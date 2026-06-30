Bild gazetesi, SGE ile Bayern’in son bir buçuk yıldır ikinci lig takımı Hannover 96’ya kiraladığı 20 yaşındaki oyuncu arasında “oldukça ilerlemiş görüşmeler” yapıldığını bildiriyor.
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Göz alıcı bir transfer konusunda görüşmeler ileri aşamaya mı geldi? FC Bayern, bir orta saha oyuncusunu Eintracht Frankfurt’a gönderebilir
Aseko’nun geçen sezon gösterdiği güçlü performansın ardından Hannover, satın alma opsiyonunu kullanmış olsa da, FCB sadece 1,5 milyon avro tutarındaki geri alım maddesinden yararlanarak bu yetenekli orta saha oyuncusunu şimdilik Säbener Straße’ye geri getirdi; burada 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Ancak Aseko şimdi hemen başka bir takıma geçebilir ve kariyerinde bir sonraki adımı Münih’teki bir Bundesliga rakibinde atabilir.
Bild gazetesine göre, Alman U21 milli takım oyuncusu ile Eintracht arasında sözlü bir anlaşma bile çok yakında imzalanacak. 2030'a kadar geçerli dört yıllık bir sözleşme artı bir yıl uzatma opsiyonu söz konusu; Frankfurt'ta, yurt dışından gelen diğer önemli taliplere rağmen Aseko'nun Hessen ekibini seçeceğinden emin olunduğu belirtiliyor.
Diğerleri arasında AS Roma ve Brighton & Hove Albion'un da Berlin doğumlu oyuncuya teklifte bulunduğu söyleniyor. Aseko, 2025/26 sezonunda 96'nın en önemli oyuncularından biriydi ve bu performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İkinci Lig'de oynadığı 32 maçta üç gol attı ve altı asist yaptı.
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FC Bayern’de bir gelecek var mı? Frankfurt’ta Noel Aseko’nun doğrudan önemli bir rol üstlenmesi planlanıyor
Bayern’de, takımdan ayrılan Leon Goretzka’nın yerini Aseko ile doldurma yönünde düşünceler olduğu söyleniyor. FCB teknik direktörü Vincent Kompany, bu orta saha oyuncusunun büyük bir hayranı olarak biliniyor ve Aseko’nun Hannover’e kiralanmasından önce de onu düzenli olarak A takım antrenmanlarına katmıştı.
Aseko, 2022 yılında Hertha BSC'den Bayern'in altyapısına geçmişti; rekor şampiyonun U19 takımında 22, Regionalliga'daki ikinci takımında ise 30 kez forma giydi.
Frankfurt’ta Aseko’nun Bundesliga’da hızla yerini sağlamlaştırma şansı, Bayern’in lüks kadrosuna kıyasla kesinlikle daha yüksek olacaktır. Bild gazetesine göre, geçen sezon ligi sekizinci sırada tamamlayan takımın bu yaz için en çok istediği oyunculardan biri Aseko’dur. Transfer gerçekleşirse, Eintracht’ta orta sahanın merkezinde önemli bir bileşen olarak planlandığı belirtiliyor.
Bayern, Aseko’nun takımda kalması yerine satılmasına karar verirse, en az on ila on iki milyon avroluk bir transfer ücreti söz konusu olacak. FCB spor direktörü Max Eberl ile Frankfurt’taki muadili Markus Krösche arasındaki iyi ilişkiler – ikili, Nathaniel Brown’ın Münih’e transferini de tamamlamak üzere – Aseko’nun Frankfurt’a olası bir transferine olumlu katkı sağlayabilir.
Noel Aseko: Geçtiğimiz sezondaki istatistikleri
Maçlar
33
Gol
3
Asist
6