşıyor! FC Barcelona, BVB’den Karim Adeyemi’yi kadrosuna katmak istiyor

Ancak bu habere göre, 24 yaşındaki oyuncunun bu yaz BVB’den ayrılmak istediği tek kulüp Barça’dır. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Katalanlar şu anda Dortmund’dan bir yanıt bekliyor. Marca’nın verdiği bilgilere göre, Adeyemi ile Blaugrana arasında tüm sözleşme şartları konusunda zaten bir anlaşma var. BVB’nin Adeyemi için yaklaşık 50 milyon euro talep ettiği söyleniyor.

Dortmund ile artık yıldız menajer Jorge Mendes tarafından temsil edilen Adeyemi arasında 2027'nin ötesine uzanan bir sözleşme uzatması konusundaki görüşmeler, Bild gazetesi tarafından son olarak "başarısızlığa mahkum" olarak nitelendirildi; çünkü her iki tarafın "arasında uçurumlar" olduğu belirtildi. Adeyemi’nin şu anda yıllık yaklaşık 6,5 milyon avro kazandığı belirtiliyor, ancak görünüşe göre on milyonun üzerinde bir ücret ve sözleşme uzatılması durumunda bir çıkış maddesi talep etti.

BVB yöneticileri, 11 kez milli forma giymiş olan oyuncunun performansında defalarca sergilediği bariz dalgalanmalar da göz önüne alındığında, bu talepleri tam olarak karşılamak istemiyor gibi görünüyor. Ruhr Nachrichten’in son haberine göre, Adeyemi ile müzakerelerin bu kadar tıkanması nedeniyle son haftalarda BVB karar vericileri arasında “gerginlik” yaşandığı belirtiliyor.