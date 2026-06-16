23 yaşındaki oyuncu, esnekliği ve ofansif orta saha veya on numara pozisyonundaki sabit rolü nedeniyle, Niko Kovac’ın aradığı ve talep ettiği, Julian Brandt’ın yerine geçecek uygun bir oyuncunun profiline uyuyor gibi görünüyor. Sport Bild gazetesi kısa süre önce, Kovac’ın kulüp içinde transfer piyasasından en az bir tane daha üretken ofansif orta saha oyuncusu transfer edilmesi konusunda net bir talepte bulunduğunu bildirmişti.

Kovac, Brandt'ın ayrılmasıyla birlikte ortaya çıkan 11 gol puanı (7 gol, 4 asist) kaybının mevcut kadroyla kolayca telafi edilemeyeceği görüşünde. Kovac, bedelsiz olarak ayrılan Brandt'ın yerine bir halefin yanı sıra başka transferler de talep ediyor.

Çünkü dışarıya yapılan açıklamaların aksine ("Gelecek yıl Bayern'e saldıracağımızı şu anda pek görmüyorum"), Kovac kulüp içinde önümüzdeki sezon Bundesliga'da zirveyi ve dolayısıyla FC Bayern'i hedeflemeyi planlıyor. Ancak bunun için mevcut kadronun transfer piyasasında daha da güçlendirilmesi gerekiyor.

Spor direktörü Ole Book, haftalardır Kovac'ın istediği ve fark yaratacak oyuncuyu arıyor. Son zamanlarda, Fisnik Asllani'nin çıkış maddesi sayesinde Dortmund'a transfer olabileceğine dair söylentiler yeniden arttı. Buna göre, Hoffenheim'ın yıldız oyuncusu BVB'ye transfer olmayı "çok iyi hayal edebiliyor". The Athletic'in haberine göre, Jadon Sancho'nun geri dönüşü de hâlâ bir seçenek olarak masada.