Çünkü transfer muhabiri Gianluca Di Marzio'nun bildirdiğine göre, Sarı-Siyahlıların AS Roma'dan Matias Soule'yi transfer etme çabaları artık hız kazanıyor.
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Görünüşe göre Niko Kovac'ın en çok istediği oyuncu o: BVB'nin yeni hücum yıldızı için transfer müzakereleri hız kazanıyor
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BVB, en güçlü ve somut ilgiyi gösteren kulüp olarak öne çıkıyor ve ayrıca Sky’ın haberine göre Soule’nin sözleşmesinde (2029’a kadar) yer alan çıkış maddesinden yararlanabilir. Bu maddenin bedeli 25 ila 30 milyon avro arasında olduğu tahmin ediliyor, ancak sadece 30 Haziran’a kadar geçerli olacak.
Sole, 2024 yılında 29 milyon euro transfer ücreti karşılığında Juventus'tan Roma'ya transfer olmuştu ve bugüne kadar 81 resmi maçta 25 golün doğrudan parçası oldu (12 gol, 13 asist). Ocak ayına kadar Arjantin genç milli takım oyuncusu olağanüstü bir sezon geçirdi ve sezonun ilk 20 maçında 10 gol kaydetti. Ancak Şubat ayından itibaren kasık sakatlığı nedeniyle Nisan ayı başına kadar forma giyemedi.
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BVB transferleri: Kovac takviye istiyor ve Bayern'e meydan okumak istiyor
23 yaşındaki oyuncu, esnekliği ve ofansif orta saha veya on numara pozisyonundaki sabit rolü nedeniyle, Niko Kovac’ın aradığı ve talep ettiği, Julian Brandt’ın yerine geçecek uygun bir oyuncunun profiline uyuyor gibi görünüyor. Sport Bild gazetesi kısa süre önce, Kovac’ın kulüp içinde transfer piyasasından en az bir tane daha üretken ofansif orta saha oyuncusu transfer edilmesi konusunda net bir talepte bulunduğunu bildirmişti.
Kovac, Brandt'ın ayrılmasıyla birlikte ortaya çıkan 11 gol puanı (7 gol, 4 asist) kaybının mevcut kadroyla kolayca telafi edilemeyeceği görüşünde. Kovac, bedelsiz olarak ayrılan Brandt'ın yerine bir halefin yanı sıra başka transferler de talep ediyor.
Çünkü dışarıya yapılan açıklamaların aksine ("Gelecek yıl Bayern'e saldıracağımızı şu anda pek görmüyorum"), Kovac kulüp içinde önümüzdeki sezon Bundesliga'da zirveyi ve dolayısıyla FC Bayern'i hedeflemeyi planlıyor. Ancak bunun için mevcut kadronun transfer piyasasında daha da güçlendirilmesi gerekiyor.
Spor direktörü Ole Book, haftalardır Kovac'ın istediği ve fark yaratacak oyuncuyu arıyor. Son zamanlarda, Fisnik Asllani'nin çıkış maddesi sayesinde Dortmund'a transfer olabileceğine dair söylentiler yeniden arttı. Buna göre, Hoffenheim'ın yıldız oyuncusu BVB'ye transfer olmayı "çok iyi hayal edebiliyor". The Athletic'in haberine göre, Jadon Sancho'nun geri dönüşü de hâlâ bir seçenek olarak masada.
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Guirassy ve Adeyemi: BVB’yi kadroda yine büyük sorunlar bekliyor
Genel olarak, Kovac'ın Dortmund'daki sözleşmesini 2027'nin ötesine uzatması gerektiği konusunda bir fikir birliği var. Hem teknik direktör hem de spor yönetimi bu yönde çaba gösteriyor. Özellikle Book'un, sezon sonu kulübün gelecekteki yönelimi üzerine yapılan iç görüşmelerde Kovac'ın çalışmalarını coşkuyla övdüğü belirtiliyor.
Şu ana kadar BVB'nin kadrosuna üç yeni isim katıldı: Joane Gadou (RB Salzburg'dan 19,5 milyon avroya transfer edildi) ile Niklas Süle'nin bedelsiz ayrılışı (kariyerini sonlandırdı) ve Emre Can'ın ağır sakatlığı (çapraz bağ yırtılması) telafi edildi. Kaua Prates, sol kanat için takviye olarak 17 yaşında bir oyuncu (Cruzeiro'dan 7 milyon avroya), hücum orta saha yıldızı Justin Lerma (18) ise Independiente'den 4 milyon avroya transfer edildi.
Ancak Dortmund'da kadroya yönelik çalışmalar yaz boyunca daha da artabilir, çünkü yıldız forvet Serhou Guirassy ve Karim Adeyemi'nin geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Guirassy'nin haftalardır ayrılma sinyalleri verdiği söylenirken, Adeyemi'nin 2027'nin ötesine uzanan sözleşme uzatması aylardır sürüncemede.