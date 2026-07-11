The Athletic’in verdiği bilgilere göre, Sporting Kansas City, 34 yaşındaki hücum oyuncusu için yapılan transfer yarışına dahil oldu ve bu oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.
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Göz alıcı bir dönüş mü? Liverpool’dan ayrılmasının ardından Mohamed Salah’ın önünde yeni bir transfer seçeneği açılmış gibi görünüyor
ABD Major League Soccer’dan gelen tüm teklifler arasında, Orta Batı’daki kulübün transferi gerçekleştirme şansının en yüksek olduğu söyleniyor. Bununla birlikte, transferin henüz kesinleşmiş olduğu söylenemez.
Sonuçta Salah, hâlâ Avrupa’da kalmayı ya da mali açıdan cazip olan Suudi Arabistan’a transfer olmayı tercih ediyor. Ancak son zamanlarda potansiyel alıcılar konusunda ortalık oldukça sessizleşti; Mısırlı oyuncunun önünde pek fazla seçenek bulunmuyor.
- AFP
Mohamed Salah, 1 Temmuz itibarıyla Liverpool FC’den ayrıldı
Salah, geçtiğimiz sezon FC Liverpool ile yaz aylarında erken ayrılma konusunda anlaşmaya varmıştı; Reds formasıyla geçirdiği dokuz yılın ardından Mısırlı oyuncu, 1 Temmuz’dan itibaren kulüpsüz kaldı.
34 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında AS Roma'dan Liverpool'a transfer olmuştu. Kırmızılar formasıyla tüm turnuvalarda oynadığı 442 maçta 257 gol attı ve 123 asist yaptı.
Ayrıca bu hücum oyuncusu, Mısır Milli Takımı ile kısa süre önce ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’na katıldı. Turnuvada Kuzey Afrikalılar son 16 turuna kadar yükseldi, ancak burada son dünya şampiyonu Arjantin’e 2-3’lük skorla kıl payı yenildi.
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