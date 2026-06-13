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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Çeviri:

Görüşmelerde ilerleme var mı? FC Bayern, istediği oyuncuyu tahmin edilenden çok daha ucuza transfer edecek gibi görünüyor

Bundesliga
Transfers
N. Brown
Bayern Münih
Eintracht Frankfurt

Nathaniel Brown konusunda her şey hallolmuş gibi görünüyor. Ayrıca, FC Bayern'in Eintracht Frankfurt ile yaptığı görüşmeler de son zamanlarda oldukça iyi gidiyor gibi görünüyor.

Görünüşe göre FC Bayern Münih, Eintracht Frankfurt’un sol bek oyuncusu Nathaniel Brown’ı son tahminlerden çok daha düşük bir transfer ücreti karşılığında kadrosuna katabilir.

  • Bild gazetesi kısa bir süre önce bonus ödemeler dahil olmak üzere yaklaşık 65 milyon avrodan bahsetmiş olsa da, Sky'ın haberinde farklı bir ton hakim.

    Rapora göre, Bayern ve Eintracht arasındaki görüşmelerde bir yakınlaşma olduğu ve Brown için toplam 55 milyon avroluk bir transfer ücreti makul olduğu belirtiliyor. Şu anda esas olarak sabit ücret ile bonus ödemeleri arasındaki dağılım üzerinde duruluyor.

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  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    FC Bayern ve Nathaniel Brown'un anlaşmaya vardığı söyleniyor

    Bu arada, Almanya'nın rekor şampiyonu Brown ile bir süredir anlaşmaya varmış durumda. Duyumlara göre, Dünya Kupası'nda DFB milli takımında ilk 11'de yer alma şansı yüksek olan Alman milli oyuncu, Münih'te 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak.

    Brown'un transferi, Alphonso Davies'in satılma olasılığını da artıracak. Hala Frankfurt forması giyen oyuncu, son bir buçuk yıldır sık sık yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle FCB yöneticilerini endişelendiren Kanadalı oyuncunun yerine geçecek isim olarak düşünülüyor olabilir. Mayıs sonunda kicker dergisi, Davies'in yaz aylarında takımdan ayrılmasının olası bir senaryo olduğunu bildirmişti.

  • FC Bayern Münih'in rekor transferleri:

    Oyuncular

    Pozisyon

    Transfer edildiği takım

    Yıl

    Transfer ücreti

    Harry Kane

    Forvet

    Tottenham Hotspur

    2023

    95 milyon euro

    Lucas Hernandez

    Savunma

    Atletico Madrid

    2019

    80 milyon euro

    Luis Diaz

    Forvet

    Liverpool FC

    2025

    70 milyon euro

    Matthijs de Ligt

    Savunma

    Juventus

    2022

    67 milyon euro

    Michael Olise

    Forvet

    Crystal Palace

    2024

    53 milyon euro