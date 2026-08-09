Çok da uzun olmayan bir süre önce, gizemli eğlendiricilerin Avrupa genelindeki ligleri ve dünya çapındaki uluslararası turnuvaları aydınlattığı bir dönem vardı. George Best'ten Neymar'a, Paul Gascoigne üzerinden Ronaldinho'ya kadar, kaprisli maç kazandıran oyuncular oldukça yaygındı.

Dünyanın dört bir yanındaki izleyicileri büyülüyorlardı; sahadaki gösterileri çoğu zaman tek başına bilet parasına değiyordu. Ancak futbol yıllar içinde değişti ve fiziksel güç ile atletizme daha fazla önem verilmeye başlandı.

Bu da dikkat çekici 10 numaraların artık bir bakıma ender bulunan bir tür haline gelmesine yol açtı; sahip oldukları özellikler bir zamanlar olduğu kadar sıcak karşılanmıyor. Hatta Brezilya ve Arjantin bile, dünyanın o bölgesinden çıkmış ikonik isimler arasında Rivaldo, Kaka, Diego Maradona ve Lionel Messi'nin de bulunmasına rağmen, repertuvarı dolu sportif sihirbazlar yetiştirmekte zorlanıyor.