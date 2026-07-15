Transfer muhabiri Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, BVB, Senegalli kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye ile temasa geçerek, Paris’teki yıldızlar topluluğundaki mevcut durumu hakkında bilgi almaya çalıştı.
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Göz alıcı bir transfer mi? BVB’nin PSG’nin Dünya Kupası kadrosundaki oyuncuyla temasa geçtiği iddia ediliyor
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Dünya Kupası’nda Senegal’in dört maçının hepsinde forma giyen ve tam da ilk grup maçında Fransa’ya karşı turnuvadaki tek golünü atan Mbaye’nin Paris’teki sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
En azından ligde 18 yaşındaki oyuncu düzenli olarak forma giyiyor (998 dakika, üç gol, iki asist), ancak Şampiyonlar Ligi’nde en geç eleme turlarından itibaren tamamen kenara itildi. Bu nedenle Mbaye, en üst seviyede daha fazla süre alabilmek için yaz transfer döneminde bir fırsat arayabilir.
PSG, bu hücumdaki cevheri kiralık olarak da gönderebilir. BVB dışında da talepler olduğu söyleniyor. Özellikle Johan Manzambi’nin muhtemel yeni kulübü Aston Villa’nın ilgilendiği belirtiliyor.
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BVB transferleri: Guirassy meselesinin belirsizliği “tıkanıklığa” neden oluyor
BVB’de spor direktörü Lars Ricken, kısa süre önce transfer döneminin kapanmasına kadar mutlaka gerçekleştirilmek istenen “bir, iki, üç gerçekten iyi transfer” yapacağını duyurmuştu. Bu bağlamda son dönemde, TSG Hoffenheim’dan çıkış maddesi yoluyla transfer edilebilecek Fisnik Asllani ve Club Brugge’den Nicolo Tresoldi umut vaat eden adaylar olarak gösteriliyordu.
Asllani konusunda RB Leipzig'in araya girmeye niyetli olduğu görülüyor; zira BVB, başta Serhou Guirassy'nin geleceği olmak üzere, kendi kadrosundaki henüz netleşmemiş sorunlarla uğraşıyor. En azından Karim Adeyemi'nin FC Barcelona'ya transferi artık kesin olarak kabul ediliyor ve bunun sadece bir zaman meselesi olduğu düşünülüyor. Mbaye, kanatta onun yerine geçebilir.
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BVB, Julian Brandt'ın yerine Karetsas'ı transfer edecek gibi görünüyor
Bu arada, Asllani’nin kendisi şu anda Dortmund’a transfer olacağını artık pek beklemiyor gibi görünüyor. DFB’nin yıldızı Tresoldi ile transfer konusunda bir anlaşmaya varıldığı söyleniyor, ancak oyuncunun Serie A’ya transfer olmayı daha çok tercih ettiği belirtiliyor. Orada AS Roma en büyük favori olarak görülüyordu, ancak görünüşe göre “ebedi şehir”de de oyuncu satışları şeklinde domino taşlarının devrilmesi gerekiyor.
Ricken’in listesinde kastetmiş olabileceği BVB’nin üçüncü “gerçekten iyi transferi” ise oldukça olası görünüyor. Julian Brandt’ın halefi olarak KRC Genk’ten Konstantinos Karetsas’ın geleceği söyleniyor. Sky’a göre, oyun kurucu ile anlaşmaya varılmış durumda. Sadece transfer ücreti, henüz netleştirilmesi gereken önemli bir detay olarak kalıyor. Genk 35 milyon euro talep ederken, BVB sadece 30 milyon euro vermek istiyor.
Şu anda BVB, stoper Joane Gadou, sol bek Kaua Prates ve orta saha oyuncusu Justin Lerma ile üç önemli ancak henüz çok genç yeni transferi kadrosuna kattı; buna karşılık Niklas Süle (kariyerini sonlandırdı), Julian Brandt (sözleşmesi sona erdi) ve Salih Özcan (Beşiktaş) gibi tecrübeli oyuncular kulüpten ayrıldı.
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