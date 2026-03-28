Forvet Nicolo Tresoldi, Cuma akşamı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya U21 takımının Kuzey İrlanda'yı 3-0 yendiği maçta attığı iki golle dikkatleri üzerine çekmeden önce de birçok uluslararası üst düzey kulübün radarına girmiş olmalı. Sky'ın haberine göre, 21 yaşındaki oyuncu önümüzdeki yaz Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulübe transfer olmayı hedefliyor.
Görüşmelerin şimdiden başladığı söyleniyor: U21 yıldızı Nicolo Tresoldi yaz aylarında Bundesliga'ya transfer olacak mı?
Buna göre, şu anda FC Brugge forması giyen Tresoldi'nin menajer ekibi, gelecek yıl muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İspanya, İtalya ve Almanya'dan kulüplerle kapalı kapılar ardında görüşmeler yürütüyor; ancak somut isimler belirtilmiyor.
Belçika'da, teknik direktör Ivan Leko'nun takımında 48 resmi maçta 17 gol atarak güçlü bir sezon geçiren Alman-İtalyan oyuncu, görünüşe göre bir sonraki adımı atmak istiyor ve 2029'a kadar süren sözleşmesine rağmen, 25 ila 30 milyon euro arasında bir bedel karşılığında kulüpten ayrılabilir.
Almanya mı, İtalya mı: Tresoldi nasıl karar verecek?
Tresoldi, 2025 yazında, Slovakya'da düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası'nda final maçını kaybettikten kısa bir süre sonra Hannover 96'dan 7,5 milyon avroya Belçika'ya transfer olmuş ve orada Şampiyonlar Ligi'nde de büyük ses getirmişti. "Birçok kişi bunun belki de doğru yol olmadığını, Almanya'da kalmam gerektiğini düşünüyordu. Ama içimden bir ses doğru olduğunu söylüyordu, bu doğru karardı" dedi Tresoldi.
Yakın gelecekte alınması gereken bir diğer karar ise A Milli Takım seçimi. İtalyan bir baba ve Arjantinli bir annenin oğlu olarak İtalya'nın Cagliari kentinde doğan Tresoldi, çok küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındı ve bugüne kadar tüm genç milli takımlarda forma giydi.
Dünya Kupası şansı var mı? Tresoldi, Nagelsmann ile temas halinde değil
Ancak İtalyan Futbol Federasyonu durumu yakından takip ediyor. Tresoldi, Ekim ayında "Gattuso benimle konuşmak isterse çok sevinirim" diyerek Squadra Azzurra için bir kapı aralığı bırakmış olsa da, DFB'yi bilinçli bir şekilde tercih ettiğini de belirtmişti.
İtalya, play-off finalinde Bosna'yı yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanırsa, Tresoldi bu fırsatı pek de geri çevirmeyecektir. Bu durumda DFB, Josip Stanisic (Hırvatistan), Can Uzun veya Kenan Yıldız (her ikisi de Türkiye) gibi oyuncuların ardından bir başka üst düzey yeteneği daha kaybetmiş olacaktır.
Her halükarda, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann ile henüz bir temas kurulmadı. Salı günü Alman U21 takımında, DFB takımında Dünya Kupası'na katılma şansı sorulduğunda Tresoldi, "Bana kimse ulaşmadı" dedi.
Nicolo Tresoldi: 2025/26 Sezonu Performans Verileri
Yarışma
Maçlar
Goller
Asistler
Jupiler Pro League
30
13
3
Şampiyonlar Ligi
10
3
1
Şampiyonlar Ligi Elemeleri
4
1
1
Volkswagen Süper Kupa
1
-
-
Croky Kupası
3
-
-