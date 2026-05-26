Stuttgarter Nachrichten gazetesinin haberine göre, Bad Cannstatt'ta kaleci seçimi konusunda fikir ayrılığı yaşanıyor; çünkü kulislerde iki grup oluşmuş durumda.
Görünüşe göre kulüp içinde bir anlaşmazlık var! VfB Stuttgart'ta kaleci konusunda iki farklı görüş var
Bu nedenle baş antrenör Sebastian Hoeneß, spor direktörü Fabian Wohlgemuth ve spor müdürü Christian Gentner, Seimen gibi bu kadar genç ve birinci lig seviyesinde henüz hiç tecrübe sahibi olmayan bir altyapı oyuncusunu as kaleci olarak belirleyip, Şampiyonlar Ligi yükünün de dahil olduğu zorlu bir sezona girmenin riskinin çok yüksek olduğunu düşünüyorlar.
Oysa 20 yaşındaki Seimen, son zamanlarda bu büyük adımı atmak için spor açısından aslında mükemmel argümanlar sunmuştu. SC Paderborn 07'ye bir yıllık kiralık olarak gittiği süre boyunca genç oyuncu müthiş bir gelişim gösterdi ve bunu Pazartesi günü büyük coşkuyla karşılanan Bundesliga'ya yükselme başarısıyla taçlandırdı.
VfB Stuttgart'ta iç anlaşmazlık mı var?
Bu nedenle teknik yönetim, arka planda dışarıdan bir kalecinin transferini değerlendiriyor. Bu bağlamda üç tanınmış isim gündeme geliyor: FC Augsburg’dan Finn Dahmen, Freiburg’dan Noah Atubolu ve daha önce Schwaben forması giymiş olan ve şu anda FC Fulham ile sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Bernd Leno. Buna karşılık, şu ana kadar Bayern'den kiralık olarak oynayan Alexander Nübel'in kalıcı transferi, mali açıdan uzun süredir imkansız olarak görülüyor.
Ancak rapora göre, kulüp yönetiminde kaleci konusunda tamamen farklı bir görüş hakim. Orada, dışarıdan yeni bir birinci kaleci transfer etmek istemedikleri konusunda fikir birliği var. Yöneticilerin net argümanı: Yetenekli Seimen'in Stuttgart kalesine giden yolunu, önüne deneyimli bir rakip koyarak uzun vadede engellememek gerektiği.
Seimen büyük bir yetenek olarak görülüyor
Buna, yönetim kurullarını rahatsız eden ekonomik boyut da ekleniyor. Dahmen veya özellikle Atubolu gibi köklü isimlerin transferi, VfB için hiç de ucuz olmayacak ve kadronun diğer alanlarında ihtiyaç duyulan değerli bütçeyi tüketecektir.
Seimen şimdiden Almanya'nın en umut vaat eden kalecilerinden biri olarak gösteriliyor. VfB, Florian Hellstern ile kulüpte bir başka gelecek vaat eden kaleci yeteneğine sahip. Kısa süre önce sözleşmesinin uzatıldığı duyuruldu. 18 yaşındaki oyuncu şu anda 3. Lig'de yedek takımın kalesini koruyor.
Bild gazetesinin haberine göre, Hellstern'in "Seimen yolunu" izlemesi muhtemel. VfB, 2. Bundesliga veya yurtdışına kiralama olasılığını şimdiden değerlendiriyor. Potansiyel alıcılarla ilk görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor.
Alexander Nübel'in geleceği ne olacak?
Peki ya Nübel? Almanya ile Dünya Kupası için yurtdışına gidecek olan üç kez milli kaleci, Münih'te de bir geleceği yok. Kulüp düzeyinde bir numaralı kaleci statüsünü artık bırakmak istemediğini defalarca vurguladı.
Ancak FC Bayern'de Manuel Neuer sözleşmesini uzattı. Kaptan, 22 yaşındaki yedek Jonas Urbig'in geçiş sürecini kolaylaştıracak, ardından Urbig tecrübeli oyuncunun yerini kesin olarak devralacak.
Nübel'in Münih'te yıllık yaklaşık 11 milyon euro kazandığı iddia ediliyor; bu meblağ son olarak Stuttgart ve Bayern arasında paylaşıldı. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2029 yılına kadar geçerli.
Spor direktörü Max Eberl'in gündeminde yer alan maaş tasarrufları kapsamında, yaz aylarında Nübel'in kesin olarak ayrılması öncelikli bir konu. FCB'nin bir transferden elde edebileceği olası transfer ücreti 20 ila 25 milyon avro arasında.