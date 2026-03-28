Görüşmelerin şimdiden başladığı söyleniyor: U21 yıldızı Nicolo Tresoldi yaz aylarında Bundesliga'ya transfer olacak mı?

Buna göre, şu anda FC Brugge forması giyen Tresoldi'nin menajer ekibi, gelecek yıl muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İspanya, İtalya ve Almanya'dan kulüplerle kapalı kapılar ardında görüşmeler yürütüyor; ancak somut isimler belirtilmiyor.

Belçika'da, teknik direktör Ivan Leko'nun takımında 48 resmi maçta 17 gol atarak güçlü bir sezon geçiren Alman-İtalyan oyuncu, görünüşe göre bir sonraki adımı atmak istiyor ve 2029'a kadar süren sözleşmesine rağmen, 25 ila 30 milyon euro arasında bir bedel karşılığında kulüpten ayrılabilir.