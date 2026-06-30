Göz alıcı bir transfer konusunda görüşmeler ileri aşamaya mı geldi? FC Bayern, bir orta saha oyuncusunu Eintracht Frankfurt’a gönderebilir

Aseko’nun geçen sezon gösterdiği güçlü performansın ardından Hannover, satın alma opsiyonunu kullanmış olsa da, FCB sadece 1,5 milyon avro tutarındaki geri alım maddesinden yararlanarak bu yetenekli orta saha oyuncusunu şimdilik Säbener Straße’ye geri getirdi; burada 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Ancak Aseko şimdi hemen başka bir takıma geçebilir ve kariyerinde bir sonraki adımı Münih’teki bir Bundesliga rakibinde atabilir.

Bild gazetesine göre, Alman U21 milli takım oyuncusu ile Eintracht arasında sözlü bir anlaşma bile çok yakında imzalanacak. 2030'a kadar geçerli dört yıllık bir sözleşme artı bir yıl uzatma opsiyonu söz konusu; Frankfurt'ta, yurt dışından gelen diğer önemli taliplere rağmen Aseko'nun Hessen ekibini seçeceğinden emin olunduğu belirtiliyor.

Diğerleri arasında AS Roma ve Brighton & Hove Albion'un da Berlin doğumlu oyuncuya teklifte bulunduğu söyleniyor. Aseko, 2025/26 sezonunda 96'nın en önemli oyuncularından biriydi ve bu performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İkinci Lig'de oynadığı 32 maçta üç gol attı ve altı asist yaptı.



