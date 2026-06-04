Görevdeki başkan Florentino Pérez, Ibrahima Konaté ve José Mourinho ile göz doldururken, rakibi Enrique Riquelme ise Erling Haaland ve Rodri'yi transfer edeceğini vaat ediyor. Real Madrid başkanlık seçimleri öncesinde, iki aday da başarılı bir gelecek için birbirlerine "hediyeler" sunarak rekabet ediyor. Seçimlerin Pazar günü yapılması planlanıyor.
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Göz alıcı bir transfer ve devasa bir transfer ücreti: Jose Mourinho, Real Madrid'in yeni teknik direktörü oluyor – tek bir şartla
Olağanüstü seçim için kafa karıştırıcı bir basın toplantısı düzenleyen Perez, Álvaro Arbeloa'nın yerine eski Real Madrid teknik direktörü Mourinho'yu geri getirecek gibi görünüyor. Perez, 63 yaşındaki Mourinho'nun Real Madrid formasıyla göründüğü bir video yayınladı. Portekizli teknik adam videoda sadece "evet" diyor.
Benfica Perşembe günü borsaya yaptığı zorunlu açıklamada, Pérez'in seçimleri kazanması halinde Mourinho'yu transfer etmek için "kararlı niyetinde" olduğunu doğruladı ve yıldız teknik direktör için 15 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti belirledi. Şimdiye kadar 6 milyon avro olduğu tahmin ediliyordu.
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Real Madrid: Enrique Riquelme, taraftarlara Haaland ve Rodri'yi vaat ediyor
Ayrıca, görevdeki başkan Perez, eski Bundesliga oyuncusu Konate’yi Madrid’e getirmek istiyor. Seçilmesi halinde, transfer ücreti gerektirmeyen bu stoper, Liverpool’dan ayrıldıktan sonra İspanya’nın en başarılı kulübüne katılacak.
Rakibi Riquelme ise transfer ücreti gerektirmeyen transferlerle yetinmedi. Antena 3'e verdiği demeçte, Manchester City'den yıldız forvet Haaland'ı transfer etmek istediğini, çünkü Haaland'ın Real'e gelmek istediğini söyledi. Orta saha oyuncusu Rodri ise "Manchester City ile bir sözleşmesi var ve biz buna saygı duymalıyız. Ancak pazartesi günü görüşmelere başlayacağız."
Rodri, defansif orta saha boşluğunu doldurabilir ve profile uyuyor. "Başkan olursam, o Real Madrid için oynayacak," diye söz verdi Riquelme.