Salah, geçtiğimiz sezon FC Liverpool ile yaz aylarında erken ayrılma konusunda anlaşmaya varmıştı; Reds formasıyla geçirdiği dokuz yılın ardından Mısırlı oyuncu, 1 Temmuz’dan itibaren kulüpsüz kaldı.

34 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında AS Roma'dan Liverpool'a transfer olmuştu. Kırmızılar formasıyla tüm turnuvalarda oynadığı 442 maçta 257 gol attı ve 123 asist yaptı.

Ayrıca bu hücum oyuncusu, Mısır Milli Takımı ile kısa süre önce ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’na katıldı. Turnuvada Kuzey Afrikalılar son 16 turuna kadar yükseldi, ancak burada son dünya şampiyonu Arjantin’e 2-3’lük skorla kıl payı yenildi.