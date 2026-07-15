Göz alıcı bir transfer mi? BVB’nin PSG’nin Dünya Kupası kadrosundaki oyuncuyla temasa geçtiği iddia ediliyor

Dünya Kupası’nda Senegal’in dört maçının hepsinde forma giyen ve tam da ilk grup maçında Fransa’ya karşı turnuvadaki tek golünü atan Mbaye’nin Paris’teki sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

En azından ligde 18 yaşındaki oyuncu düzenli olarak forma giyiyor (998 dakika, üç gol, iki asist), ancak Şampiyonlar Ligi’nde en geç eleme turlarından itibaren tamamen kenara itildi. Bu nedenle Mbaye, en üst seviyede daha fazla süre alabilmek için yaz transfer döneminde bir fırsat arayabilir.

PSG, bu hücumdaki cevheri kiralık olarak da gönderebilir. BVB dışında da talepler olduğu söyleniyor. Özellikle Johan Manzambi’nin muhtemel yeni kulübü Aston Villa’nın ilgilendiği belirtiliyor.