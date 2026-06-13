Görüşmelerde ilerleme var mı? FC Bayern, istediği oyuncuyu tahmin edilenden çok daha ucuza transfer edecek gibi görünüyor

Bild gazetesi kısa bir süre önce bonus ödemeler dahil olmak üzere yaklaşık 65 milyon avrodan bahsetmiş olsa da, Sky'ın haberinde farklı bir ton hakim.

Rapora göre, Bayern ve Eintracht arasındaki görüşmelerde bir yakınlaşma olduğu ve Brown için toplam 55 milyon avroluk bir transfer ücreti makul olduğu belirtiliyor. Şu anda esas olarak sabit ücret ile bonus ödemeleri arasındaki dağılım üzerinde duruluyor.