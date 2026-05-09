"Görüşmeler şimdiden başladı" - Arsenal, PSG'nin forveti Bradley Barcola için Barcelona ve Liverpool'un da katıldığı yarışa katıldı
Arsenal, PSG'nin kanat oyuncusu için yarışa katıldı
Mikel Arteta’nın yeni sezon öncesinde hücum seçeneklerini güçlendirme çabaları kapsamında Arsenal, Barcola’ya olan ilgisini artırdı. Sky Germany’nin haberine göre, Kuzey Londra kulübü PSG’nin kanat oyuncusuna teklifte bulunmuş ve onu sol kanatta rekabet ortamı yaratmak için kilit bir hedef olarak belirlemiş.
Arsenal şu anda ligde güçlü bir konumda bulunuyor ancak şimdiden Avrupa'da sürdürülebilir bir başarı planlıyor. Kulüp yetkilileri, Barcola gibi dinamik bir kanat oyuncusunun Arteta'nın forvet hattına yeni bir boyut katabileceğine inanıyor. Hücumda mevcut derinliğe rağmen, mevcut seçeneklerin uzun vadeli istikrarı konusunda endişeler devam ediyor. Barcola'nın direkt stili ve hücum gücü, onu Premier League ekibi için cazip bir seçenek haline getirdi.
Olası bir transferle ilgili görüşmeler devam ediyor
Aynı haberlere göre, Barcola’nın geleceğine ilişkin görüşmeler şimdiden başlamış durumda. Ancak müzakereler henüz erken bir aşamada ve resmi bir teklif sunulmuş değil. Haberde, “görüşmelerin şimdiden sürdüğü” belirtiliyor; bu da kanat oyuncusunun temsilcilerinin Paris’ten ayrılma olasılığını değerlendirdiğini gösteriyor. Barcola, güçlü performanslarına rağmen PSG’de her zaman düzenli süre alabilme garantisi bulamadı. 22 yaşındaki oyuncuya Avrupa genelinde ilgi var. Barcelona bir süredir onun gelişimini takip ediyor, Liverpool da hücum seçeneklerini yenilemeyi düşündüğü için ilgilendiği söyleniyor.
Barcola’nın Lyon’a transferinden bu yana gösterdiği yükseliş
Barcola, 2023 yılında Lyon'dan PSG'ye transfer olduktan sonra gelişiminde hız kazandı. Fransa'nın başkentinde geçirdiği süre boyunca, 148 resmi maçta 38 gol ve 37 asist kaydetti. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih karşısında PSG'nin finale yükselmesine katkıda bulunan önemli bir performans da dahil olmak üzere, etkisinin çoğu zaman belirleyici olduğu görüldü. Bu kanat oyuncusu, Luis Enrique'nin kadro rotasyonunda güvenilir bir hücum seçeneği haline geldi.
Barcola'nın Paris'teki sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor, bu da PSG'nin onu satmak için acil bir baskı altında olmadığı anlamına geliyor. Ancak, birçok Avrupa devinin ilgisi, yine de büyük bir transfer savaşına yol açabilir.
Transfer ilgisi daha da artacak
Arsenal’in bu hamlesi, yüksek tempolu sistemlerde başarılı olabilecek genç ve çok yönlü forvetleri kadroya katma yönündeki Arteta’nın stratejisiyle örtüşüyor. Şu an için Barcola’nın odak noktası, PSG’nin yaklaşan Şampiyonlar Ligi finali. Ancak birçok üst düzey kulübün durumunu takip etmesi nedeniyle, yaz transfer dönemi yaklaştıkça geleceğine dair spekülasyonların yoğunlaşması muhtemel.