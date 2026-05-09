"Görüşmeler şimdiden başladı" - Arsenal, PSG'nin forveti Bradley Barcola için Barcelona ve Liverpool'un da katıldığı yarışa katıldı

Mikel Arteta’nın yeni sezon öncesinde hücum seçeneklerini güçlendirme çabaları kapsamında Arsenal, Barcola’ya olan ilgisini artırdı. Sky Germany’nin haberine göre, Kuzey Londra kulübü PSG’nin kanat oyuncusuna teklifte bulunmuş ve onu sol kanatta rekabet ortamı yaratmak için kilit bir hedef olarak belirlemiş.

Arsenal şu anda ligde güçlü bir konumda bulunuyor ancak şimdiden Avrupa'da sürdürülebilir bir başarı planlıyor. Kulüp yetkilileri, Barcola gibi dinamik bir kanat oyuncusunun Arteta'nın forvet hattına yeni bir boyut katabileceğine inanıyor. Hücumda mevcut derinliğe rağmen, mevcut seçeneklerin uzun vadeli istikrarı konusunda endişeler devam ediyor. Barcola'nın direkt stili ve hücum gücü, onu Premier League ekibi için cazip bir seçenek haline getirdi.