Şu anda Palhinha’nın önünde iki seçenek olduğu belirtiliyor: Birincisi, kiralık süresinin bitiminden sonra Tottenham Hotspur’da kalmak. İkincisi ise Sporting Lizbon’a geri dönmek; A Bola’nın yazdığına göre bu, “Palhinha’nın hoşuna gidecek bir senaryo”.

Ancak Palhinha konusunda şu anda “ kayda değer bir ilerleme” yok, çünkü Almanya’nın rekor şampiyonu 25 milyon avroluk transfer bedeli talebinden vazgeçmek istemiyor. Bu rakam Sporting için kesinlikle çok fazla, ancak görünüşe göre Spurs da bu tutarı ödemek istemiyor. Söylentilere göre Premier Lig kulübü, Palhinha için 26 ila 30 milyon avroluk bir satın alma opsiyonuna sahip, ancak bunu kullanmayıp bunun yerine Bayern ile pazarlıklara devam etmek istiyor.

Spurs ile ligde kalmayı başardıktan kısa bir süre sonra, hem Palhinha hem de teknik direktör Roberto De Zerbi, işbirliğine devam etmeye sıcak baktıklarını vurgulamıştı. "Buraya geldiğim ilk günden beri kendimi evimde hissediyorum. Taraftarlar, seyirciler, birinci sınıf bir kulüp: Kim Tottenham'da oynamak ve burada kalmak istemez ki? Burada ihtiyacım olan her şeye sahibim," dedi Palhinha. De Zerbi de şöyle konuştu: "Evet, onu takımda tutmak istiyorum, yüzde 100!"