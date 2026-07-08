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"Gösteriş meraklısı olmak istiyor" - Jude Bellingham, Wayne Rooney ve Paul Gascoigne'nin de yer aldığı İngiltere'nin seçkin "kibirli"ler kulübüne katıldı
Başka kim var? Bellingham, 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere’nin yıldızı olacak
Kuzey Amerika’daki performansına bakıldığında oldukça dikkat çekici bir şekilde, bir başka büyük uluslararası turnuva öncesinde Bellingham’ın Thomas Tuchel’in kadrosunda yer alması bile sorgulanmıştı.
Morgan Rogers'ın 10 numara pozisyonunda ciddi bir rekabet ortamı yaratması ve Phil Foden, Cole Palmer ve Morgan Gibbs-White gibi isimlerin kadro dışında kalmasıyla, baskı Real Madrid'in oyun kurucu "Galactico"sunun omuzlarına yüklendi.
Euro 2024’teki ikonik “başka kim olabilir ki” sevinciyle gündeme gelen Bellingham, büyük maçların adamı olduğunu bir kez daha kanıtladı ve onu hemen yazıp atanları alay konusu haline getirdi. 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk golünü, İngiltere’yi Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ederek turnuvaya en iyi başlangıcı yapmasını sağlayan maçta attı.
Panama ile oynanan çekişmeli maçta skoru açan da oydu; ardından son 16 turunda Meksika karşısında gerçek performansını sergiledi. Azteka Stadyumu’nda, yüksek irtifada ve coşkulu ev sahibi taraftarların önünde oynanan o maçta attığı arka arkaya iki gol, Üç Aslanlar’ın FIFA’nın en önemli turnuvasında elde ettiği en unutulmaz başarılarından birine imza atmasına yardımcı oldu.
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Bellingham neden Gazza ve Rooney ile aynı yetenek havuzuna sahip?
Bellingham, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor; 23 yaşındaki oyuncu, eski efsaneler Gazza ve Rooney’e benzer bir şekilde, maçın gidişatını değiştirebilecek parlak anlar sergileyebiliyor. İngiltere’nin günümüz sihirbazının da benzer bir konuma sahip olup olmadığı sorulduğunda, eski savunma oyuncusu Walker – Wiz Slots ile yaptığı işbirliği kapsamında – GOAL’a şunları söyledi: “Jude, önemli maçlarda, kritik anlarda sahneye çıkıyor. Rooney de böyle yapar, Gazza da böyle yapar, tüm büyük oyuncular böyle yapar.
“Ayrıca o üstün bir atlet. Koşma mesafesi ve ilk dakikadan son dakikaya kadar sergilediği güç açısından muhtemelen dünyanın en iyi atleti. Ve her şeyden öte, Jude ceza sahasına girdiğinde tek bir amaç için girer. Sayıyı doldurmak için girmez, gol atmak için girer. Ve bence bu, takımınızda olması harika bir şey, çünkü yük sadece Harry [Kane]’in omuzlarında değil. Jude, oynadığı her maçta gol atmak için sahaya çıkacak. Gücü, atletizmi ve kazanma azmiyle, bu onu dünyanın en iyileri kategorisine sokuyor.”
Bellingham’ın ‘gösterişçi’ ve ‘kendini beğenmiş’ olması iyi bir şey
Bellingham’ın en parlak spot ışıklarının altına itildiğinde gerçekten keyif alıp almadığı konusunda daha fazla sorgulandığında, 1990 Dünya Kupası’nda forma giymiş eski Three Lions yıldızı Walker şunları ekledi: “Kesinlikle. O, sahnenin yıldızı. Sahnenin yıldızı olmaya çalışmaktan büyük keyif alıyor. Bence onu motive eden şey bu. Gösterişçi, kendini beğenmiş biri olmak istiyor.
“Kibirli ve gösterişçi olmakta bir sakınca yok, ama bunu sahada sergilemelisin. O bunu yapıyor ve bu onun gücü. Bence bunu kısıtlamaya çalıştığında – sporda buna kibir deriz – o kibir gerekli. Ondan bunu kısıtlamaya çalışırsan, oyununun yarısını elinden almış olursun. Çünkü pek çok oyuncu var; hepimiz saha dışında, dünyanın en geveze, kendini beğenmiş, sanki dünyanın en iyi futbolcularıymış gibi dolaşan oyuncuları defalarca gördük. Cumartesi öğleden sonra geldiğinde, gerçekten zorlu takımlarla, büyük takımlarla oynadığınızda, bazen ortadan kaybolurlar. Jude ortadan kaybolmaz.”
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Kupa avcıları: Bellingham, Kane ile birlikte İngiltere’nin hücumunu yönetiyor
Bellingham, İngiltere’nin küresel zafer arayışında geri planda kalmadı ya da ortadan kaybolmadı. Eğer bu yaz, kupa konusunda yaşanan 60 yıllık acı dolu dönem sona erecekse, o bu sürecin tam merkezinde yer alacak.
Rekor golcüsü ve takımın ruhu olan kaptan Kane gibi diğer oyuncular da üzerlerine düşen görevi yerine getiriyorlar, ancak Rooney ve Gascoigne ile aynı hamurdan yoğrulmuş bu Birminghamlı oyuncu, öne çıkarak takımın itici gücü haline geldi ve sarsılmaz özgüvenini en iyi şekilde kullanıyor.
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