Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi böyle bildiriyor. Habere göre, Özcan'ın geri getirilmesi için planlanan görkemli operasyona yönelik ilgi somut bir hal alıyor.
Görüşmelerin çoktan başladığı söyleniyor: Salih Özcan, BVB'den ayrıldıktan sonra Bundesliga'da kalacak mı?
Köln çevresinde, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun maaş açısından "Geißböcke" için bir numara büyük olduğu yönünde her zamanki karamsar sesler yükselirken, perde arkasındaki gerçeklik görünüşe göre farklı: Habere göre, FC yöneticileri ile oyuncu tarafı arasında halihazırda doğrudan ve yoğun bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede henüz somut rakamlardan söz edilmedi.
Özcan, Borussia Dortmund'da geçirdiği dört yılın ardından kısa süre önce takımdan ayrıldı. 2022 yazında ayrılmadan önce neredeyse 15 yıl boyunca FC forması giyen (arada Holstein Kiel'e kiralanması da dahil) Köln doğumlu oyuncunun kalbini tamamen Katedral Şehri'ne kaptırdığı bir sır değil.
Söylentilere göre, milli oyuncu belirli koşullar altında gönlünün kulübüne geri dönmeyi düşünebilir. Özellikle de spor açısından hayal kırıklığı dolu bir sezonu geride bırakması gerekiyor: BVB teknik direktörü Niko Kovac yönetiminde Özcan çok zor bir dönem geçirdi ve çoğunlukla yedek kulübesinde oturdu. Türk milli takımında ise işler onun için tamamen farklı. Burada yetenekleri takdir ediliyor ve yaklaşan Dünya Kupası kadrosunda kesin bir yeri var.
Özcan'ın birkaç talipçisi var gibi görünüyor
Ancak FC bu yarışta tek başına değil. Geçen kış FC Cenova’ya transferi suya düştükten sonra, şu anda Werder Bremen’in de ilgilendiği söyleniyor. Türk üst düzey kulüplerle ilgili bazı söylentiler de var.
Köln'ün spor direktörü Thomas Kessler için Özcan ile temas hiçbir zaman kopmadı. Kulüpteki tüm kurullar yeşil ışık yakarsa, anlaşma hızla sonuçlanabilir.
Özcan, 177 Bundesliga maçı, 28 milli maç ve 19 Şampiyonlar Ligi maçından edindiği deneyimle, mevcut kadroda eksik olan sağlamlığı ve acil olarak ihtiyaç duyulan liderlik özelliklerini tam da getirecektir. Ayrıca, esnek bir 6 numara ve 8 numara olarak, Köln'ün iki büyük sorununu birden çözecektir.
Köln'ün orta sahasında değişiklik mi var?
Köln'ün ligde kalmayı başarmasıyla birlikte, Tom Krauß için zorunlu satın alma hakkı devreye girdi; oyuncu artık Mainz 05'e kesin olarak transfer oluyor. Isak Johannesson'un da takımda kalacağı kesinleşti. Kulüp, Denis Huseinbasic konusunda ise kararını çoktan verdi: Bosnalı oyuncunun sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de, uygun bir teklif gelmesi halinde kulüpten erken ayrılması bekleniyor.
19 yaşındaki yetenek Felipe Chavez'in de kulüpte kalması büyük bir belirsizlik içeriyor. Genç oyuncu ikinci yarıda sadece 108 dakika sahada kaldı, bu nedenle FC'nin FC Bayern ile anlaşılan orta düzeyde bir milyonluk satın alma opsiyonunu (Münih'in geri satın alma hakkı dahil) kullanıp kullanmayacağı şu anda oldukça şüpheli görünüyor.
Köln, merkezine iki yeni oyuncu transfer etmek istiyor
Bu nedenle Kessler çoktan alternatifler belirlemiş durumda; sonuçta orta saha için iki yeni oyuncu transfer edilecek. Danimarka U21 Milli Takımı oyuncusu Silas Andersen (BK Häcken), kış transfer döneminde zaten en güçlü adaylardan biriydi, ancak daha sonra İsveç’teki sözleşmesini uzattı.
Ellyes Skhiri'nin geri dönüşüyle ilgili romantik hayaller de dolaşıyor. Ancak Tunuslu oyuncu artık 31 yaşında, 2027 yılına kadar Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi var ve FC'de böyle bir paketin ekonomik olarak hala mantıklı olup olmadığı konusunda çok fazla şüphe uyandırıyor.