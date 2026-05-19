Görüşmelerin çoktan başladığı söyleniyor: Salih Özcan, BVB'den ayrıldıktan sonra Bundesliga'da kalacak mı?

Köln çevresinde, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun maaş açısından "Geißböcke" için bir numara büyük olduğu yönünde her zamanki karamsar sesler yükselirken, perde arkasındaki gerçeklik görünüşe göre farklı: Habere göre, FC yöneticileri ile oyuncu tarafı arasında halihazırda doğrudan ve yoğun bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede henüz somut rakamlardan söz edilmedi.

Özcan, Borussia Dortmund'da geçirdiği dört yılın ardından kısa süre önce takımdan ayrıldı. 2022 yazında ayrılmadan önce neredeyse 15 yıl boyunca FC forması giyen (arada Holstein Kiel'e kiralanması da dahil) Köln doğumlu oyuncunun kalbini tamamen Katedral Şehri'ne kaptırdığı bir sır değil.

Söylentilere göre, milli oyuncu belirli koşullar altında gönlünün kulübüne geri dönmeyi düşünebilir. Özellikle de spor açısından hayal kırıklığı dolu bir sezonu geride bırakması gerekiyor: BVB teknik direktörü Niko Kovac yönetiminde Özcan çok zor bir dönem geçirdi ve çoğunlukla yedek kulübesinde oturdu. Türk milli takımında ise işler onun için tamamen farklı. Burada yetenekleri takdir ediliyor ve yaklaşan Dünya Kupası kadrosunda kesin bir yeri var.