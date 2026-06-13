Görünüşe göre FC Bayern Münih, Eintracht Frankfurt’un sol bek oyuncusu Nathaniel Brown’ı son tahminlerden çok daha düşük bir transfer ücreti karşılığında kadrosuna katabilir.
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Görüşmelerde ilerleme var mı? FC Bayern, istediği oyuncuyu tahmin edilenden çok daha ucuza transfer edecek gibi görünüyor
Bild gazetesi kısa bir süre önce bonus ödemeler dahil olmak üzere yaklaşık 65 milyon avrodan bahsetmiş olsa da, Sky'ın haberinde farklı bir ton hakim.
Rapora göre, Bayern ve Eintracht arasındaki görüşmelerde bir yakınlaşma olduğu ve Brown için toplam 55 milyon avroluk bir transfer ücreti makul olduğu belirtiliyor. Şu anda esas olarak sabit ücret ile bonus ödemeleri arasındaki dağılım üzerinde duruluyor.
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FC Bayern ve Nathaniel Brown'un anlaşmaya vardığı söyleniyor
Bu arada, Almanya'nın rekor şampiyonu Brown ile bir süredir anlaşmaya varmış durumda. Duyumlara göre, Dünya Kupası'nda DFB milli takımında ilk 11'de yer alma şansı yüksek olan Alman milli oyuncu, Münih'te 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak.
Brown'un transferi, Alphonso Davies'in satılma olasılığını da artıracak. Hala Frankfurt forması giyen oyuncu, son bir buçuk yıldır sık sık yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle FCB yöneticilerini endişelendiren Kanadalı oyuncunun yerine geçecek isim olarak düşünülüyor olabilir. Mayıs sonunda kicker dergisi, Davies'in yaz aylarında takımdan ayrılmasının olası bir senaryo olduğunu bildirmişti.
FC Bayern Münih'in rekor transferleri:
Oyuncular
Pozisyon
Transfer edildiği takım
Yıl
Transfer ücreti
Harry Kane
Forvet
Tottenham Hotspur
2023
95 milyon euro
Lucas Hernandez
Savunma
Atletico Madrid
2019
80 milyon euro
Luis Diaz
Forvet
Liverpool FC
2025
70 milyon euro
Matthijs de Ligt
Savunma
Juventus
2022
67 milyon euro
Michael Olise
Forvet
Crystal Palace
2024
53 milyon euro