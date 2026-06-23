Portekiz gazetesi A Bola’nın haberine göre, Palhinha danışmanlarına FC Bayern ve potansiyel alıcılarla bir an önce ortak bir noktada buluşmalarını ve uzun vadeli geleceğini nihayet netleştirmelerini talimat vermiş.
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Görünüşe göre sadece iki seçenek var: Joao Palhinha, FC Bayern’den ani bir ayrılışı hızlandırıyor gibi görünüyor
Şu anda Palhinha’nın önünde iki seçenek olduğu belirtiliyor: Birincisi, kiralık süresinin bitiminden sonra Tottenham Hotspur’da kalmak. İkincisi ise Sporting Lizbon’a geri dönmek; A Bola’nın yazdığına göre bu, “Palhinha’nın hoşuna gidecek bir senaryo”.
Ancak Palhinha konusunda şu anda “ kayda değer bir ilerleme” yok, çünkü Almanya’nın rekor şampiyonu 25 milyon avroluk transfer bedeli talebinden vazgeçmek istemiyor. Bu rakam Sporting için kesinlikle çok fazla, ancak görünüşe göre Spurs da bu tutarı ödemek istemiyor. Söylentilere göre Premier Lig kulübü, Palhinha için 26 ila 30 milyon avroluk bir satın alma opsiyonuna sahip, ancak bunu kullanmayıp bunun yerine Bayern ile pazarlıklara devam etmek istiyor.
Spurs ile ligde kalmayı başardıktan kısa bir süre sonra, hem Palhinha hem de teknik direktör Roberto De Zerbi, işbirliğine devam etmeye sıcak baktıklarını vurgulamıştı. "Buraya geldiğim ilk günden beri kendimi evimde hissediyorum. Taraftarlar, seyirciler, birinci sınıf bir kulüp: Kim Tottenham'da oynamak ve burada kalmak istemez ki? Burada ihtiyacım olan her şeye sahibim," dedi Palhinha. De Zerbi de şöyle konuştu: "Evet, onu takımda tutmak istiyorum, yüzde 100!"
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Joao Palhinha, FC Bayern’in sürpriz bir transfer için kozuna dönüşebilir
Satın alma gücü yüksek Premier Lig kulübüyle bir anlaşmaya varılması artık sadece zaman ve transfer ücreti meselesi olabilir. Üstelik rekor şampiyonun, Tottenham’ın son derece yetenekli ancak De Zerbi yönetiminden memnun olmayan orta saha oyuncusu Lucas Bergvall’a da göz diktiği söyleniyor.
Bu arada Sporting ile ilgili durum biraz daha karmaşık. Duyumlara göre, kaptan ve orta sahanın lideri Morten Hjulmand'ın ayrılığı kapıda. Palhinha'nın yanı sıra, Real Betis'ten Sergi Altimira'nın da orta sahanın savunma pozisyonu için aranan isim olduğu söyleniyor. Ancak A Bola'ya göre Altimira, Bundesliga'daki RB Leipzig'e transfer olmayı hedefliyor. Sporting’in Real Betis’e toplam 17 milyon Euro tutarında bir teklifle başvurduğu ancak reddedildiği belirtiliyor. Ayrıca, Palhinha’nın bir kez daha kiralanması ve ardından zorunlu satın alma şartı içeren, Münih kulübüne yapıldığı iddia edilen teklifin de FC Bayern nezdinde pek hoş karşılanmayacağı düşünülüyor.
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FC Bayern, Palhinha transferiyle büyük bir zarara uğrayacak
Her halükarda: Münih kulübü, Palhinha transferiyle sonuçta büyük bir zarara uğrayacak. 2024 yazında, bir zamanlar Thomas Tuchel’in (“Holding Six”) en çok istediği oyuncu olan Palhinha, bir yıllık gecikmeyle ve en büyük destekçisiyle yollarını ayırdıktan sonra Münih’e geldi. 37 kez Portekiz milli forması giyen oyuncu, Vincent Kompany yönetiminde 51 milyon avroluk transfer ücretini hiçbir zaman haklı çıkaramadı.
Palhinha, bazı sakatlıklar nedeniyle de unutulması gereken bir ilk sezon geçirdi. Orta saha hiyerarşisinde nihayetinde Joshua Kimmich, Leon Goretzka ve Aleksandar Pavlovic’in açık ara gerisinde kaldı. Sadece 25 maç, tek bir gol katkısı bile olmamasına rağmen, bir kırmızı kart ve 986 dakika sahada kalma süresinin ardından FC Bayern Münih’teki serüveni onun için çoktan sona ermişti.
Bununla birlikte, Londra’daki kiralık yılı en azından kişisel açıdan oldukça başarılı geçti: Spurs, tamamen beklenmedik bir şekilde Premier Lig’in alt sıralarına batmış ve ligde kalmak için son maça kadar endişe yaşamış olsa da, Palhinha krizdeki Spurs kadrosundaki birkaç umut ışığından biriydi. Toplamda 45 resmi maçta 7 gol ve 3 asist gibi etkileyici bir performans sergiledi. Son maç gününde Everton’a karşı attığı 1-0’lık galibiyet golü, Tottenham’ın ligde kalmasını sağladı.