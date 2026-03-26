Göz alıcı bir transfer gerçekleşecek mi? 95 milyon avroluk oyuncu kesinlikle takım değiştirmek istiyor

Ancak Kolo Muani'nin transferini finanse edebilmek için, "Yaşlı Kadın"ın önce transfer gelirleri elde etmesi gerekiyor. Gazete, bu nedenle bir takasın da gerçekleşebileceğini öne sürüyor: Kolo Muani Torino'ya giderken, karşılığında Juve'nin forveti Jonathan David Paris Saint-Germain'e transfer olacak.

Kolo Muani'nin İtalya'nın rekor şampiyonu ile transfer konusunda anlaşmaya vardığı söyleniyor - ve bu hiç de sürpriz değil. Eintracht Frankfurt'tan ayrıldığından bu yana en iyi dönemini, Bianconeri forması giydiği altı ayda geçirdi. Tüm turnuvalarda oynadığı 22 maçta 10 gol attı, ayrıca 3 golün de hazırlayıcısı oldu.