İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Eintracht Frankfurt'un eski forveti, Ocak ile Temmuz 2025 arasında kiralık olarak forma giydiği Juventus Turin'e geri dönme fikrini değerlendiriyor.
Göz alıcı bir transfer gerçekleşecek mi? 95 milyon avroluk oyuncu kesinlikle takım değiştirmek istiyor
Ancak Kolo Muani'nin transferini finanse edebilmek için, "Yaşlı Kadın"ın önce transfer gelirleri elde etmesi gerekiyor. Gazete, bu nedenle bir takasın da gerçekleşebileceğini öne sürüyor: Kolo Muani Torino'ya giderken, karşılığında Juve'nin forveti Jonathan David Paris Saint-Germain'e transfer olacak.
Kolo Muani'nin İtalya'nın rekor şampiyonu ile transfer konusunda anlaşmaya vardığı söyleniyor - ve bu hiç de sürpriz değil. Eintracht Frankfurt'tan ayrıldığından bu yana en iyi dönemini, Bianconeri forması giydiği altı ayda geçirdi. Tüm turnuvalarda oynadığı 22 maçta 10 gol attı, ayrıca 3 golün de hazırlayıcısı oldu.
Kolo Muani, 95 milyon euroya Eintracht Frankfurt'tan PSG'ye transfer oldu
27 yaşındaki Fransız oyuncu, 2023 yazında 95 milyon euroya SGE'den Paris'e transfer olmuştu, ancak orada kendisine yöneltilen yüksek beklentileri karşılayamadı. Bir buçuk yılın ardından Serie A'daki Juve'ye kiralandı, ardından Tottenham Hotspur'a bir kiralık transfer daha gerçekleşti.
Londra'da Kolo Muani formunu yakalayamıyor. Spurs'ta düzenli olarak forma giyiyor olsa da, istatistikleri beklentilerin altında kalıyor. Premier League'de 23 maçta sadece bir gol ve bir asist kaydetti. Paris'te 30 Haziran 2028'e kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.
Randal Kolo Muani: 2025/2026 Sezonu Performans İstatistikleri
Yarışma
Maçlar
Goller
Asistler
Oynama Süresi
Premier Lig
23
1
1
1.235
Şampiyonlar Ligi
9
4
2
450
FA Kupası
1
0
1
59
Lig Kupası
1
0
0
25