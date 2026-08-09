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Gösteri ustası Lee Trundle, modern trende karşı çıkan Premier League yıldızlarını açıkladı: Arsenal'ın yıldızının da yer aldığı eğlence ustaları listesine, Manchester City'nin 'eski usul' sihirbazı da katıldı
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Bir sonraki Gazza, Ronaldinho ya da Messi nereden çıkacak?
Çok da uzun olmayan bir süre önce, gizemli eğlendiricilerin Avrupa genelindeki ligleri ve dünya çapındaki uluslararası turnuvaları aydınlattığı bir dönem vardı. George Best'ten Neymar'a, Paul Gascoigne üzerinden Ronaldinho'ya kadar, kaprisli maç kazandıran oyuncular oldukça yaygındı.
Dünyanın dört bir yanındaki izleyicileri büyülüyorlardı; sahadaki gösterileri çoğu zaman tek başına bilet parasına değiyordu. Ancak futbol yıllar içinde değişti ve fiziksel güç ile atletizme daha fazla önem verilmeye başlandı.
Bu da dikkat çekici 10 numaraların artık bir bakıma ender bulunan bir tür haline gelmesine yol açtı; sahip oldukları özellikler bir zamanlar olduğu kadar sıcak karşılanmıyor. Hatta Brezilya ve Arjantin bile, dünyanın o bölgesinden çıkmış ikonik isimler arasında Rivaldo, Kaka, Diego Maradona ve Lionel Messi'nin de bulunmasına rağmen, repertuvarı dolu sportif sihirbazlar yetiştirmekte zorlanıyor.
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Yine de bu eğilime karşı çıkan seçili birkaç isim var; GOAL'e livescore.com aracılığıyla özel açıklamalarda bulunan Trundle, kendisini ayağa kaldıran isimleri seçmesi istendiğinde şunları söyledi: “Biliyor musun? Bana göre oyunun bu tarafı kayboluyor. Bir bakıma üzücü, çünkü artık işin büyük kısmı topa sahip olmaya dayanıyor. Gerçekten bireysel oyuncu pek yok.
“Premier League'e bakarsanız, izlemekten keyif aldığım isimlerin başında muhtemelen Eze gelir. Ondan hoşlanıyorum çünkü topu almak ve adam eksiltmek istiyor. City'de [Jeremy] Doku'yu da seviyorum, Cherki'yi de. İnanılmaz. Muhtemelen biraz eski usul bir yanı var; küçük çalımlar ve beceriler deniyor. Eğlendirmeyi seviyor.
“Benim için futbol oynamaktan keyif alma şekli de bu. Bunu izlemeye bayılıyorum. İnsanların kendilerini ifade etmesini seviyorum. Yaptıkları her harekette hemen dikkat kesiliyorum. En çok keyif aldığım üç isim muhtemelen bunlar.”
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Modern futbolda neden daha az oyun kurucu var?
Günümüzde oyun kurucuların azalmasının nedenini açıklaması istendiğinde Trundle şunları söyledi: “Bence bunun nedeni, saha dışında elimizde çok fazla bilgi olması ve pas isabet oranınızın önünüze konması. Maçtan sonra her türlü bilgi kaydediliyor. Bence oyuncular artık kendi verilerine bakıyor ve bazen risk almak ya da bir şeyler denemek yerine biraz daha garanti oynuyor.
“Bence artık futbolu oynama şeklimiz topa sahip olmak üzerine kurulu. Top bizdeyse diğer takım gol atamaz. Sadece sabırlı olunuyor. Ama bana göre futbol, insanların hata yaptığı anlarla ilgili; topu ceza sahasına gönderirsiniz, savunmacı uzaklaştırmaya çalışır ama topu düzgün temizleyemez ve top birinin önüne düşer.
“Ben sadece önde oynamayı, mümkün olduğunca çok risk almayı, mümkün olduğunca çok şut çekmeyi, mümkün olduğunca çok orta yapmayı seviyorum. Bence artık günümüzde bu oyun içinden çıkıyor çünkü insanlar oyunu daha güvenli oynamak istiyor. Bana göre izlerken aynı oyun değil.”
Oyuncu gelişimi sorunu küresel futbolu etkiliyor
Trundle, bunun yalnızca Britanya futbolunun çözmesi gereken değil, küresel bir mesele olduğunu söylerken şöyle devam etti: “Bence bu her yerle ilgili. İnsanların, ‘hadi, git ve bir şeyler yarat’ diyebilecekleri o oyunculara sahip olduğunu düşünmüyorum. Çünkü artık şu anlayışla oynamak istiyorlar: ‘bir bölgede sayısal üstünlük kuralım, sahanın bu tarafına daha fazla oyuncu yığalım ve orada fazladan bir adamımız olsun’. Birinin bire bir bırakıldığını ve sizin de, ‘hadi git, adamını geç’ dediğinizi çok nadir görüyorsunuz.
“Eskiden durum buydu. O tip oyunculara baktığınızda aklınıza Brezilyalı Ronaldo, Ronaldinho geliyor; tabii Messi de diğerlerinin yaptıklarına daha yakın dönemde ortaya çıktı. Artık gerçekten bireysel oynayan kimse yok. Herkesin takım içinde bir rolü var.”
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Geleceğin yıldızları: Ngumoha, Dowman ve Gabriel
Premier League'de Liverpool ve Arsenal'ın genç oyuncuları Rio Ngumoha ve Max Dowman gibi heyecan verici bazı yetenekler yükselişe geçerken, ‘Kid Messi’ olarak lanse edilen JJ Gabriel de Manchester United'da büyük ses getiriyor.
Chelsea kanat oyuncusu Estevao, Brezilya Milli Takımı'nda Neymar'ın uygun bir halefi olabilir. Arjantin ise sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi emekliliğe yönelmeden önce bir başka Messi bulmayı umuyor. Trundle da maçın kaderini değiştiren oyuncuların yetiştirilmesine daha fazla önem verilmesini isteyenler arasında yer alıyor.
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