"Gösteriş meraklısı olmak istiyor" - Jude Bellingham, Wayne Rooney ve Paul Gascoigne'nin de yer aldığı İngiltere'nin seçkin "kibirli"ler kulübüne katıldı

Kuzey Amerika’daki performansına bakıldığında oldukça dikkat çekici bir şekilde, bir başka büyük uluslararası turnuva öncesinde Bellingham’ın Thomas Tuchel’in kadrosunda yer alması bile sorgulanmıştı.

Morgan Rogers'ın 10 numara pozisyonunda ciddi bir rekabet ortamı yaratması ve Phil Foden, Cole Palmer ve Morgan Gibbs-White gibi isimlerin kadro dışında kalmasıyla, baskı Real Madrid'in oyun kurucu "Galactico"sunun omuzlarına yüklendi.

Euro 2024’teki ikonik “başka kim olabilir ki” sevinciyle gündeme gelen Bellingham, büyük maçların adamı olduğunu bir kez daha kanıtladı ve onu hemen yazıp atanları alay konusu haline getirdi. 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk golünü, İngiltere’yi Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ederek turnuvaya en iyi başlangıcı yapmasını sağlayan maçta attı.

Panama ile oynanan çekişmeli maçta skoru açan da oydu; ardından son 16 turunda Meksika karşısında gerçek performansını sergiledi. Azteka Stadyumu’nda, yüksek irtifada ve coşkulu ev sahibi taraftarların önünde oynanan o maçta attığı arka arkaya iki gol, Üç Aslanlar’ın FIFA’nın en önemli turnuvasında elde ettiği en unutulmaz başarılarından birine imza atmasına yardımcı oldu.