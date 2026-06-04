Göz alıcı bir transfer ve devasa bir transfer ücreti: Jose Mourinho, Real Madrid'in yeni teknik direktörü oluyor – tek bir şartla

Olağanüstü seçim için kafa karıştırıcı bir basın toplantısı düzenleyen Perez, Álvaro Arbeloa'nın yerine eski Real Madrid teknik direktörü Mourinho'yu geri getirecek gibi görünüyor. Perez, 63 yaşındaki Mourinho'nun Real Madrid formasıyla göründüğü bir video yayınladı. Portekizli teknik adam videoda sadece "evet" diyor.

Benfica Perşembe günü borsaya yaptığı zorunlu açıklamada, Pérez'in seçimleri kazanması halinde Mourinho'yu transfer etmek için "kararlı niyetinde" olduğunu doğruladı ve yıldız teknik direktör için 15 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti belirledi. Şimdiye kadar 6 milyon avro olduğu tahmin ediliyordu.